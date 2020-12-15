Перевозка до сортировочного центра Ozon внутри одного регионального кластера будет бесплатной, между регионами придётся заплатить.

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С февраля 2021 года Ozon изменит комиссии для продавцов маркетплейса, а также сделает более прозрачной структуру платы за логистику и изменит стоимость межрегиональных перевозок товаров. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Мы сделаем условия более гибкими для межрегиональных перевозок, поскольку число наших продавцов за пределами Москвы растет значимо, и это важно для них. Предусмотрены и улучшенные условия по логистике для продавцов небольших товаров. Число компаний, которые сегодня активно продают товары на нашей площадке, превысило 18 тысяч. Анна Калеева директор торговой площадки Ozon

Как изменятся комиссии

Средний размер комиссии за продажу на площадке сократится более чем в два раза, говорят в компании. Для большинства категорий товаров он составит 5% от стоимости, минимальная комиссия составит 4%, максимальная — 15%. Сейчас комиссия составляет от 5% до 25%.

Минимальный порог комиссии будет отменён. Почти во всех категориях комиссия будет единой для всех товаров, которые в нее входят: продавцу не придётся разбираться с подкатегориями, утверждают в Ozon. Для продавцов компания выпустила калькулятор для расчёта стоимости услуг.

Логистика

Тарифы будут формироваться из трёх составляющих: обработка заказа, перемещение в регион покупателя и «последняя миля» (доставка в пункт выдачи, постамат или курьером). До этого оплата за доставку заказов выставлялась единой суммой, было не до конца прозрачно, из чего она складывается, объяснили изменения в Ozon.

«Продавец будет на 100% прозрачно видеть стоимость логистики и сможет принять решение, хочет ли он хранить товары на складе в Московской области и платить за перевозку в регионы или изначально “положить” их на региональные склады и экономить на каждой доставке к региональным клиентам», — пояснили в компании.

Продажа со склада Ozon

Межрегиональные перевозки

Перевозка до сортировочного центра Ozon внутри одного регионального кластера будет бесплатной, чтобы продавцы могли распределять заказы по разным складам ритейлера, а доставка до покупателей стала быстрее. Сейчас у компании девять фулфилмент-центров и более 40 сортировочных центров, которые обслуживают 10 региональных кластеров.

Карта региональных кластеров

Плата за перевозку между регионами будет зависеть от объема товаров, регионов отправки и доставки.

До конца июня 2021 года перевозка между регионами будет платной только из Москвы и Твери в регионы; перевозки между остальными регионами и на склады Ozon в Москву будут бесплатными. «Так наши партнеры успеют эффективно настроить логистику, распределить остатки и понять, на какие склады и сколько товаров поставлять наиболее выгодно», — объяснили в компании.