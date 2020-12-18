Ходатайство об отказе от иска уже принято судом, сообщил ритейлер.

{"id":188728,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/188728-x5-retail-group-bez-suda-dogovorilas-s-liderom-chizh-co-o-pravah-na-tovarnyy-znak-dlya-diskaunterov-chizhik","title":"X5 Retail Group \u0431\u0435\u0437 \u0441\u0443\u0434\u0430 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0441 \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u043e\u043c \u00ab\u0427\u0438\u0436 & Co\u00bb \u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u0430\u0445 \u043d\u0430 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0437\u043d\u0430\u043a \u0434\u043b\u044f \u0434\u0438\u0441\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432 \u00ab\u0427\u0438\u0436\u0438\u043a\u00bb","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/trade\/188728-x5-retail-group-bez-suda-dogovorilas-s-liderom-chizh-co-o-pravah-na-tovarnyy-znak-dlya-diskaunterov-chizhik","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/188728-x5-retail-group-bez-suda-dogovorilas-s-liderom-chizh-co-o-pravah-na-tovarnyy-znak-dlya-diskaunterov-chizhik&title=X5 Retail Group \u0431\u0435\u0437 \u0441\u0443\u0434\u0430 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0441 \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u043e\u043c \u00ab\u0427\u0438\u0436 & Co\u00bb \u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u0430\u0445 \u043d\u0430 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0437\u043d\u0430\u043a \u0434\u043b\u044f \u0434\u0438\u0441\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432 \u00ab\u0427\u0438\u0436\u0438\u043a\u00bb","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/188728-x5-retail-group-bez-suda-dogovorilas-s-liderom-chizh-co-o-pravah-na-tovarnyy-znak-dlya-diskaunterov-chizhik&text=X5 Retail Group \u0431\u0435\u0437 \u0441\u0443\u0434\u0430 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0441 \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u043e\u043c \u00ab\u0427\u0438\u0436 & Co\u00bb \u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u0430\u0445 \u043d\u0430 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0437\u043d\u0430\u043a \u0434\u043b\u044f \u0434\u0438\u0441\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432 \u00ab\u0427\u0438\u0436\u0438\u043a\u00bb","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/188728-x5-retail-group-bez-suda-dogovorilas-s-liderom-chizh-co-o-pravah-na-tovarnyy-znak-dlya-diskaunterov-chizhik&text=X5 Retail Group \u0431\u0435\u0437 \u0441\u0443\u0434\u0430 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0441 \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u043e\u043c \u00ab\u0427\u0438\u0436 & Co\u00bb \u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u0430\u0445 \u043d\u0430 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0437\u043d\u0430\u043a \u0434\u043b\u044f \u0434\u0438\u0441\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432 \u00ab\u0427\u0438\u0436\u0438\u043a\u00bb","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/trade\/188728-x5-retail-group-bez-suda-dogovorilas-s-liderom-chizh-co-o-pravah-na-tovarnyy-znak-dlya-diskaunterov-chizhik","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=X5 Retail Group \u0431\u0435\u0437 \u0441\u0443\u0434\u0430 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0441 \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u043e\u043c \u00ab\u0427\u0438\u0436 & Co\u00bb \u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u0430\u0445 \u043d\u0430 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0437\u043d\u0430\u043a \u0434\u043b\u044f \u0434\u0438\u0441\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432 \u00ab\u0427\u0438\u0436\u0438\u043a\u00bb&body=https:\/\/vc.ru\/trade\/188728-x5-retail-group-bez-suda-dogovorilas-s-liderom-chizh-co-o-pravah-na-tovarnyy-znak-dlya-diskaunterov-chizhik","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1536 просмотров

X5 Retail Group (управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») получила согласие лидера группы «Чиж & Co», музыканта Сергея Чигракова на использование товарного знака в нескольких классах. Об этом vc.ru сообщил представитель ритейлера.

«В ходе проведённых переговоров с представителями Сергея Чигракова удалось достичь договорённости во всех вопросах, связанных с использованием товарного знака в интересующих нас классах. Сергей дал согласие на регистрацию структурами X5 товарного знака “Чижик” для оказания услуг розничной торговли», — уточнили в компании.

Условия соглашения и сроки подачи заявки на регистрацию товарного знака, в компании пока не комментируют.

Нижегородская компания «Сладкая жизнь Н.Н.», «дочка» X5 Retail Group, подала иск в суд по интеллектуальным правам в начале декабря. Компания заявляла, что Чиграков не пользуется товарным знаком «Чиж & Co». В X5 добавили, что ходатайство об отказе от иска уже принято судом. В картотеке дел изменений пока нет, следующее заседание запланировано на 18 января 2021 года.

Ритейлеру нужен товарный знак для развития сети «жёстких дискаунтеров» «Чижик», которую X5 запустила в октябре 2020 года. В 2021 году компания рассчитывает запустить 45-50 магазинов.