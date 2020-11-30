У «Сбера» уже были три попытки построить бизнес в электронной коммерции, все они не увенчались успехом, заявил Лев Хасис.

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«Сбер» запустит «суперприложение» и собственный мультикатегорийный маркетплейс в 2021 году, сообщил первый зампред правления банка Лев Хасис на презентации Investor Day. Группа планирует к 2023 войти в тройку лидеров на российском рынке электронной коммерции.

«Мы не начинаем с нуля, у нас есть бесценный опыт с "Беру"», — добавил Хасис. У «Сбера» уже были три попытки построить бизнес в электронной коммерции, все они не увенчались успехом, заявил он. Тем не менее, направление должно стать флагманским бизнесом группы, добавил топ-менеджер.

Хасис также объявил о планах выкупить мажоритарную долю в «СберМаркете»: компания вложит в сервис 12 млрд рублей, включая инвестиции в развитие. «СберМаркет» входит в совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group.

«Сбер» переосмыслил формат партнёрства, добавил Хасис. По его словам, теперь группа будет либо контролировать компании, в которые инвестирует, либо глубоко интегрировать их в свою экосистему, как в случае с Mail.ru Group.