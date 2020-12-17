Логистический оператор Cainiao предложил российским продавцам AliExpress страховку товаров от повреждений при доставке Материал редакции
Так компания хочет привлечь на площадку крупных продавцов электроники, ювелирных изделий и других.
Логистический оператор Cainiao (принадлежит китайской Alibaba Group) предложил продавцам «AliExpress Россия» услугу «Объявленная ценность», рассказали vc.ru в компании. Она уже доступна в личном кабинете.
Услугу смогут подключить предприниматели, которые пользуются сервисами Cainiao: дропшипингом (заказы забирают партнёры, сортируют на складе и отправляют покупателям) или фулфилментом (хранение и обработка заказов) на базе распределительного центра в Домодедове.
Продавцы смогут застраховать заказы, которые доставляют «Почта России», DPD, КСЭ, PickPoint. Стоимость услуги для них составит не более 0,35% от общей стоимости заказа, говорят в компании.
Продавцы смогут получать компенсации за повреждённые при доставке или утерянные товары без ограничений по стоимости, но минимальная сумма заказа, для которого можно применить объявленную ценность, — 5000 рублей.
В Cainiao рассчитывают, что услуга поможет привлечь на платформу крупных продавцов электроники и бытовой техники, продавцов бижутерии и ювелирных изделий, одежды и других категорий.
В Wildberries и Ozon уточнили vc.ru, что пока не предоставляют услугу страховки для продавцов.
- На «AliExpress Россия» более 22 тысяч российских продавцов, сколько из них подключены к сервисам Cainiao, в компании не говорят. Всего китайская компания доставляет более 90% всех заказов маркетплейса в мире — это около 2 млн в день, 25% из которых приходится на российский рынок.
В chargeback правилах Mastercard есть такой пункт: если покупатель отказался от предлагаемой страховки на доставку, то и никакой chargeback не полагается
Блоги компаний
Показать еще