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Wildberries вышел на рынок Израиля Материал редакции
В ноябре источник vc.ru на рынке говорил, что один из экспортных проектов Wildberries «не показал себя достаточно эффективным».
Wildberries открыл продажи на территории Израиля, сообщил vc.ru представитель компании. Заказать товары на новом рынке можно на отдельном сайте и в мобильном приложении на iOS и Android.
Ассортимент маркетплейса в Израиле состоит из 5 млн наименований от 39 тысяч брендов, рассказали в компании. В будущем Wildberries планирует увеличивать количество товаров.
Маркетплейс планирует доставлять товары с помощью логистических партнёров в 600 партнёрских пунктов выдачи заказов или курьером на дом.
Помимо Израиля Wildberries работает в Польше, Словакии, России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. В компании также сообщили, что за 10 месяцев 2020 года экспортный оборот маркетплейса вырос на 89% год к году — до 17,1 млрд рублей, а в штуках — на 124%.
Около 40% экспортных продаж пришлось на российских продавцов. В январе-октябре экспорт российских товаров вырос на 99% год к году — до 6,4 млрд рублей, в штуках — на 154%.
- В конце ноября несколько разработчиков Wildberries пожаловались на массовые увольнения без выплаты компенсаций. В самой компании заявили vc.ru, что массовых сокращений нет.
- «Как ИТ-компания, мы тестируем различные проекты — в том случае, если проект оказывается неуспешным, то он закрывается, это обычная практика для любого развивающегося бизнеса», — сказал представитель маркетплейса.
- Тогда же источник vc.ru на рынке связывал сокращения с тем, что «экспортный проект Wildberries не показал себя достаточно эффективным». О каком именно экспортном проекте идёт речь, собеседник не уточнил.
- В ответ на это в Wildberries заявили, что компания «успешно» развивается на новых рынках, демонстрирует быстрый рост показателей и готовится к выходу в новые страны.
Интересно, там поставщикам тоже не будут платить?
ты не понял) продавать будут таки в Израиль, а поставщикам будут не платить в России)
Хорошо. Переформулирую.
Интересно, в случае возврата заказа клиентам тоже не будут возвращать оплаченные деньги?
В России поставщикам не платят?
Конечно. Курите профильные чаты с поставщиками, там таких много.
Личный опыт есть? Не знаю, по сравнению с другим МП, от ВБ каждый понедельник исправно приходят.
Я читал профильные форумы и чаты, там в 80% виноваты сами поставщики.
может и сработает, в израиле любят дешевое барахло и там туго с нормальной одеждой.
Ваш комментарий лишен смысла. потому что:
а) Ягода все-таки не Ali или Shein
б) в Израиле полно сервисов, которые продают не только дешевое барахло, например, Lyst, занимающий 3 место в израильском апп-сторе, как раз, после Shein и Ali
в израиле люди одеваются в дешманский турецко-китайский шлак и альтернатив у них в общем-то нет потому что нормальных магазинов там тоже практически нет. lyst доставляет по всему миру, но это не делает его лидером на израильском рынке. по сути ниша нормального барахла в израиле не занята. у вб есть шанс что-то отхватить.
У них явно крутой менеджмент по развитию. Красавцы!
Перешёл на озон по одной причине- с вб часто присылают используемое , на озоне всегда вот в заводской упаковке , а на вб перед тобой обязательно кто то вскрывал товар. Ну кроме косметики и телефонов
Хотелось бы раскладки еще и по странам. потому что дела в условной Польше и Словакии, очевидно, идут не так гладко, как в Украине, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении
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