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Торговля
Лиана Липанова
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Wildberries вышел на рынок Израиля Материал редакции

В ноябре источник vc.ru на рынке говорил, что один из экспортных проектов Wildberries «не показал себя достаточно эффективным».

21 комментарий
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Wildberries открыл продажи на территории Израиля, сообщил vc.ru представитель компании. Заказать товары на новом рынке можно на отдельном сайте и в мобильном приложении на iOS и Android.

Ассортимент маркетплейса в Израиле состоит из 5 млн наименований от 39 тысяч брендов, рассказали в компании. В будущем Wildberries планирует увеличивать количество товаров.

Маркетплейс планирует доставлять товары с помощью логистических партнёров в 600 партнёрских пунктов выдачи заказов или курьером на дом.

Помимо Израиля Wildberries работает в Польше, Словакии, России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. В компании также сообщили, что за 10 месяцев 2020 года экспортный оборот маркетплейса вырос на 89% год к году — до 17,1 млрд рублей, а в штуках — на 124%.

Около 40% экспортных продаж пришлось на российских продавцов. В январе-октябре экспорт российских товаров вырос на 99% год к году — до 6,4 млрд рублей, в штуках — на 154%.

  • В конце ноября несколько разработчиков Wildberries пожаловались на массовые увольнения без выплаты компенсаций. В самой компании заявили vc.ru, что массовых сокращений нет.
  • «Как ИТ-компания, мы тестируем различные проекты — в том случае, если проект оказывается неуспешным, то он закрывается, это обычная практика для любого развивающегося бизнеса», — сказал представитель маркетплейса.
  • Тогда же источник vc.ru на рынке связывал сокращения с тем, что «экспортный проект Wildberries не показал себя достаточно эффективным». О каком именно экспортном проекте идёт речь, собеседник не уточнил.
  • В ответ на это в Wildberries заявили, что компания «успешно» развивается на новых рынках, демонстрирует быстрый рост показателей и готовится к выходу в новые страны.

#новость #wildberries

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21 комментарий Накачай стартап
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Иван Иванов

0

Интересно, там поставщикам тоже не будут платить?

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Airat Kafman

Иван
7

ты не понял) продавать будут таки в Израиль, а поставщикам будут не платить в России)

Ответить

Иван Иванов

Airat
1

Хорошо. Переформулирую.

Интересно, в случае возврата заказа клиентам тоже не будут возвращать оплаченные деньги?

Ответить

Airat Kafman

Иван
2

Это уже второй вопрос, а не переформулирование)

Ответить

Sergei Zotov

Airat
–1

продолжать не платить в России*

Ответить

Pavel Voronkov

Иван
0

В России поставщикам не платят?

Ответить

Сергей Александрович

Pavel
2

Платят , нам платят .

Ответить

Иван Иванов

Pavel
–1

Конечно. Курите профильные чаты с поставщиками, там таких много.

Ответить

Pavel Voronkov

Иван
1

Личный опыт есть? Не знаю, по сравнению с другим МП, от ВБ каждый понедельник исправно приходят.
Я читал профильные форумы и чаты, там в 80% виноваты сами поставщики.

Ответить

Иван Иванов

Pavel
–2

Есть. Изменили реквизиты, wb упорно отправляет на старые, например. 

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Степан Марципан

2

может и сработает, в израиле любят дешевое барахло и там туго с нормальной одеждой.

Ответить

max smirnoff

Степан
4

везде любят дешевое барахло )

Ответить

Антон Штадлер

Степан
–1

Ваш комментарий лишен смысла. потому что:
а) Ягода все-таки не Ali или Shein
б) в Израиле полно сервисов, которые продают не только дешевое барахло, например, Lyst, занимающий 3 место в израильском апп-сторе, как раз, после Shein и Ali

Ответить

Степан Марципан

Антон
0

в израиле люди одеваются в дешманский турецко-китайский шлак и альтернатив у них в общем-то нет потому что нормальных магазинов там тоже практически нет. lyst доставляет по всему миру, но это не делает его лидером на израильском рынке. по сути ниша нормального барахла в израиле не занята. у вб есть шанс что-то отхватить.

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Art Poltavskiy

2

Помимо Израиля работает в Израиле, улыбнуло

Ответить

Лиана Липанова

Art
0

ой)) поправила, спасибо

Ответить

Я Бро

0

У них явно крутой менеджмент по развитию. Красавцы!

Ответить

S.Z

Я
2

И это видимо ты

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Алексей Штейн

0

Перешёл на озон по одной причине- с вб часто присылают используемое , на озоне всегда вот в заводской упаковке , а на вб перед тобой обязательно кто то вскрывал товар. Ну кроме косметики и телефонов

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Alena Cheban

0

Там тоже наберут сотрудников и в один момент всех уволят?

Ответить

Антон Штадлер

–1

Хотелось бы раскладки еще и по странам. потому что дела в условной Польше и Словакии, очевидно, идут не так гладко, как в Украине, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении

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