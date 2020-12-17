Non-food — очень сложный бизнес в операционном плане, требующий тщательного планирования и понимания потребностей клиентов. Компания за много лет сумела создать команду и выработать необходимую экспертизу, которая позволяет планировать и прогнозировать спрос на те или иные товары. По всей нашей сети продаётся один и тот же набор товаров, и данные со всех магазинов собираются в единую стандартизированную аналитическую базу. Мы используем эти данные, чтобы прогнозировать спрос и делать заранее большие заказы по лучшим ценам.

С точки зрения управления ассортиментом, чтобы создать конкурента, нужны и время, и большие инвестиции, и нужно поддержать философию, модель в работе с ассортиментом и ценой, которую выстроили мы.

В 2010–2012 годы было много компаний, которые хотели составить нам конкуренцию. Именно в тот период мы начали масштабную экспансию в регионы, и было очень много желающих повторить нашу модель. Это были и крупные продуктовые дискаунтеры, и новые стартапы, в которые инвестировали инвестфонды со своей командой менеджмента, и это были индивидуальные предприниматели, которые, видя успех Fix Price в Москве или Краснодаре, у себя в региональных городах пытались открывать такие же магазины.



Но модель нашего бизнеса достаточно сложная. Итог — сейчас мы остались фактически единственными. У ближайшего конкурента осталось, наверное, от 80 до 100 магазинов против 4000 магазинов Fix Price.

Чтобы с нами конкурировать, надо инвестировать, на наш взгляд, уже не десятки, а сотни миллионов долларов в проект. Кто готов? Мы пока таких не знаем.