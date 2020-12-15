Ozon снизит комиссии на большинство категорий товаров с февраля 2021 года Материал редакции
Перевозка до сортировочного центра Ozon внутри одного регионального кластера будет бесплатной, между регионами придётся заплатить.
С февраля 2021 года Ozon изменит комиссии для продавцов маркетплейса, а также сделает более прозрачной структуру платы за логистику и изменит стоимость межрегиональных перевозок товаров. Об этом vc.ru рассказали в компании.
Как изменятся комиссии
Средний размер комиссии за продажу на площадке сократится более чем в два раза, говорят в компании. Для большинства категорий товаров он составит 5% от стоимости, минимальная комиссия составит 4%, максимальная — 15%. Сейчас комиссия составляет от 5% до 25%.
Минимальный порог комиссии будет отменён. Почти во всех категориях комиссия будет единой для всех товаров, которые в нее входят: продавцу не придётся разбираться с подкатегориями, утверждают в Ozon. Для продавцов компания выпустила калькулятор для расчёта стоимости услуг.
Логистика
Тарифы будут формироваться из трёх составляющих: обработка заказа, перемещение в регион покупателя и «последняя миля» (доставка в пункт выдачи, постамат или курьером). До этого оплата за доставку заказов выставлялась единой суммой, было не до конца прозрачно, из чего она складывается, объяснили изменения в Ozon.
«Продавец будет на 100% прозрачно видеть стоимость логистики и сможет принять решение, хочет ли он хранить товары на складе в Московской области и платить за перевозку в регионы или изначально “положить” их на региональные склады и экономить на каждой доставке к региональным клиентам», — пояснили в компании.
Межрегиональные перевозки
Перевозка до сортировочного центра Ozon внутри одного регионального кластера будет бесплатной, чтобы продавцы могли распределять заказы по разным складам ритейлера, а доставка до покупателей стала быстрее. Сейчас у компании девять фулфилмент-центров и более 40 сортировочных центров, которые обслуживают 10 региональных кластеров.
Плата за перевозку между регионами будет зависеть от объема товаров, регионов отправки и доставки.
До конца июня 2021 года перевозка между регионами будет платной только из Москвы и Твери в регионы; перевозки между остальными регионами и на склады Ozon в Москву будут бесплатными. «Так наши партнеры успеют эффективно настроить логистику, распределить остатки и понять, на какие склады и сколько товаров поставлять наиболее выгодно», — объяснили в компании.
Для продавцов крупногабаритных товаров сохранится фиксированная стоимость за выполнение заказа.
Классно, что отменяют минимальную комиссию.
Но только я в итоге совсем не понял, сколько будет стоить доставка.
Раньше было понятно))
Здравствуйте, Антон! Я из Ozon Marletplace. Тут пригодится наш калькулятор — причём для объективной картины лучше посчитать сразу несколько товаров: с разной ценой и объёмом) Найти можно тут: vk.cc/bW1NQQ
Изучил.
Все равно не сможем у вас продавать.
Слишком дорогая доставка выходит(
Будем работать в минус 15₽ с продажи, расходы по упаковке и логистике все съедят.
Да собственно, все просто.
Товар в розницу стоит 250₽
Закупаем по 150.
Упаковка и доставка на склад озона примерно 30₽ за единицу.
При выкупе 80% доставка и комиссия составят 86₽. Это 10% комиссия, 55 доставка и 6₽ доставка возвратов.
Ну и на выходе -16₽.
Очень бы хотелось продавать ещё и на Озон эти товары. Но увы(
Пока только на ВБ.
Вот что животворящее IPO делает, Озон теперь готов всех конкурентов передушить такой низкой комиссией, WB привыкший 40% взимать, уже напрягся.
На вб 19 сейчас
В реале, до 50% вышло по моим товарам, так как они за каждый чих деньги берут.
Согласен. По факту приходит 50% от выручки после всех комиссий. Особенно если вдруг кончился ходовой товар, и остался неходовой - будьте добры оплатить хранение на складе. Ужс. Наценка в 100% от оптовой цены = работа в 0. Хочешь или нет, а крутить приходятся 2-3 и более хвостов.
Поэтому, многие WB уже не рассматривают как основной канал продаж, только как сбыт неликвида.
реально вайлдбериз слишком много хочет
ну что переходим с вайлдбериз партнеры на озон?😉
Блоги компаний
Показать еще