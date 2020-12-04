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Дмитрий Зимин
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Постаматы PickPoint стали автоматически открывать дверцы в результате кибератаки Материал редакции

Сбой обещают устранить до утра 5 декабря.

12 комментариев
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В работе сервиса постаматов PickPoint произошел сбой из-за кибератаки — постаматы стали открывать двери․ Запись об этом появилась в официальном сообществе «ВКонтакте» (уже удалена). В компании подтвердили vc.ru факт сбоев.

Сбой зафиксировали 4 декабря в 15:06 мск, добавили в компании. Неизвестные устроили кибератаку на провайдеров, обеспечивающих доступ в интернет для постаматов.

PickPoint создала «Штаб оперативного реагирования» и займется восстановлением системы в ближайшее время. «Дистанционно провести эту работу невозможно, необходим физический выезд на каждую точку, поэтому работы будут вестись всю ночь. Точки, которые не доступны в ночное время, будут восстановлены завтра с утра», — сообщили в компании.

Пока техническая поддержка советует выключить постамат из розетки и закрыть дверцы.

#pickpoint #новость

Материал дополнен редакцией
Дмитрий Зимин
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12 комментариев Накачай стартап
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Григорий Копиев

18

Провели день открытых дверей

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Denis1710

5

Черная пятница. Распродажа началась.

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Sergei Olenev

Denis1710
0

Скорее Рождество - время подарков))

Ответить

Mike Kosulin

4

Неизвестные устроили кибератаку на провайдеров, обеспечивающих доступ в интернет для постаматов.

На провайдеров?))

Ответить

Злой Полушубок

Mike
1

Возможно они использовали ВПН от какого-то провайдера и на этой радостной ноте, решили что можно забить на безопасность запросов на открытие дверей. А когда ВПН хакнули, выяснилось, что единственное что у них в безопасности это дыра.

(это все мои личные предположения)

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Mihael Isaev

Mike
0

На бэкенд написанный на пхп)

Ответить

Sergei Timofeyev

Mihael
0

Постзапросом? 

Ответить

⛄️ Игорь

Mihael
0

Язык не важен, когда в компании на it давно забили

Ответить

Andre Macareno

2

Это промо киберпанк 2077

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lakoros

0

Сегодня получал, хорошо всё работало.

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William Nash

0

По всей стране? Надо прогуляться, проверить))

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Сергей Милосердов

0

О, хорошо линзы успел забрать сегодня.

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