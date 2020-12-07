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Ozon начал в тестовом режиме доставлять заказы сторонних интернет-магазинов Материал редакции
Компания планирует оптимизировать свои логистические расходы за счет новых заказов.
- Ozon начал тестировать доставку заказов сторонних интернет-магазинов, товаров которых нет на маркетплейсе, пишет «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
- Ретейлер планирует заработать на новой услуге и оптимизировать свои логистические расходы за счет новых заказов. Также это даст возможность заработать пунктам выдачи Ozon — за заказы сторонних интернет-магазинов партнеры будут получать дополнительную плату, пишет издание.
- Логистика Ozon поможет компаниям, которым сложно организовать доставку в разные регионы России, а также тем, кто только начинает развитие собственных онлайн-продаж и ищет партнера, рассказал изданию директор по логистике Ozon Станислав Кондратьев. Первым партнером Ozon стал магазин премиальной косметики Authentica.love.
- Тарифы будет рассчитываться исходя из количества товаров, а также расстояния. Доставлять товары будут со склада самого продавца, пишет издание.
- У Ozon более 4,5 тысяч пунктов выдачи заказов, 2,7 тысяч курьеров, а также 7,5 тысяч собственных постаматов по всей России.
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Ol Ka
По ходу, Озон понял, что свои заказы нормально доставлять не может — и теперь решил за чужие взяться 🤭
IO
С их нынешней ценой доставки - мягко говоря не нужно