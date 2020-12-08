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Торговля
Рая Хачатрян
2005

Оператор PickPoint потерял до 1 тысячи заказов из открывшихся в результате кибератаки постаматов Материал редакции

Всего в постаматах, дверцы которых автоматически открылись, находилось 49 тысяч заказов на 150 млн рублей.

19 комментариев
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В результате кибератаки 4 декабря из постаматов PickPoint пропали не более 1 тысячи заказов, заявил представитель компании «Коммерсанту». Всего на момент инцидента в 2732 зараженных постаматах находилось 49 тысяч заказов на общую стоимость 150 млн рублей, добавил он.

PickPoint атаковали днем 4 декабря. В результате сбоя постаматы стали автоматически открывать дверцы. Неизвестные устроили кибератаку на провайдеров, обеспечивающих доступ в интернет для постаматов, заявили в компании.

Команда PickPoint дезактивировала 80% зараженных постаматов через 20 минут после атаки — их дверцы не открылись, а товары не пропали, сказали в компании. Помогли в этом также сотрудники и посетители торговых центров и пунктов выдачи заказов, считает PickPoint.

Сеть постаматов потратила 10 млн рублей на оперативную поддержку пользователей и восстановление сети постаматов, добавили там. К 7 декабря компания восстановила работоспособность сети постаматов на 95%. Сейчас на сеть постаматов устанавливают новую версию программного обеспечения, и планируют привлечь экспертов для усиления информационной безопасности.

Компания обратилась в МВД с просьбой возбудить дело в отношении неустановленного круга лиц по факту кражи посылок, заявила гендиректор PickPoint Надежда Романова.

Участники рынка заявили «Коммерсанту», что это первая подобная хакерская атака в России. Кому это выгодно, они не знают. Скорее всего, это была целенаправленная атака, к которой готовились основательно, рассуждает гендиректор «Халвы» Денис Петрушевский. Целью могла быть дискредитация компании, но Петрушевский считает, что хакеры в этом не преуспели.

#новость #pickpoint

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19 комментариев Накачай стартап
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Максим Федоров

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 Целью могла быть дискредитация компании

Вот прямо вижу как все было: кто-то нашел уязвимость, написал в поддержку, послали в пешее эротическое или стали угрожать уголовкой...

Итого: проучили и таки да — дискредитировали 

 
P.S. Ну или как отметили на Хабре: кривой деплой, бывает, хе-хе

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Алекс Таций

Максим
1

Ну тогда найти будет не сложно

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Стартапер-пессимист

Максим
0

Если это был программист, который за чашечкой кофе и безделья решил взломать сеть, то он не стал бы взламывать их все. Один максимум и только под контролем.

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MEGAtraXXXer666

2

Заголовок звучит как достижение 🤦🏼‍♀️

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Роман Колмаков

1

Ну ок, обратились в ментовку, а стоимость потерянных посылок они будут покрывать владельцам?

Ответить

Arthur Niazyan

Роман
2

Ниже заголовка есть сумма в 10 миллионов рублей. 

Ответить

Роман Колмаков

Arthur
3

Ну там про оперативную поддержку пользователей и восстановление сети, а про украденные посылки нет упоминаний.

Ответить

Arthur Niazyan

Роман
3

Вот как раз пользователи и есть, и отправители и получатели. По логике. 

Ответить

Роман Колмаков

Arthur
1

У меня просто к чему этот вопрос возник: в релизе они сказали, что атака на провайдеров была, то есть типа они-то прямо и не виноваты. Оперативная поддержка пользователей в моем понимании - это горячая линия для тех, кто пришел, увидел, что дверцы открыты и естественно начал звонить в PickPoint. Что-то мне подсказывает интуиция, что они начнут съезжать с темы компенсации :)

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Глеб Неизвестный

Роман
1

"Обращайтесь в суд" (с)

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Mike Kosulin

Роман
0

Ну, отправления страхуются, насколько я понимаю, проблем быть не должно.

Ответить

Alex Moren

1

Целью могла быть дискредитация компании, но Петрушевский считает, что хакеры в этом не преуспели.

Ахаха, ну да, ну да, не преуспели))

Постаматы Халвы тоже входят в сеть  PickPoint, может поэтому такие самоуверенные?) Повезло, что 90% россиян оказались порядочными, а не устроили блэк ливс мэттер себе в масках на Новым год.

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Oleg Matveenko

0

Тех. Поддержка у PickPoint говно. Пришла посылка в постамат, пришла смс, мол забирайте.

Пришел, постамат не работает, звоню по номеру, сбрасывают. 15 звонков 0 ответа. Очень клиентоориентированно, конечно.

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Oleg Matveenko

Oleg
0

И да, смс о том, что постамат "приболел" не было, и конечно же когда его "вылечат" тоже не будет... 

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Андрей Савельев

Oleg
0

Я вот в этот период заказывал в постамат, но пришло в пункт выдачи неподалеку. Как раз клиентоориентированно.
Просто не повезло

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Mike Kosulin

Oleg
0

При этом сами постоматы за последние несколько лет стали лучше.
А вот над саппортом работать не хотят, видимо)

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Оля Мызина

0

Мой заказ всё ещё ХЗ где и дозвониться в PickPoint я не могу, там просто нет гудков. На оперативную поддержку чего потрачены деньги мне не совсем понятно.. ну ок, восстановить украденное.. остальное-то куда?)) на НГ премии тем,  кто скооперировал атаку?))  

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Ol Ka

0

Кому это выгодно, они не знают

Им самим это выгодно: ущерба на ~3 миллиона рублей, зато какая рекламная акция — написали все, даже VC 🤭

Про казус забудут (сам казус уже разошёлся на мемы), а название теперь знают и помнят все.

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Anton Gridz

0

Моя посылка неизвестно где. То ли в ячейке, то ли украдена. С пятницы в подвешенном состоянии. Сам автомат на вчерашний день находится в режиме управления для оператора. Делай с автоматом что хочешь.

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