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Торговля
Лиана Липанова

Маркетплейс китайских товаров Pandao от Mail.ru Group прекратил принимать заказы Материал редакции

Интернет-компания запустила Pandao в 2017 году как конкурента AliExpress, но спустя два года получила долю в его российском бизнесе.

6 комментариев
Деньги в мандаринах
2119 просмотров

С 15 декабря маркетплейс китайских товаров Pandao от Mail.ru Group прекратил принимать заказы, но пообещал продолжить поддержку пользователей.

Pandao продолжит принимать претензии пользователей и «дождётся», пока дойдут все товары. Площадка пообещала своим самым активным пользователям промокод на покупки на AliExpress, он должен прийти на электронную почту.

В AliExpress заявили vc.ru, что Pandao почти год работает как экспериментальная площадка в СП «AliExpress Россия». Сайт продолжает работать, но на нём нет никаких товаров — только предложение сделать заказ на AliExpress. В приложении также нельзя разместить заказ, уточнил представитель маркетплейса.

«Приложение Pandao будет продолжать использоваться как площадка для различных тестов. Сейчас площадка выступает как будущее поле для экспериментов с бизнес-моделью, про которые мы сможем точнее говорить в 2021 году», — добавил представитель AliExpress.

По данным сервиса Similarweb, в ноябре 2020 года Pandao посетили 530 тысяч раз. Общее количество посещений падает с августа 2020 года — с 850 тысяч.

  • Холдинг запустил Pandao осенью 2017 года как аналог AliExpress.
  • В сентябре 2018 года Mail.ru Group, Alibaba, «Мегафон» и РФПИ объявили о создании совместного предприятия AliExpress Russia: в него вошли российские AliExpress, Tmall и Pandao.
  • Компании закрыли сделку в октябре 2019 года. Совет директоров новой компании возглавил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев. AliExpress Russia получила доступ к аудитории Mail.ru Group в соцсетях, мессенджерах, электронной почте и онлайн-играх.
  • В конце 2019 года основатели Pandao Андрей и Сергей Цыценко и Руслан Гафуров покинули Mail.ru Group, чтобы запустить собственный проект. В апреле 2020 года они запустили приложение для онлайн-тренировок Motify.

#новость #pandao

6 комментариев
5
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Alexander Melnik

11
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Юрий Глотов

1

приложение для онлайн-тренировок Motify.

Чего ж не motigram?))

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Анна Андервейз

0

🤔

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Александр Ненадо

0

Ожидаемое окончание.  Товары там были отнюдь  не дешевле чем на али(и это без учета купонов, промокодов, кэшбека и прочего). Но при этом интерфейс и функционал был сильно хуже.  Логично что закрыли проект.

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Дмитрий Звягин

0

Да он загнулся еще в прошлом году и интересен Pandao был только в период диких скидок в конце позапрошлого года, когда товары можно было купить по реальным 50% скидкам и больше. Народ и айфоны покупал, и ноуты, и другую технику.

Потом про него особо не вспоминали, т.к. поддержки при спорах - практически не было (там сотрудники Мейла выступали посредниками в общении, между продавцом и покупателем), цены и товары такие же как и на Али, плюс кривые описания (похоже из-за кривого парсинга с того же Алиэкспресса). И в сухом остатке оставалось, что это очередная копия Али, без каких-либо преимуществ и особенностей.

Похоже, что кто-то решил слить деньги. Для чего - другой вопрос.

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Sergey Sinyugin

0

Насколько знаю они пытались работать с китайскими поставщиками напрямую, в Китае. Но соревноваться с китайцами, на их же территории это утопия. Даже для такого монстра как mail.ru А я им говорил.

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