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«Вкусвилл» начал поставлять собственные продукты в Белоруссию через партнёров Материал редакции
Работа через партнёров помогает ритейлеру выйти на новый рынок при минимальных инвестициях, считают эксперты.
- «Вкусвилл» начал поставлять продукты под собственными торговыми марками в Белоруссию — компания будет сотрудничать с сервисом экспресс-доставки «Бегу» и интернет-магазином «Галерея вкуса», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.
- Ритейлер сообщил о поставках 50 товарных позиций в страну. Среди них, например, вафли на кокосовом масле, миндальное молоко без сахара, кокосовые чипсы и мюсли.
Пока компания не изучала вопрос полноценного выхода на рынок Белоруссии, сообщил представитель «Вкусвилл». «Фокус на развитие в России, где покупатели более платежеспособны, выглядит более перспективным», — считает консультант Jos DeVries The Retail Company Ирина Болотова.
Работа через партнеров помогает «Вкусвиллу» выйти на новый рынок при минимальных инвестициях, рассказала изданию руководитель направления «Управление логистикой» ИТ-компании «Крок» Анастасия Гончарова. Она добавила, что ритейлер использует ту же схему, чтобы продавать продукты в Казахстане через сеть аптек Europharma.
- У группы компаний «Галерея вкуса» собственная птицефабрика и мясокомбинат, а интернет-магазин она начала развивать с 2019 года. Служба экспресс-доставки продуктов «Бегу» открылась в августе 2020 года. Сейчас у сервиса пять магазинов форма dark store, которые охватывают около 30% Минска, пишет издание.
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Антон
Бедолаги белорусы им есть уже нечего.