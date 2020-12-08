В ноябре источник vc.ru на рынке говорил, что один из экспортных проектов Wildberries «не показал себя достаточно эффективным».

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Wildberries открыл продажи на территории Израиля, сообщил vc.ru представитель компании. Заказать товары на новом рынке можно на отдельном сайте и в мобильном приложении на iOS и Android.

Ассортимент маркетплейса в Израиле состоит из 5 млн наименований от 39 тысяч брендов, рассказали в компании. В будущем Wildberries планирует увеличивать количество товаров.

Маркетплейс планирует доставлять товары с помощью логистических партнёров в 600 партнёрских пунктов выдачи заказов или курьером на дом.

Помимо Израиля Wildberries работает в Польше, Словакии, России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. В компании также сообщили, что за 10 месяцев 2020 года экспортный оборот маркетплейса вырос на 89% год к году — до 17,1 млрд рублей, а в штуках — на 124%.

Около 40% экспортных продаж пришлось на российских продавцов. В январе-октябре экспорт российских товаров вырос на 99% год к году — до 6,4 млрд рублей, в штуках — на 154%.