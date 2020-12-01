В России в тестовом режиме заработала система маркировки ювелирных изделий — она поможет избежать подделок Материал редакции
Оператором выступит компания «Гознак», хотя маркировкой других товаров занимается Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
В России с 1 декабря тестируется система маркировки ювелирных изделий, пишет РБК. Пока она проводится добровольно, а с 1 января 2021 года будет обязательной.
Уже с июля 2021 года в России будет запрещен оборот немаркированной ювелирной продукции. Маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и поможет повысить доверие потребителей к отрасли, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Разработчиком и оператором системы маркировки ювелирных изделий стала государственная компания «Гознак», в состав совета директоров которой входит Моисеев. Компания в списке системообразующих организаций России и занимается контролем и учетом защищенной продукции, а также хранением персональных электронных данных, пишет издание.
- До 2024 года власти планируют ввести единую систему маркировки товаров. Маркировка уже стала обязательной для меховых изделий, лекарств, обуви, табака и другого. Этим занимается Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
- В октябре на сбои в системе пожаловались бизнес-объединения аптек, фармпроизводителей и дистрибьюторов: из-за сбоев практически встала вся цепь поставок, заявили они.
- В том же месяце с задержками в поставках столкнулись импортеры, дистрибьюторы и ритейлеры обуви и парфюмерии. Оператор это отрицает.
Подлинность ювелирного изделия подтверждается пробой которая ставится в государственной пробирной инспекции.
Маркировка - это еще одна кормушка для аффилированных с чиновниками частных структур. Будут проблемы с маркировкой, с отчетностью, ювелирка подорожает. Не нужно примерно никому кроме см выше кого.
Теперь понятно куда деньги сливают, на то чтобы все оцифровать о маркировать и посчитать
Да, и очипировать, людей, например. Кстати, Билл Гейт передает Вам привет и насмехается над Вами, нечипированным!
То есть ты купил ювелирное изделие. Знак при ношении вытерся. И ты получаешь бесполезный кусок металла так как "России будет запрещен оборот немаркированной ювелирной продукции." Какая интересная идея)))) прям топ. А интересно все кто до этого купил сразу немаркировонное тоже теперь с непонятными кусками ?
А кто такой конечный потребитель?
Ну тоесьь продать теперь можно другому лицу физическому.так как я понял тебе Ломбард уже все.https://njt.ru/news/25677/
Да, если Ломабрд не сможет идентифицировать изделие в системе, то продавать только как лом, но думаю, что - нибудь да придумают. Если частным ювелирам, будет разрешено заказывать код, маркировать свои изделия ручной работы, то кольцо которое будет отдано в ломбард, станет вдруг новым изделием с маркировкой в виде бирке. Система лишь нужна как доп налог на все товары.
Частных ювелиров не будет. Почитайте.надо выполнить море требований для того чтоб тебе давали эти коды ииеще иметь оборудование для маркировки . Это закон для вывода всех участников с рынка. Там системы учёта комплексы маркировка. Работы по учёту больше чем сделать изделие особенно простое
Вытерся знак на золоте? У вас стальные пальцы? Простите, если да.
Хоть бы сначала перед тем как умничать почитали б https://njt.ru/news/25677/. Намкольцах обручальных очень часто клеймо стираеться вообще-то.
Пробы на золоте ставит пробирная инспекция (если "вытерся" знак можно опробировать заново). Здесь маркировка скорее всего будет в виде ярлычка с обязательным занесением в общую базу за доступ к которой придется платить плюс сам процесс приведет к тому что сейчас происходит с аптеками.
Каким образом будут продавать б/у изделия частные лица - непонятно. Маркировки то нет.
На изделие наносится маркировка плюс бирка. С 2023 года не маркированые изделия только на лом и с ними и камни. https://njt.ru/news/25677/
Тут маркировка дороже производства самого изделия. Лазер для кода по золоту. Лазер для камней
Б/у изделия не подлежат обязательной маркировки. Маркировка нужна лишь для того - на примере "Честный знак" - получить 50копеек с каждого изделия от производителя или от оптового продавца, который будет маркировать остатки или перемаркировывать испорченный код.
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