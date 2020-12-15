Торговля
Таня Боброва

Ozon снизит комиссии на большинство категорий товаров с февраля 2021 года Материал редакции

Перевозка до сортировочного центра Ozon внутри одного регионального кластера будет бесплатной, между регионами придётся заплатить.

17 комментариев
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С февраля 2021 года Ozon изменит комиссии для продавцов маркетплейса, а также сделает более прозрачной структуру платы за логистику и изменит стоимость межрегиональных перевозок товаров. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Мы сделаем условия более гибкими для межрегиональных перевозок, поскольку число наших продавцов за пределами Москвы растет значимо, и это важно для них. Предусмотрены и улучшенные условия по логистике для продавцов небольших товаров. Число компаний, которые сегодня активно продают товары на нашей площадке, превысило 18 тысяч.

Анна Калеева
директор торговой площадки Ozon

Как изменятся комиссии

Средний размер комиссии за продажу на площадке сократится более чем в два раза, говорят в компании. Для большинства категорий товаров он составит 5% от стоимости, минимальная комиссия составит 4%, максимальная — 15%. Сейчас комиссия составляет от 5% до 25%.

Минимальный порог комиссии будет отменён. Почти во всех категориях комиссия будет единой для всех товаров, которые в нее входят: продавцу не придётся разбираться с подкатегориями, утверждают в Ozon. Для продавцов компания выпустила калькулятор для расчёта стоимости услуг.

Логистика

Тарифы будут формироваться из трёх составляющих: обработка заказа, перемещение в регион покупателя и «последняя миля» (доставка в пункт выдачи, постамат или курьером). До этого оплата за доставку заказов выставлялась единой суммой, было не до конца прозрачно, из чего она складывается, объяснили изменения в Ozon.

«Продавец будет на 100% прозрачно видеть стоимость логистики и сможет принять решение, хочет ли он хранить товары на складе в Московской области и платить за перевозку в регионы или изначально “положить” их на региональные склады и экономить на каждой доставке к региональным клиентам», — пояснили в компании.

Продажа со склада Ozon

Межрегиональные перевозки

Перевозка до сортировочного центра Ozon внутри одного регионального кластера будет бесплатной, чтобы продавцы могли распределять заказы по разным складам ритейлера, а доставка до покупателей стала быстрее. Сейчас у компании девять фулфилмент-центров и более 40 сортировочных центров, которые обслуживают 10 региональных кластеров.

Карта региональных кластеров

Плата за перевозку между регионами будет зависеть от объема товаров, регионов отправки и доставки.

До конца июня 2021 года перевозка между регионами будет платной только из Москвы и Твери в регионы; перевозки между остальными регионами и на склады Ozon в Москву будут бесплатными. «Так наши партнеры успеют эффективно настроить логистику, распределить остатки и понять, на какие склады и сколько товаров поставлять наиболее выгодно», — объяснили в компании.

Для продавцов крупногабаритных товаров сохранится фиксированная стоимость за выполнение заказа.

#новость #ozon #маркетплейсы

17 комментариев
5
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17 комментариев Накачай стартап
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Антон Василик

5

Классно, что отменяют минимальную комиссию.

Но только я в итоге совсем не понял, сколько будет стоить доставка.
Раньше было понятно))

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Елизавета Князева

Антон
2

Здравствуйте, Антон! Я из Ozon Marletplace. Тут пригодится наш калькулятор — причём для объективной картины лучше посчитать сразу несколько товаров: с разной ценой и объёмом) Найти можно тут: vk.cc/bW1NQQ

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Антон Василик

Елизавета
0

Супер! Сегодня изучу))

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Антон Василик

Елизавета
0

Изучил.
Все равно не сможем у вас продавать.
Слишком дорогая доставка выходит(
Будем работать в минус 15₽ с продажи, расходы по упаковке и логистике все съедят.

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Елизавета

Антон
0

Давайте тогда вместе проверим расчеты) Подскажите, пожалуйста, ваш ID. Его найти можно в личном кабинете: Настройки → API ключи → client ID

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Антон Василик

Елизаве…
0

Да собственно, все просто.
Товар в розницу стоит 250₽
Закупаем по 150.
Упаковка и доставка на склад озона примерно 30₽ за единицу.

При выкупе 80% доставка и комиссия составят 86₽. Это 10% комиссия, 55 доставка и 6₽ доставка возвратов.

Ну и на выходе -16₽.

Очень бы хотелось продавать ещё и на Озон эти товары. Но увы(
Пока только на ВБ.

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Денис Демидов

2

Вот что животворящее IPO делает, Озон теперь готов всех конкурентов передушить такой низкой комиссией, WB привыкший 40% взимать, уже напрягся.

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Dmitry Porkhaev

Денис
0

На вб 19 сейчас

Ответить

Денис Демидов

Dmitry
0

В реале, до 50% вышло по моим товарам, так как они за каждый чих деньги берут.

Ответить

Евгений Федов

Денис
0

Согласен. По факту приходит 50% от выручки после всех комиссий. Особенно если вдруг кончился ходовой товар, и остался неходовой - будьте добры оплатить хранение на складе. Ужс. Наценка в 100% от оптовой цены =  работа в 0. Хочешь или нет, а крутить приходятся 2-3 и более хвостов.

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Денис Демидов

Евгений
0

Поэтому, многие WB уже не рассматривают как основной канал продаж, только как сбыт неликвида.

Ответить

Антон Василик

Dmitry
0

У вас уже устаревшая инфа) комиссии от 5% начинаются на ВБ

Ответить

Sixty Six

2

Короче с комиссией станет проще, с логистикой сложнее

Ответить

Lucky Lucianoo

0

реально вайлдбериз слишком много хочет

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Денис Демидов

Lucky
–1

Он же типа на свои развивается, а против лома (IPO) нет приема.

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Lucky Lucianoo

0

ну что переходим с вайлдбериз партнеры на озон?😉

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Глеб Щавлев

Lucky
0

А смысл?)

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