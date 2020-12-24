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Торговля
Евгения Евсеева

Сеть магазинов здорового питания «Вкусвилл» начнёт продавать Coca-Cola и другую газировку и сладости в интернете Материал редакции

Так ритейлер рассчитывает увеличить средний чек на 20%.

  • Сеть магазинов здорового питания «Вкусвилл» добавила в ассортимент своего интернет-магазина Coca-Cola, PepsiCo и другие известные бренды. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление управляющей электронной коммерцией компании Ларисы Романовской на конференции для партнёров.
  • Дополнительные товары в ассортименте помогут увеличить средний чек в интернет-магазине на 20%, рассчитывает Романовская. Сейчас средний чек достигает почти 1,4 тысячи рублей, в обычном магазине — не больше 650 рублей. По собственным данным, в день «Вкусвилл» доставляет более 70 тысяч заказов.
  • Часть пользователей может найти в интернет-магазине «Вкусвилла» газированные напитки Coca-Cola и Pepsi, конфеты Ferrero Rocher и сладости фабрики «Ударница». Купить эти продукты можно только в онлайне, говорят в компании.
  • Обновленный ассортимент только тестируют, его можно выбрать только в небольшой зоне доставки на севере Москвы. Расширенный ассортимент станет доступен всем жителям Москвы к февралю 2021 года.
  • Некоторые категории сотрудники компании считают спорными, например, чипсы и сладкие напитки. Однако по мнению Романовской, категорию добавить нужно, а пользователи сами примут решение о покупке. По её словам, «супермаркет не превратится в обычный усредненный магазин, не будет псевдовыбора с десятками позиций в категории».
  • С весны 2020 года компания изучала предпочтения потребителей — «Вкусвилл» дал возможность получить скидку, отсканировав чек из любого магазина.

#новость #вкусвилл

1160 просмотров
32 комментария
0
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Andrew Martynov

23

Бабло побеждает ЗОЖ 💪

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Anton Smets

Andrew
0

Вообще-то там про ЗОЖ никогда не было речи.
Продавались тупо товары, которые другие ритейлеры не брали и преподносили как натуральное.

Ответить

Denis Ignatyev

Anton
2

Ну вот это пиздеж. Откуда у тебя такая инфа вообще?

Ответить

Anton Smets

Denis
–3

Потому что натуральных продуктов не бывает, в принципе.

Ответить

Антон

11

Сдались. Вот и сказочке конец.

Ответить

Игорь Пугачев

9

Сигареты еще очень выгодно продавать, одна известная торговая сеть получает 3/5 прибыли от табачки, хотя известна как алкомаркет

Ответить

Артем

Игорь
3

Ничего подобного, как раз от сигарет прибыль минимальная, так как производитель указывает на пачках максимальную розничную цену (МРЦ).

Ответить

A.A. Rayskiy

Артем
0

Он имел в виду выручку.
Хотя тоже странно, 3/5 это гигантская доля в обороте 

Ответить

Игорь Пугачев

Артем
0

Производители и импортеры платят премии торговым сетям, Кока-Кола, кстати, так же делает. Поэтому для крупняка нет разницы между закупочной ценой и розничной

Ответить

Иван Гаврилов

10
Ответить

Дмитрий Разломов

3

Первые разочарование. У них отличные свои газировки, зачем травить людей(

Ответить

Tigran Grigoryants

Дмитрий
10

Отличные от чего? Проблем у газированных напитков на сахаре только две: газирование и сахар. И не важно делает ли их Пепсико, Кока-Кола или завод химических реактивов под Обнинском.

Ответить

Anton Smets

Tigran
5

ДА ВЫ ЧО, КИНЬТЕ МЕНТОС ОНО ВЗРЫВАЕТСЯ, ПРЕДСТАВЬТЕ ЭТО У ВАС В ЖИВОТЕ, ОНА МОНЕТЫ ОЧИЩАЕТ И ТРУБЫ

Ответить

Кирилл Кузьмин

Дмитрий
9

А вас насильно заставят покупать колу ?

Ответить

Alexander Demidov

2

"здорового питания" - "продавать Coca-Cola и другую газировку"

Три раза перечитал заголовок, чтобы осмыслить, как это получилось в одном предложении...

Ответить

Anton Smets

Alexander
2

Чем другие газировки "здоровее" Кока-Колы?

Ответить

Andrei Smirnovsky

Anton
0

Сравните состав

Ответить

Alexey Fedorov

Andrei
0

Сравнил. 
Кока-кола:
очищенная газированная вода;
сахар;
натуральный краситель карамель;
регулятор кислотности ортофосфорная кислота;
натуральные ароматизаторы;
кофеин.

Байкал:
питьевая обработанная вода;
белый кристаллический сахар;
лимонная кислота (регулятор кислотности),
бензоат натрия (консервант),
натуральные ароматические вещества: травяной ароматизатор, в который входят экстракты: шалфея, полыни горькой, корня дягиля, горечавки, кардамон; масло хмеля, ...
дистиллят дрожжей винных.

И?

Ответить

Anton Smets

Andrei
0

Чтобы что?

Ответить

Роман Александров

1

Оксюморон

Ответить

Водный кубок

1

Ну так бабло же -) 

Ответить

Олег-Юрьевич Чегин

1

это просто бизнес - ни чего личного

Ответить

Артём А.

0

Обычный сахар, который можно использовать и в благих целях, у них не купить. А колу можно. Ну отлично)

Ответить

Vasily Nalivayko

0

Ну вообще у них уже было пиво с сидром (не в интернете, правда), и всякие сладости-пироженки, так что говорить про здоровое питание странно.

Ответить

Victor Chernov

0

Ужас!

Ответить

Дмитрий Разломов

0

У них кстати отличный выбор пива, пару лучших видов от крафтовых пивоварен и несколько от масс маркета.

Ответить

Artemy

0

О, двойные стандарты!

Ответить

Mikhail Shamov

0

Всем надо выживать.
А покупатели рублём проголосуют.

Ответить

Ol Ka

0

Вкусвилл продаёт колу.
Дуров монетизирует телегу.

Что вообще происходит? 🤔

Ответить

Василий Степанов

0

Можно подумать Coca-Cola это не ЗОЖ.
Просто вкус-вилл постепенно превращается в магазин шаговой доступности с унылым ассортиментом из любого хачмагазина

Ответить

Artem Petrenkov

–1

не будет псевдовыбора с десятками позиций в категории

При этом и полноценный выбор предоставить не готовы, потому что отсутствуют поставщики качественных продуктов?

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Феттучини с Креветкой

–1

Всё правильно, надо немного поднабрать, а потом худеть-худеть-худеть! И закружатся денежки в вечном хороводе!

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