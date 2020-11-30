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Торговля
Рая Хачатрян
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«Сбер» запустит собственный маркетплейс в 2021 году и выкупит контроль в «СберМаркете» у СП с Mail.ru Group Материал редакции

У «Сбера» уже были три попытки построить бизнес в электронной коммерции, все они не увенчались успехом, заявил Лев Хасис.

32 комментария
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«Сбер» запустит «суперприложение» и собственный мультикатегорийный маркетплейс в 2021 году, сообщил первый зампред правления банка Лев Хасис на презентации Investor Day. Группа планирует к 2023 войти в тройку лидеров на российском рынке электронной коммерции.

«Мы не начинаем с нуля, у нас есть бесценный опыт с "Беру"», — добавил Хасис. У «Сбера» уже были три попытки построить бизнес в электронной коммерции, все они не увенчались успехом, заявил он. Тем не менее, направление должно стать флагманским бизнесом группы, добавил топ-менеджер.

Хасис также объявил о планах выкупить мажоритарную долю в «СберМаркете»: компания вложит в сервис 12 млрд рублей, включая инвестиции в развитие. «СберМаркет» входит в совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group.

«Сбер» переосмыслил формат партнёрства, добавил Хасис. По его словам, теперь группа будет либо контролировать компании, в которые инвестирует, либо глубоко интегрировать их в свою экосистему, как в случае с Mail.ru Group.

  • 24 ноября компания объявила о создании направления электронной коммерции, куда войдут «СберМаркет», «СберЛогистика» и вновь создаваемые в экосистеме банка активы в этой области.
  • Летом 2020 года «Яндекс» и «Сбербанк» официально объявили о разделении совместных активов: интернет-компания выкупит маркетплейс «Маркет», а банк — «Деньги».
  • Тогда же источники Reuters сообщили о переговорах «Сбербанка» с Ozon о покупке доли в компании. Но проспекте к IPO осенью ритейлер предупредил инвесторов о возможных судебных разбирательствах с банком — причиной стал разрыв соглашения о намерениях. Маркетплейс уладил спор и заплатил «Сберу» компенсацию в размере 1 млрд рублей, но вину не признал.
  • В ноябре источники The Bell сообщили, что «Сбербанк» ведёт с «М.Видео» переговоры о совместном развитии принадлежащего группе маркетплейса goods.ru. Но один из источников сообщил, что маркетплейс слишком связан с «М.Видео», и покупка проекта отдельно может не иметь смысла.

#новость #сбер #сбербанк

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32 комментария
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Slava Kurilkin

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Ощущение, что ну очень богатый король хочет выдать замуж (дать кому-нибудь деньги за долю/за бизнес) ну очень некрасивую и очень глупую царевну, предлагая за это полцарства в придачу. Царевичи вроде как хотят полцарства, но после нескольких свиданок понимают, что это же на всю жизнь...

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Anastasia Light

4

Сбер, ты чего-то разошёлся, отдохни..😆

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Anatoly Ivanov

Anastasia
1

После развода с Яндексом более чем ожидаемо

Ответить

Яков Морозов

2

Ну раз Греф говорит что будет 100%, вопросов нет :)

Ответить

Ужасный Орзэмэс

2

"Мы не начинаем с нуля, у нас есть бесценный опыт с "Беру""
То есть, они начинают с отрицательных значений?)

Ответить

Ol Ka

Ужасный
0

Опыт может быть отрицательным, но это не означает, что он при этом непременно должен быть плохим 🙂

Ответить

Ужасный Орзэмэс

Ol
0

Зависит от того, в какую сторону идти )

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Vyacheslav Anzhiganov

1

Парадокс Сбера заключается в том, что Сбер умеет делать маркетплейсы и в то же время абсолютно не умеет их делать.

Ответить

Andrey Vinokurov

1

Как говорится, по стопам несчастного Яндекс.такси...

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Corvus Corax

Andrey
0

Сбер Go или Го...

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Pavel Voronkov

0

Если с нуля создавать МП, им предстоит не легкий путь. У них будет много шишек и граблей, на что наступали все МП. Но мне хочется, чтобы у них все получилось. Пусть конкурируют, это на пользу всем.

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Евгений Плужников

Pavel
2

Интересно на базе чего будет суперприложение, скорее всего на базе Сбербанка, а тут как бы страдать будут люди.

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Serge Tikhonenko

Pavel
0

Схантят готовых спецов и учтут грабли предшественников.

Ответить

Евгений Плужников

0

Герман Гений

Ответить

Vyacheslav Anzhiganov

Евгений
1

Кодзима Гений

Ответить

Евгений Плужников

Vyacheslav
0

Гений Греф

Ответить

Сергей Ермилов

Евгений
0

Германий

Ответить

Сергей Ермилов

Евгений
0

А можно и просто - Германи.

Ответить

⛄️ Игорь

0

Молодцы, мало суперприложениц

Ответить

Michael Petrov

0

больше маркетплейсов богу маркетплейсов...

на самом деле предсказуемо...

Ответить

Николай Западный

0

Пока Почта России тупил Сбер будет основным конкурентом Валдбериз (озон не учитываю ему будет хана) 

Ответить

Владислав Недзвецкий

Николай
0

Да никогда озон не закончится

Ответить

S.Z

Николай
0

Почему озону хана?

Ответить

Андрей Деревянко

Николай
0

Пока в мире есть лишние деньги озон будет здравствовать

Ответить

Lucky Lucianoo

0

да не Дай Бог, закрыл карту в спере ну их нафиг

Ответить

Lucky Lucianoo

0

беру спер, одни названия чего стоят

Ответить

Sergei Timofeyev

–1

Интересно, когда Сбер начнёт заниматься развитием банковских продуктов? Конечно, гречу купить в отделении хочется, но тратить 30 минут на простую уплату госпошлины - нет.

Ответить

Андрей Деревянко

Sergei
0

Я, хоть и плачу пошлины через другой банк, точно уверен, что пошлину через сберонлайн заплатить не сложнее

Ответить

Михаил Похеров

–3

А может ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК не будет лезть в торговлю и займется нормальным кредитованием не под 17% годовых? 

Ответить

Андрей Деревянко

Михаил
0

Тебе не похеров?

Ответить

Marakuya

Михаил
0

Какой процент кредитования вы считаете приемлемым?

Ответить

Андрей Деревянко

Marakuya
0

0%
Все что не бесплатно - дорого

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