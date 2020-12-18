Торговля
Таня Боброва

X5 Retail Group без суда договорилась с лидером «Чиж & Co» о правах на товарный знак для дискаунтеров «Чижик» Материал редакции

Ходатайство об отказе от иска уже принято судом, сообщил ритейлер.

14 комментариев
1536 просмотров

X5 Retail Group (управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») получила согласие лидера группы «Чиж & Co», музыканта Сергея Чигракова на использование товарного знака в нескольких классах. Об этом vc.ru сообщил представитель ритейлера.

«В ходе проведённых переговоров с представителями Сергея Чигракова удалось достичь договорённости во всех вопросах, связанных с использованием товарного знака в интересующих нас классах. Сергей дал согласие на регистрацию структурами X5 товарного знака “Чижик” для оказания услуг розничной торговли», — уточнили в компании.

Условия соглашения и сроки подачи заявки на регистрацию товарного знака, в компании пока не комментируют.

Нижегородская компания «Сладкая жизнь Н.Н.», «дочка» X5 Retail Group, подала иск в суд по интеллектуальным правам в начале декабря. Компания заявляла, что Чиграков не пользуется товарным знаком «Чиж & Co». В X5 добавили, что ходатайство об отказе от иска уже принято судом. В картотеке дел изменений пока нет, следующее заседание запланировано на 18 января 2021 года.

Ритейлеру нужен товарный знак для развития сети «жёстких дискаунтеров» «Чижик», которую X5 запустила в октябре 2020 года. В 2021 году компания рассчитывает запустить 45-50 магазинов.

Сергей Чиграков зарегистрировал товарный знак «Чиж & Co» в 1999 году и владеет правами до 2029 года.

#новость #x5retailgroup #чижик

14 комментариев
3
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14 комментариев Накачай стартап
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Дмитрий Евсеев

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Хм какой то говнарь заграбастал себе права на слово Чижик. Схуя вообще

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Иван Иванов

Дмитрий
8

Да, лучше бы этим говнарём был Пятак.

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Комментарий удален

Алекс Таций

Владимир
5

Судя по комменту, от статьи вообще глаза вытекут

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Алекс Таций

Алекс
5

И я не ошибся 🤦🤦

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Дядя Скрудж

Дмитрий
5

 какой то говнарь заграбастал себе права на слово Чижик. Схуя вообще

зачем ты такой токсичный? зачем маты и оскорбления на пустом месте?
Товарные знаки регистрировались в рамках закона. Точно также в рамках закона их можно отозвать, если будет доказано, что какое-то время ими не пользовался. В этой истории всё в рамках закона и деловой практики.

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Дмитрий Евсеев

Дядя
1

Да мне за Римского-Корсакова обидно

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петя Цимбер

Дядя
0

Зачем ты такой токсичныййй....иууууу

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Gosoo Gosoo

Дмитрий
1

О, дети подтянулись к обсуждению.
Это не моргенштерн, конечно. Откуда тебе знать про эту группу?

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Дмитрий Евсеев

Gosoo
0

Это ты дети, тебе говнари не Римский-Корсаков 

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Pavel Natalia Selivanovi

Дмитрий
0

чиж и ко - явно не чижик, группа давно мертва и кроме нашего радио нигде не звучит, бренд сквотинг получается

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Sergei Timofeyev

Pavel
0

В чём сквотинг? ) В том, что, внезапно, Чиграков выступает или в том, что в разных видах деятельности он за собой оставил Чиж и Ко? )

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Sergei Tikson

3

Знаком, который с Чиграковым ассоциируется, можно разве что портвейн и папиросы брендировать.
И да, это комплимент певцу и его группе.

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Yuri Istomin

2

А с питерским ТКК по поводу трамваев "Чижик" как дела обстоят?

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Алекс Таций

Yuri
0

Никак. Группы разные.

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