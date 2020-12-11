Договоры, заключённые с ООО «Яндекс.Маркет», переоформлять не нужно — они продолжат действовать.

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В начале 2021 года «Яндекс» закроет юрлицо ООО «Яндекс.Маркет» и присоединит всю инфраструктуру, права и обязанности к ООО «Яндекс». Об этом сообщает журнал об электронной коммерции E-pepper со ссылкой на компанию.

«Это стандартная оптимизация юридических лиц в рамках одной группы компаний. Она поможет усилить интеграцию "Маркета" в общую экосистему "Яндекса"», — объяснил vc.ru представитель компании.

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Продавцы, работающие с сервисом, после реорганизации получат новые реквизиты, по которым нужно будет производить платежи и выставлять закрывающие документы. Договоры, заключённые с ООО «Яндекс.Маркет», переоформлять не нужно — они продолжат действовать.

В сопроводительных документах при отгрузке товара на склады «Маркета» или работе с другими обособленными подразделениями маркетплейса изменятся наименование покупателя и реквизиты. Если в качестве грузополучателя выступает обособленное подразделение, то его наименование, адрес и порядок работы с ним не изменятся.

Электронный документооборот будет недоступен по действующим сейчас идентификаторам участника. При работе с СБИС (компания «Тензор») ничего не изменится — все необходимые настройки «Яндекс» сделает сам.

Если партнёр маркетплейса подключен к системе «Диадок» (СКБ «Контур»), после реорганизации ООО «Яндекс» пришлёт приглашение. На «Яндекс» зарегистрировано два ящика, но обмен документами с маркетплейсом возможен только через один — он будет доступен после реорганизации, уточняет издание.