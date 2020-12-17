Глава Fix Price: «Чтобы с нами конкурировать, надо инвестировать сотни миллионов долларов. Кто готов? Мы таких не знаем» Материал редакции
Главное из интервью Дмитрия Кирсанова газете «Ведомости».
О возможном IPO
В ноябре 2020 года источники Bloomberg рассказали, что Fix Price раздумывает провести IPO в первой половине 2021 года и привлечь $600–900 млн с оценкой $6 млрд. Дмитрий Кирсанов сказал, что компания «создавалась с прицелом на публичность», но решение о выходе на биржу зависит от желания акционеров и ситуации на рынке.
Почему раньше компания не раскрывала, как устроен бизнес, а сейчас не боится рассказать о нём публично
Компания никогда не раскрывала секреты: на чём построена бизнес-модель и как удаётся продавать почти все товары по одной цене. Если Fix Price всё же проведёт IPO, придётся объяснить, как устроен бизнес.
Почему у Fix Price нет прямых конкурентов
Компания не видит «значимых конкурентов» в формате «долларовых» магазинов, но конкурирует со всеми ведущими торговыми сетями за внимание и лояльность клиентов, заявил Кирсанов. По его словам, прямые конкуренты были в начале 2010-х, когда многие пытались повторить успех быстрорастущей Fix Price, но ни одного из них не осталось.
От чего зависит диапазон цен в Fix Price
Сеть делит товары на несколько ценовых категорий: самая низкая цена — 50 рублей, самая высокая — 199 рублей. Границы коридора зависят от экономической ситуации и от предпочтений покупателей.
О «минимальных» долгах компании и устойчивости к кризисам
У Fix Price минимальная долговая нагрузка, а чистый долг «практически равен нулю», заявил Кирсанов. В 2016 году он рассказывал, что компания старается работать так, чтобы отношение долга к EBITDA не превышало 1, а основными кредиторами называл «Сбербанк» и ВТБ.
«Бизнес-модель выстроена таким образом, что мы достаточно успешно можем обеспечить развитие за счёт собственных средств, не привлекая значительного долга», — объяснил гендиректор Fix Price.
Как Fix Price быстро открывает магазины
Про влияние пандемии
Чтобы с нами конкурировать, надо инвестировать, на наш взгляд, уже не десятки, а сотни миллионов долларов в проект. Кто готов? Мы пока таких не знаем.
Ой.
Иногда захожу туда за водичкой. А что, дешевле, чем везде и можно спокойно сэкономить на том, что ты в любом случае бы купил.
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