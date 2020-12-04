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Постаматы PickPoint стали автоматически открывать дверцы в результате кибератаки Материал редакции
Сбой обещают устранить до утра 5 декабря.
В работе сервиса постаматов PickPoint произошел сбой из-за кибератаки — постаматы стали открывать двери․ Запись об этом появилась в официальном сообществе «ВКонтакте» (уже удалена). В компании подтвердили vc.ru факт сбоев.
Сбой зафиксировали 4 декабря в 15:06 мск, добавили в компании. Неизвестные устроили кибератаку на провайдеров, обеспечивающих доступ в интернет для постаматов.
PickPoint создала «Штаб оперативного реагирования» и займется восстановлением системы в ближайшее время. «Дистанционно провести эту работу невозможно, необходим физический выезд на каждую точку, поэтому работы будут вестись всю ночь. Точки, которые не доступны в ночное время, будут восстановлены завтра с утра», — сообщили в компании.
Пока техническая поддержка советует выключить постамат из розетки и закрыть дверцы.
Черная пятница. Распродажа началась.
Неизвестные устроили кибератаку на провайдеров, обеспечивающих доступ в интернет для постаматов.
На провайдеров?))
Возможно они использовали ВПН от какого-то провайдера и на этой радостной ноте, решили что можно забить на безопасность запросов на открытие дверей. А когда ВПН хакнули, выяснилось, что единственное что у них в безопасности это дыра.
(это все мои личные предположения)
На бэкенд написанный на пхп)
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