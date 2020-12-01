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Торговля
Евгения Евсеева
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«Крупнейшая жертва пандемии в ритейле»: владелец бренда одежды Topshop начал процедуру банкротства Материал редакции

Arcadia Group скептически относилась к возможностям интернета и не развивала онлайн-сегмент, считает Bloomberg.

14 комментариев
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Британская Arcadia Group Филипа Грина (бренды Topshop, Burton, Evans и другие) подала на банкротство, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Временным управляющим будет назначена консалтинговая компания Deloitte, которая планирует найти одного или нескольких покупателей бизнеса.

Банкротство Arcadia может стать самым тяжелым ударом для розничной торговли в Великобритании и привести к закрытию 466 магазинов и увольнению 13 тысяч сотрудников, отмечает Bloomberg. В то же время Financial Times сообщает, что магазины останутся открытыми и никаких немедленных сокращений не планируется.

Гендиректор Arcadia Group Иэн Грабинер в разговоре с Financial Times отметил, что это «невероятно печальный день для всех наших коллег, а также для наших поставщиков и многих других заинтересованных сторон».

По словам Грабинера, на торговлю повлияла пандемия. Компания надеялась переждать последствия Covid-19 на бизнес, но в конечном счете препятствия, с которыми она столкнулась, «оказались слишком серьёзными».

Компания не смогла пережить закрытие магазинов на период карантина в стране, который усилил давление на розничную торговлю. Пока другие ритейлеры развивали онлайн-сегмент, владелец Arcadia Group Филип Грин скептически относился к возможностям интернета, пишет Bloomberg.

Financial Times назвала банкротство Arcadia Group крупнейшей «жертвой пандемии» в ритейле. Газета пишет, что компания была в тяжёлом финансовом положении и до пандемии, а также слишком медленно отреагировала на изменения рынка для инвестиций в электронную коммерцию.

По данным акционера ритейлера Taveta Investments, с момента выхода на биржу прибыль Arcadia Group снизилась с 200 млн фунтов стерлингов до убытков в 177 млн фунтов стерлингов в 2018 году. Согласно данным исследовательской компании Global Data, пять лет назад Arcadia занимала четвертое место в Великобритании среди торговцев одежды, сейчас ей принадлежит всего 2,7% рынка.

Financial Times пишет, что доля Arcadia Group на британском рынке одежды и обуви сократилась на треть за последнее десятилетие. В 2019 году арендодатели согласились сократить арендную плату для компании, чтобы дать ей время для реструктуризации. В то время Arcadia заявила, что ожидает восстановления годовой прибыли до 80 млн фунтов стерлингов в год к сентябрю 2020 года.

Исполнительный директор Frasers Group Майк Эшли предложил Arcadia одолжить 50 млн фунтов стерлингов, чтобы предотвратить банкротство, но компания отклонила предложение, пишет Financial Times.

#новость #topshop #arcadiagroup

Евгения Евсеева
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14 комментариев
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Гриша Булыжников

5

Ай, та нормально они все вкладывали в онлайн. и соц.сети, и свои сайты и в ритейлах размещали. просто не вывезли конкуренцию с дешёвым шмотьем. Проблема нынешнего ритейла в том что он дешёвые товары пытается продавать дорого, и если раньше такое канало, то теперь засилие дешевого барахла наглухо уничтожает эту идею. Топшоп был именно такой - продавали условно говоря шмотки из H&M по ценнику в полтора-два раза дороже. До этого был jcrew, дальше будет больше.

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Василий Степанов

Гриша
0

Топшоп был про английскую моду, приталенные вещи, а сейчас в моде оверсайз

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Гриша Булыжников

Василий
0

Дело не в этом. Дело вот в этом - "Согласно данным исследовательской компании Global Data, пять лет назад Arcadia занимала четвертое место в Великобритании среди торговцев одежды, сейчас ей принадлежит всего 2,7% рынка".

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Gleb Kichigin

4

В РФ не лидер. Для сноуборда знаю, что Burton топчик

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Араик Асатурян

Gleb
1

Это не тот Burton) burton.co.uk

Ответить

Pavel Natalia Selivanovi

Араик
0

успокоили ;-)

Ответить

Alexey QuQu

Gleb
0

Да, больше всего жаль

Ответить

Гриша Булыжников

Alexey
0

че жаль? для сноуборда барахла стало меньше?

Ответить

Артём А.

Гриша
0

Не, больше. Самое забавное, что лоукост wedze обоссывает кипятком базовые модели бертона, которые стоят в пять раз дороже того же wedze

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Николай Гончаров

Gleb
0

Да всё равно жалко(

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Nikita Shmidt

2

Arcadia Group скептически относилась к возможностям интернета

Survival of the fittest

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Ник Лежневич

2

"Financial Times назвала банкротство Arcadia Group крупнейшей «жертвой пандемии» в ритейле"

Ага, пандемия виновата в том, что никто в этой компании в 2020 году не занимался развитием онлайн-направления

Ответить

Василий Степанов

1

Пока другие ритейлеры развивали онлайн-сегмент, владелец Arcadia Group Филип Грин скептически относился к возможностям интернета.

Наверное живет в замке Крэгивар, в качестве освещения использует факелы и свечи и ездит исключительно на лошадях. Это и называется английский консерватизм.

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Никита Борисов

0

Удивительно что в россии ещё сетки не схлопываются)

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