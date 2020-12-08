Пока компания не изучала вопрос полноценного выхода на рынок Белоруссии, сообщил представитель «Вкусвилл». «Фокус на развитие в России, где покупатели более платежеспособны, выглядит более перспективным», — считает консультант Jos DeVries The Retail Company Ирина Болотова.

Работа через партнеров помогает «Вкусвиллу» выйти на новый рынок при минимальных инвестициях, рассказала изданию руководитель направления «Управление логистикой» ИТ-компании «Крок» Анастасия Гончарова. Она добавила, что ритейлер использует ту же схему, чтобы продавать продукты в Казахстане через сеть аптек Europharma.