Торговля
Таня Боброва

Пандемия снизила долю нелегальных сигарет в России почти в два раза — до 7% Материал редакции

Но «серый» рынок вновь будет расти в 2021 году, в том числе из-за повышения акцизов на 20%, предупреждают его участники.

9 комментариев
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По итогам третьего квартала 2020 года доля нелегальных сигарет в России сократилась до 7% против 15,6% годом ранее, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Nielsen (данные предоставили в одной из табачных компаний). В 2018 году этот показатель составлял 8,6%, уточняет Forbes.

В частности, поставки нелегальной продукции из стран дальнего зарубежья снизились с 2,4% до 1%, а доля нелегальных сигарет из ЕАЭС выросла с 55% до 64%. Поставки из Армении, Казахстана и Киргизии снизились до 10,8%. Доля Белоруссии выросла в 1,5 раза, до 54% от всего нелегального рынка.

Среди причин издание называет закрытие границ и сокращение каналов продаж в связи с пандемией Covid-19, а также усиление контроля со стороны надзорных органов и, частично, полномасштабный запуск системы маркировки с 1 июля.

В British American Tobacco (бренды Dunhill, Kent и другие) также отмечают, что на «серый» рынок повлияло в том числе закрытие границ из-за пандемии. Однако основные предпосылки развития рынка, особенно разница цен между странами ЕАЭС, пока не устранены. Например, в Белоруссии пачка локальных брендов в среднем стоит 40 рублей.

В Japan Tobacco International (бренды Winston, Mevius и другие) предупредили, что разница между ценами внутри ЕАЭС будет только расти: в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты вырастут на 20% вместо плановых 4%. В «Империал тобакко» (Davidoff, West и другие) также считают, что в 2021 году вероятен скачок нелегального потребления.

Осенью производители сигарет предупреждали, что повышение акцизов приведёт к росту цен: средняя цена пачки сигарет может вырасти до 140 рублей.

#новость #сигареты

9 комментариев
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9 комментариев Накачай стартап
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Алексей Ларин

–1

Повлияла маркировка сигарет в первую очередь. С 1 января будет маркировка одежды, интересно что будет с китайскими торгашами контрабанды

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Игорь Протасов

Алексей
3

Очень смешно. 
Если их нелегально продавали, то никакая маркировка на них повлиять не могла. 
Ничего не будет, кроме новой яхты Усманова. 

Ответить

Serghei Lisii

Алексей
2

Каким образом маркировка повлияла на рынок контрабанды? Те, кто покупал данную продукцию - прекрасно знали что это за продукция и откуда она.

Ответить

Mike Kosulin

1

Из-за сокращения числа потребителей?

Ответить

Sergei Timofeyev

1

То-то с 1.01.2021 гражданин при себе может иметь не более 200 сигарет...

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Nik N

Sergei
0

Чтоб укуриться что ли? 

Ответить

Иван Иванов

0

Печаль. Можно просто не курить.

Ответить

Dmitri Frolov

0

Хорошо что напомнили!
Сейчас проверю

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Leo Rialto

0

ХЗ как они считают, по мне это тычки пальцем в небо. Можно что угодно утверждать: рост в два раза или падение в два раза. Проверить по факту невозможно.

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