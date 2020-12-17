Пандемия снизила долю нелегальных сигарет в России почти в два раза — до 7% Материал редакции
Но «серый» рынок вновь будет расти в 2021 году, в том числе из-за повышения акцизов на 20%, предупреждают его участники.
По итогам третьего квартала 2020 года доля нелегальных сигарет в России сократилась до 7% против 15,6% годом ранее, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Nielsen (данные предоставили в одной из табачных компаний). В 2018 году этот показатель составлял 8,6%, уточняет Forbes.
В частности, поставки нелегальной продукции из стран дальнего зарубежья снизились с 2,4% до 1%, а доля нелегальных сигарет из ЕАЭС выросла с 55% до 64%. Поставки из Армении, Казахстана и Киргизии снизились до 10,8%. Доля Белоруссии выросла в 1,5 раза, до 54% от всего нелегального рынка.
Среди причин издание называет закрытие границ и сокращение каналов продаж в связи с пандемией Covid-19, а также усиление контроля со стороны надзорных органов и, частично, полномасштабный запуск системы маркировки с 1 июля.
В British American Tobacco (бренды Dunhill, Kent и другие) также отмечают, что на «серый» рынок повлияло в том числе закрытие границ из-за пандемии. Однако основные предпосылки развития рынка, особенно разница цен между странами ЕАЭС, пока не устранены. Например, в Белоруссии пачка локальных брендов в среднем стоит 40 рублей.
В Japan Tobacco International (бренды Winston, Mevius и другие) предупредили, что разница между ценами внутри ЕАЭС будет только расти: в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты вырастут на 20% вместо плановых 4%. В «Империал тобакко» (Davidoff, West и другие) также считают, что в 2021 году вероятен скачок нелегального потребления.
Осенью производители сигарет предупреждали, что повышение акцизов приведёт к росту цен: средняя цена пачки сигарет может вырасти до 140 рублей.
Повлияла маркировка сигарет в первую очередь. С 1 января будет маркировка одежды, интересно что будет с китайскими торгашами контрабанды
Очень смешно.
Если их нелегально продавали, то никакая маркировка на них повлиять не могла.
Ничего не будет, кроме новой яхты Усманова.
Каким образом маркировка повлияла на рынок контрабанды? Те, кто покупал данную продукцию - прекрасно знали что это за продукция и откуда она.
То-то с 1.01.2021 гражданин при себе может иметь не более 200 сигарет...
ХЗ как они считают, по мне это тычки пальцем в небо. Можно что угодно утверждать: рост в два раза или падение в два раза. Проверить по факту невозможно.
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