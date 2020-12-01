Arcadia Group скептически относилась к возможностям интернета и не развивала онлайн-сегмент, считает Bloomberg.

В закладки

Британская Arcadia Group Филипа Грина (бренды Topshop, Burton, Evans и другие) подала на банкротство, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Временным управляющим будет назначена консалтинговая компания Deloitte, которая планирует найти одного или нескольких покупателей бизнеса.

Банкротство Arcadia может стать самым тяжелым ударом для розничной торговли в Великобритании и привести к закрытию 466 магазинов и увольнению 13 тысяч сотрудников, отмечает Bloomberg. В то же время Financial Times сообщает, что магазины останутся открытыми и никаких немедленных сокращений не планируется.

Гендиректор Arcadia Group Иэн Грабинер в разговоре с Financial Times отметил, что это «невероятно печальный день для всех наших коллег, а также для наших поставщиков и многих других заинтересованных сторон».

По словам Грабинера, на торговлю повлияла пандемия. Компания надеялась переждать последствия Covid-19 на бизнес, но в конечном счете препятствия, с которыми она столкнулась, «оказались слишком серьёзными».

Компания не смогла пережить закрытие магазинов на период карантина в стране, который усилил давление на розничную торговлю. Пока другие ритейлеры развивали онлайн-сегмент, владелец Arcadia Group Филип Грин скептически относился к возможностям интернета, пишет Bloomberg.

Financial Times назвала банкротство Arcadia Group крупнейшей «жертвой пандемии» в ритейле. Газета пишет, что компания была в тяжёлом финансовом положении и до пандемии, а также слишком медленно отреагировала на изменения рынка для инвестиций в электронную коммерцию.

По данным акционера ритейлера Taveta Investments, с момента выхода на биржу прибыль Arcadia Group снизилась с 200 млн фунтов стерлингов до убытков в 177 млн фунтов стерлингов в 2018 году. Согласно данным исследовательской компании Global Data, пять лет назад Arcadia занимала четвертое место в Великобритании среди торговцев одежды, сейчас ей принадлежит всего 2,7% рынка.

Financial Times пишет, что доля Arcadia Group на британском рынке одежды и обуви сократилась на треть за последнее десятилетие. В 2019 году арендодатели согласились сократить арендную плату для компании, чтобы дать ей время для реструктуризации. В то время Arcadia заявила, что ожидает восстановления годовой прибыли до 80 млн фунтов стерлингов в год к сентябрю 2020 года.