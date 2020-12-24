Интернет-компания запустила Pandao в 2017 году как конкурента AliExpress, но спустя два года получила долю в его российском бизнесе.

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С 15 декабря маркетплейс китайских товаров Pandao от Mail.ru Group прекратил принимать заказы, но пообещал продолжить поддержку пользователей.

Pandao продолжит принимать претензии пользователей и «дождётся», пока дойдут все товары. Площадка пообещала своим самым активным пользователям промокод на покупки на AliExpress, он должен прийти на электронную почту.

В AliExpress заявили vc.ru, что Pandao почти год работает как экспериментальная площадка в СП «AliExpress Россия». Сайт продолжает работать, но на нём нет никаких товаров — только предложение сделать заказ на AliExpress. В приложении также нельзя разместить заказ, уточнил представитель маркетплейса.

«Приложение Pandao будет продолжать использоваться как площадка для различных тестов. Сейчас площадка выступает как будущее поле для экспериментов с бизнес-моделью, про которые мы сможем точнее говорить в 2021 году», — добавил представитель AliExpress.

По данным сервиса Similarweb, в ноябре 2020 года Pandao посетили 530 тысяч раз. Общее количество посещений падает с августа 2020 года — с 850 тысяч.