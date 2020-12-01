Оператором выступит компания «Гознак», хотя маркировкой других товаров занимается Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В закладки

В России с 1 декабря тестируется система маркировки ювелирных изделий, пишет РБК. Пока она проводится добровольно, а с 1 января 2021 года будет обязательной.

Уже с июля 2021 года в России будет запрещен оборот немаркированной ювелирной продукции. Маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и поможет повысить доверие потребителей к отрасли, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Разработчиком и оператором системы маркировки ювелирных изделий стала государственная компания «Гознак», в состав совета директоров которой входит Моисеев. Компания в списке системообразующих организаций России и занимается контролем и учетом защищенной продукции, а также хранением персональных электронных данных, пишет издание.