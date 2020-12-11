«Яндекс.Маркет» сменит юрлицо и реквизиты для платежей и закрывающих документов в начале 2021 года Материал редакции
Договоры, заключённые с ООО «Яндекс.Маркет», переоформлять не нужно — они продолжат действовать.
В начале 2021 года «Яндекс» закроет юрлицо ООО «Яндекс.Маркет» и присоединит всю инфраструктуру, права и обязанности к ООО «Яндекс». Об этом сообщает журнал об электронной коммерции E-pepper со ссылкой на компанию.
«Это стандартная оптимизация юридических лиц в рамках одной группы компаний. Она поможет усилить интеграцию "Маркета" в общую экосистему "Яндекса"», — объяснил vc.ru представитель компании.
Продавцы, работающие с сервисом, после реорганизации получат новые реквизиты, по которым нужно будет производить платежи и выставлять закрывающие документы. Договоры, заключённые с ООО «Яндекс.Маркет», переоформлять не нужно — они продолжат действовать.
В сопроводительных документах при отгрузке товара на склады «Маркета» или работе с другими обособленными подразделениями маркетплейса изменятся наименование покупателя и реквизиты. Если в качестве грузополучателя выступает обособленное подразделение, то его наименование, адрес и порядок работы с ним не изменятся.
Электронный документооборот будет недоступен по действующим сейчас идентификаторам участника. При работе с СБИС (компания «Тензор») ничего не изменится — все необходимые настройки «Яндекс» сделает сам.
Если партнёр маркетплейса подключен к системе «Диадок» (СКБ «Контур»), после реорганизации ООО «Яндекс» пришлёт приглашение. На «Яндекс» зарегистрировано два ящика, но обмен документами с маркетплейсом возможен только через один — он будет доступен после реорганизации, уточняет издание.
- В 2017 году «Сбербанк» выкупил 45% вновь выпущенных акций «Яндекс.Маркета» за 30 млрд рублей при общей оценке компании в 60 млрд рублей. «Яндекс» и «Сбербанк» начали строить совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркета» для развития площадки и трансграничной онлайн-торговли и создания маркетплейса.
- В июне 2020 года «Яндекс» и «Сбербанк» объявили о разделении совместных активов: «Маркет» вернулся к интернет-компании, а «Яндекс.Деньги» достались банку.
можно еще выпелить pokupki.market.yandex.ru с маркета, а то надоела проверять адресную строку не перекинули ли меня на этот *овно сервис. вы хуже мамкиных хакеров с их левыми почтовыми письмами от vcontkte.ru.
И жалко, что не оставили себе бренд "беру", классный был, да и реклама тоже
Этот маркет какой то невообразимый позор.
Товар сломался:
- извините, идите в сервис центр
-но на этом китайском товаре просто вложена бумажка с иероглифами, производитель NoName
- вот вам сотовый поставщика, разбирайтесь с ним сами.
Я так и не понял, там цессия(= замена исполнителя в договоре) или нормальная реорганизация маркета в форме присоединения к ООО Яндекс (универсальный правоприемник) как и указано в егрюл?
Сначала выделились из ООО Яндекс(Создание юридического лица путем реорганизации в форме выделения), теперь обратно сливаются...
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