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Торговля
Рая Хачатрян
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​В России в тестовом режиме заработала система маркировки ювелирных изделий — она поможет избежать подделок Материал редакции

Оператором выступит компания «Гознак», хотя маркировкой других товаров занимается Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

27 комментариев
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В России с 1 декабря тестируется система маркировки ювелирных изделий, пишет РБК. Пока она проводится добровольно, а с 1 января 2021 года будет обязательной.

Уже с июля 2021 года в России будет запрещен оборот немаркированной ювелирной продукции. Маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и поможет повысить доверие потребителей к отрасли, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Разработчиком и оператором системы маркировки ювелирных изделий стала государственная компания «Гознак», в состав совета директоров которой входит Моисеев. Компания в списке системообразующих организаций России и занимается контролем и учетом защищенной продукции, а также хранением персональных электронных данных, пишет издание.

  • До 2024 года власти планируют ввести единую систему маркировки товаров. Маркировка уже стала обязательной для меховых изделий, лекарств, обуви, табака и другого. Этим занимается Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
  • В октябре на сбои в системе пожаловались бизнес-объединения аптек, фармпроизводителей и дистрибьюторов: из-за сбоев практически встала вся цепь поставок, заявили они.
  • В том же месяце с задержками в поставках столкнулись импортеры, дистрибьюторы и ритейлеры обуви и парфюмерии. Оператор это отрицает.

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27 комментариев
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Константин Рогов

7

Подлинность ювелирного изделия подтверждается пробой которая ставится в государственной пробирной инспекции.

Маркировка - это еще одна кормушка для аффилированных с чиновниками частных структур. Будут проблемы с маркировкой, с отчетностью, ювелирка подорожает. Не нужно примерно никому кроме см выше кого.

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Теоретический Орзэмэс

3

 Маркировка лекарств уже стала обязательной для меховых изделий

Ответить

Roman Kotov

0

Теперь понятно куда деньги сливают, на то чтобы все оцифровать о маркировать и посчитать

Ответить

Павел Иванов

Roman
1

Да, и очипировать, людей, например. Кстати, Билл Гейт передает Вам привет и насмехается над Вами, нечипированным!

Ответить

Влад Лисицин

Павел
1
Ответить

Alex Shapovalov

–1

То есть ты купил ювелирное изделие. Знак при ношении вытерся.  И ты получаешь бесполезный кусок металла так как "России будет запрещен оборот немаркированной ювелирной продукции." Какая интересная идея)))) прям топ. А интересно все кто до этого купил сразу немаркировонное тоже теперь с непонятными кусками ? 

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Анар FS

Alex
1

При продаже конечному потребителю происходит выбытие из системы маркировки, поэтому маркировка вам не нужна, единственно, если вы потом хотите ее перепродать, и показать, что данное изделие "100% качество".

 Маркировка, это просто бумажечка с Data Matrix

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Константин Рогов

Анар
0

А кто такой конечный потребитель?

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Анар FS

Констан…
0

физическое лицо, или юридическое лицо используемое изделие для собственных нужд, не для перепродажи.

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Alex Shapovalov

Анар
0

Ну тоесьь продать теперь можно другому лицу физическому.так как я понял тебе Ломбард уже все.https://njt.ru/news/25677/

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Анар FS

Alex
0

Да, если Ломабрд не сможет идентифицировать изделие в системе, то продавать только как лом, но думаю, что - нибудь да придумают. Если частным ювелирам, будет разрешено заказывать код, маркировать свои изделия ручной работы, то кольцо которое будет отдано в ломбард, станет вдруг новым изделием с маркировкой в виде бирке. Система лишь нужна как доп налог на все товары.

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Alex Shapovalov

Анар
0

Частных ювелиров не будет. Почитайте.надо выполнить море требований для того чтоб тебе давали эти коды ииеще иметь оборудование для маркировки . Это закон для вывода всех участников с рынка. Там системы учёта комплексы маркировка. Работы по учёту больше чем сделать изделие особенно простое

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Анар FS

Alex
0

В том же 585 что один что второй, изделия в основном от частников ИП или алика. Если останутся только ювелирные заводы, то изделие станет стоить 25тыс - 30тыс за грамм., а то и больше. 

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Dmitry Sokolov

Alex
0

Вытерся знак на золоте? У вас стальные пальцы? Простите, если да.

Ответить

Yarro S

Dmitry
1

Золото - мягкий металл 

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Dmitry
0

а вдруг не пальцы

Ответить

Alex Shapovalov

Dmitry
0

Хоть бы сначала перед тем как умничать почитали б https://njt.ru/news/25677/. Намкольцах обручальных очень часто клеймо стираеться вообще-то. 

Ответить

Константин Рогов

Alex
0

Пробы на золоте ставит пробирная инспекция (если "вытерся" знак можно опробировать заново). Здесь маркировка скорее всего будет в виде ярлычка с обязательным занесением в общую базу за доступ к которой придется платить плюс сам процесс приведет к тому что сейчас происходит с аптеками.

Каким образом будут продавать б/у изделия частные лица - непонятно. Маркировки то нет.

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Alex Shapovalov

Константин
0

На изделие наносится маркировка плюс бирка. С 2023 года не маркированые изделия только на лом и с ними и камни. https://njt.ru/news/25677/

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Анар FS

Alex
0

Интересно как будут наносить маркировку на изделие, если у каждого изделия должен быть свой DataMatrix сколько же будет стоить оборудование, которое будет создавать самонаборные клейма :)

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Alex Shapovalov

Анар
0

Ну судя по всему маркировка будет дороже самого изделия

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Alex Shapovalov

Анар
0

Тут маркировка дороже производства самого изделия. Лазер для кода по золоту. Лазер для камней

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Анар FS

Alex
0

Лазером можно, но из того есть сейчас, не обеспечит нужное пятно, при выжиге цифр и так потом не разберешь что там написано а тут Data Matrix

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Анар FS

Константин
0

Б/у изделия не подлежат обязательной маркировки. Маркировка нужна лишь для того - на примере "Честный знак" - получить 50копеек с каждого изделия от производителя или от оптового продавца, который будет маркировать остатки или перемаркировывать испорченный код.

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Дмитрий Теплов

0

Маркировка "Не для нищебродов"

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Igor Chimbur

0

Очередной побор от мразей из руководства страны

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Инокентий Смирнов

0

Не там применяют маркировку, не там где нужно. Отсюда я делаю выводы.

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