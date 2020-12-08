Всего в постаматах, дверцы которых автоматически открылись, находилось 49 тысяч заказов на 150 млн рублей.

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В результате кибератаки 4 декабря из постаматов PickPoint пропали не более 1 тысячи заказов, заявил представитель компании «Коммерсанту». Всего на момент инцидента в 2732 зараженных постаматах находилось 49 тысяч заказов на общую стоимость 150 млн рублей, добавил он.

PickPoint атаковали днем 4 декабря. В результате сбоя постаматы стали автоматически открывать дверцы. Неизвестные устроили кибератаку на провайдеров, обеспечивающих доступ в интернет для постаматов, заявили в компании.

Команда PickPoint дезактивировала 80% зараженных постаматов через 20 минут после атаки — их дверцы не открылись, а товары не пропали, сказали в компании. Помогли в этом также сотрудники и посетители торговых центров и пунктов выдачи заказов, считает PickPoint.

Сеть постаматов потратила 10 млн рублей на оперативную поддержку пользователей и восстановление сети постаматов, добавили там. К 7 декабря компания восстановила работоспособность сети постаматов на 95%. Сейчас на сеть постаматов устанавливают новую версию программного обеспечения, и планируют привлечь экспертов для усиления информационной безопасности.

Компания обратилась в МВД с просьбой возбудить дело в отношении неустановленного круга лиц по факту кражи посылок, заявила гендиректор PickPoint Надежда Романова.