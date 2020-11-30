«Сбер» запустит собственный маркетплейс в 2021 году и выкупит контроль в «СберМаркете» у СП с Mail.ru Group Материал редакции
У «Сбера» уже были три попытки построить бизнес в электронной коммерции, все они не увенчались успехом, заявил Лев Хасис.
«Сбер» запустит «суперприложение» и собственный мультикатегорийный маркетплейс в 2021 году, сообщил первый зампред правления банка Лев Хасис на презентации Investor Day. Группа планирует к 2023 войти в тройку лидеров на российском рынке электронной коммерции.
«Мы не начинаем с нуля, у нас есть бесценный опыт с "Беру"», — добавил Хасис. У «Сбера» уже были три попытки построить бизнес в электронной коммерции, все они не увенчались успехом, заявил он. Тем не менее, направление должно стать флагманским бизнесом группы, добавил топ-менеджер.
Хасис также объявил о планах выкупить мажоритарную долю в «СберМаркете»: компания вложит в сервис 12 млрд рублей, включая инвестиции в развитие. «СберМаркет» входит в совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group.
«Сбер» переосмыслил формат партнёрства, добавил Хасис. По его словам, теперь группа будет либо контролировать компании, в которые инвестирует, либо глубоко интегрировать их в свою экосистему, как в случае с Mail.ru Group.
- 24 ноября компания объявила о создании направления электронной коммерции, куда войдут «СберМаркет», «СберЛогистика» и вновь создаваемые в экосистеме банка активы в этой области.
- Летом 2020 года «Яндекс» и «Сбербанк» официально объявили о разделении совместных активов: интернет-компания выкупит маркетплейс «Маркет», а банк — «Деньги».
- Тогда же источники Reuters сообщили о переговорах «Сбербанка» с Ozon о покупке доли в компании. Но проспекте к IPO осенью ритейлер предупредил инвесторов о возможных судебных разбирательствах с банком — причиной стал разрыв соглашения о намерениях. Маркетплейс уладил спор и заплатил «Сберу» компенсацию в размере 1 млрд рублей, но вину не признал.
- В ноябре источники The Bell сообщили, что «Сбербанк» ведёт с «М.Видео» переговоры о совместном развитии принадлежащего группе маркетплейса goods.ru. Но один из источников сообщил, что маркетплейс слишком связан с «М.Видео», и покупка проекта отдельно может не иметь смысла.
Ощущение, что ну очень богатый король хочет выдать замуж (дать кому-нибудь деньги за долю/за бизнес) ну очень некрасивую и очень глупую царевну, предлагая за это полцарства в придачу. Царевичи вроде как хотят полцарства, но после нескольких свиданок понимают, что это же на всю жизнь...
Сбер, ты чего-то разошёлся, отдохни..😆
Парадокс Сбера заключается в том, что Сбер умеет делать маркетплейсы и в то же время абсолютно не умеет их делать.
Как говорится, по стопам несчастного Яндекс.такси...
Если с нуля создавать МП, им предстоит не легкий путь. У них будет много шишек и граблей, на что наступали все МП. Но мне хочется, чтобы у них все получилось. Пусть конкурируют, это на пользу всем.
Интересно на базе чего будет суперприложение, скорее всего на базе Сбербанка, а тут как бы страдать будут люди.
Герман Гений
Кодзима Гений
Пока Почта России тупил Сбер будет основным конкурентом Валдбериз (озон не учитываю ему будет хана)
Интересно, когда Сбер начнёт заниматься развитием банковских продуктов? Конечно, гречу купить в отделении хочется, но тратить 30 минут на простую уплату госпошлины - нет.
Я, хоть и плачу пошлины через другой банк, точно уверен, что пошлину через сберонлайн заплатить не сложнее
А может ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК не будет лезть в торговлю и займется нормальным кредитованием не под 17% годовых?
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