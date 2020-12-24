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Торговля
Лиана Липанова

«Яндекс» отключил SaveFrom, Frigate и другие расширения в своём браузере — они перехватывали доступ ко «ВКонтакте» Материал редакции

И использовали пользователей для накрутки просмотров видео.

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SaveFrom.net, Frigate Light, Frigate CDN и некоторые другие расширения содержат потенциально вредоносный код, выяснили «Яндекс» и «Лаборатория Касперского». Об этом vc.ru рассказали в интернет-компании.

Расширения используют пользователей для накрутки просмотров роликов на разных площадках, включая рекламные видео. Ролики воспроизводятся а компьютере тайно — в беззвучном режиме на фоновой странице, рассказали в «Яндексе». Загрузка видео тратит существенный график и создаёт нагрузку на вычислительные ресурсы компьютера, объяснили в компании.

Схема запускалась только при активном использовании браузера, а код включал в себя защиту от обнаружения, добавил представитель «Яндекса».

Кроме того, «Яндекс» и «Касперский» нашли в исходном коде функции, которые могут использоваться для перехвата oAuth-токенов «ВКонтакте». В коде также есть механизм, который позволяет динамически загружать и выполнять любой произвольный код без обновления самих расширений и в обход модерации каталогов.

Вредоносный код обнаружен в более чем 20 расширениях, «Яндекс.Браузер» отключил их поддержку. Продукты «Лаборатории Касперского» будут опознавать эти расширения как угрозу и блокировать связанные с ней URL-адреса и фрагменты скриптов.

Компании передали результаты исследования разработчикам «ВКонтакте» и популярных браузеров. Включить расширения, несмотря на угрозу, можно в разделе «Дополнения» в настройках «Яндекс.Браузера».

#новость #яндекс

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