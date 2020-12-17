Но «серый» рынок вновь будет расти в 2021 году, в том числе из-за повышения акцизов на 20%, предупреждают его участники.

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По итогам третьего квартала 2020 года доля нелегальных сигарет в России сократилась до 7% против 15,6% годом ранее, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Nielsen (данные предоставили в одной из табачных компаний). В 2018 году этот показатель составлял 8,6%, уточняет Forbes.

В частности, поставки нелегальной продукции из стран дальнего зарубежья снизились с 2,4% до 1%, а доля нелегальных сигарет из ЕАЭС выросла с 55% до 64%. Поставки из Армении, Казахстана и Киргизии снизились до 10,8%. Доля Белоруссии выросла в 1,5 раза, до 54% от всего нелегального рынка.

Среди причин издание называет закрытие границ и сокращение каналов продаж в связи с пандемией Covid-19, а также усиление контроля со стороны надзорных органов и, частично, полномасштабный запуск системы маркировки с 1 июля.

В British American Tobacco (бренды Dunhill, Kent и другие) также отмечают, что на «серый» рынок повлияло в том числе закрытие границ из-за пандемии. Однако основные предпосылки развития рынка, особенно разница цен между странами ЕАЭС, пока не устранены. Например, в Белоруссии пачка локальных брендов в среднем стоит 40 рублей.

В Japan Tobacco International (бренды Winston, Mevius и другие) предупредили, что разница между ценами внутри ЕАЭС будет только расти: в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты вырастут на 20% вместо плановых 4%. В «Империал тобакко» (Davidoff, West и другие) также считают, что в 2021 году вероятен скачок нелегального потребления.