Так компания хочет привлечь на площадку крупных продавцов электроники, ювелирных изделий и других.

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Логистический оператор Cainiao (принадлежит китайской Alibaba Group) предложил продавцам «AliExpress Россия» услугу «Объявленная ценность», рассказали vc.ru в компании. Она уже доступна в личном кабинете.

Услугу смогут подключить предприниматели, которые пользуются сервисами Cainiao: дропшипингом (заказы забирают партнёры, сортируют на складе и отправляют покупателям) или фулфилментом (хранение и обработка заказов) на базе распределительного центра в Домодедове.

Продавцы смогут застраховать заказы, которые доставляют «Почта России», DPD, КСЭ, PickPoint. Стоимость услуги для них составит не более 0,35% от общей стоимости заказа, говорят в компании.

Продавцы смогут получать компенсации за повреждённые при доставке или утерянные товары без ограничений по стоимости, но минимальная сумма заказа, для которого можно применить объявленную ценность, — 5000 рублей.

Ранее при компенсации за повреждённые заказы лимит выплат был плоским и не зависел от стоимости товара. Теперь продавец будет получить полное возмещение стоимости посылки. Важно, что стоимость страховки не отразится на конечной стоимости товара, так как расходы на неё не будут превышать 0,35% от цены корзины. Михаил Власенко руководитель направления складской логистики Cainiao в России

В Cainiao рассчитывают, что услуга поможет привлечь на платформу крупных продавцов электроники и бытовой техники, продавцов бижутерии и ювелирных изделий, одежды и других категорий.