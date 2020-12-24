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Сеть магазинов здорового питания «Вкусвилл» начнёт продавать Coca-Cola и другую газировку и сладости в интернете Материал редакции
Так ритейлер рассчитывает увеличить средний чек на 20%.
- Сеть магазинов здорового питания «Вкусвилл» добавила в ассортимент своего интернет-магазина Coca-Cola, PepsiCo и другие известные бренды. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление управляющей электронной коммерцией компании Ларисы Романовской на конференции для партнёров.
- Дополнительные товары в ассортименте помогут увеличить средний чек в интернет-магазине на 20%, рассчитывает Романовская. Сейчас средний чек достигает почти 1,4 тысячи рублей, в обычном магазине — не больше 650 рублей. По собственным данным, в день «Вкусвилл» доставляет более 70 тысяч заказов.
- Часть пользователей может найти в интернет-магазине «Вкусвилла» газированные напитки Coca-Cola и Pepsi, конфеты Ferrero Rocher и сладости фабрики «Ударница». Купить эти продукты можно только в онлайне, говорят в компании.
- Обновленный ассортимент только тестируют, его можно выбрать только в небольшой зоне доставки на севере Москвы. Расширенный ассортимент станет доступен всем жителям Москвы к февралю 2021 года.
- Некоторые категории сотрудники компании считают спорными, например, чипсы и сладкие напитки. Однако по мнению Романовской, категорию добавить нужно, а пользователи сами примут решение о покупке. По её словам, «супермаркет не превратится в обычный усредненный магазин, не будет псевдовыбора с десятками позиций в категории».
- С весны 2020 года компания изучала предпочтения потребителей — «Вкусвилл» дал возможность получить скидку, отсканировав чек из любого магазина.
Бабло побеждает ЗОЖ 💪
Вообще-то там про ЗОЖ никогда не было речи.
Продавались тупо товары, которые другие ритейлеры не брали и преподносили как натуральное.
Ну вот это пиздеж. Откуда у тебя такая инфа вообще?
Сигареты еще очень выгодно продавать, одна известная торговая сеть получает 3/5 прибыли от табачки, хотя известна как алкомаркет
Он имел в виду выручку.
Хотя тоже странно, 3/5 это гигантская доля в обороте
Производители и импортеры платят премии торговым сетям, Кока-Кола, кстати, так же делает. Поэтому для крупняка нет разницы между закупочной ценой и розничной
Первые разочарование. У них отличные свои газировки, зачем травить людей(
Отличные от чего? Проблем у газированных напитков на сахаре только две: газирование и сахар. И не важно делает ли их Пепсико, Кока-Кола или завод химических реактивов под Обнинском.
ДА ВЫ ЧО, КИНЬТЕ МЕНТОС ОНО ВЗРЫВАЕТСЯ, ПРЕДСТАВЬТЕ ЭТО У ВАС В ЖИВОТЕ, ОНА МОНЕТЫ ОЧИЩАЕТ И ТРУБЫ
"здорового питания" - "продавать Coca-Cola и другую газировку"
Три раза перечитал заголовок, чтобы осмыслить, как это получилось в одном предложении...
Чем другие газировки "здоровее" Кока-Колы?
Сравните состав
Сравнил.
Кока-кола:
очищенная газированная вода;
сахар;
натуральный краситель карамель;
регулятор кислотности ортофосфорная кислота;
натуральные ароматизаторы;
кофеин.
Байкал:
питьевая обработанная вода;
белый кристаллический сахар;
лимонная кислота (регулятор кислотности),
бензоат натрия (консервант),
натуральные ароматические вещества: травяной ароматизатор, в который входят экстракты: шалфея, полыни горькой, корня дягиля, горечавки, кардамон; масло хмеля, ...
дистиллят дрожжей винных.
И?
Обычный сахар, который можно использовать и в благих целях, у них не купить. А колу можно. Ну отлично)
Ну вообще у них уже было пиво с сидром (не в интернете, правда), и всякие сладости-пироженки, так что говорить про здоровое питание странно.
У них кстати отличный выбор пива, пару лучших видов от крафтовых пивоварен и несколько от масс маркета.
Можно подумать Coca-Cola это не ЗОЖ.
Просто вкус-вилл постепенно превращается в магазин шаговой доступности с унылым ассортиментом из любого хачмагазина
не будет псевдовыбора с десятками позиций в категории
При этом и полноценный выбор предоставить не готовы, потому что отсутствуют поставщики качественных продуктов?
Всё правильно, надо немного поднабрать, а потом худеть-худеть-худеть! И закружатся денежки в вечном хороводе!
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