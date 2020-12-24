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«Сбер» договорился с владельцем «Ситилинка» о партнёрстве в сфере электронной коммерции Материал редакции
Банк искал партнёра по электронной коммерции с лета, когда разошёлся с «Яндексом».
«Сбер» договорился о сотрудничестве с одним из крупнейших ИТ-дистрибьюторов Merlion, которому принадлежат сети магазинов «Позитроника» и «Ситилинк», производитель компьютеров iRU и другое.
«Сбер» использует возможности Merlion в сфере электронной коммерции. Merlion будет активно дистрибуцировать продукты экосистемы «Сбера» через свои сети. Переговоры о партнёрстве велись «длительное время», добавил первый зампред правления банка Лев Хасис.
В октябре совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова задержали — сейчас они находятся под арестом. Изначально TAdviser сообщал, что их обвиняют в организации убийства.
В ноябре «Коммерсантъ» сообщил, что в уголовном деле речь идет о покушении на убийство, а не убийстве. Как пишет издание, у компании могут возникнуть серьезные проблемы и смениться акционеры, если уголовное дело затянется.
- В конце ноября «Сбер» рассказал о планах войти в тройку лидеров на российском рынке электронной коммерции в 2023 году. Компания планировала запустить собственный мультикатегорийный маркетплейс в 2021 году.
- Компания искала партнера по электронной коммерции, после того как летом 2020 года разделила совместные активы с «Яндексом», в результате которого интернет-компания получила маркетплейс «Маркет».
- Источники Reuters сообщили, что банк планировал купить долю в Ozon, но онлайн-ритейлер в проспекте к IPO предупредил инвесторов о возможных судебных разбирательствах с банком — причиной стал разрыв соглашения о намерениях.
- В ноябре источники The Bell сообщили, что «Сбербанк» ведёт с «М.Видео» переговоры о совместном развитии принадлежащего группе маркетплейса goods.ru.
В октябре совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова задержали — сейчас они находятся под арестом. Изначально TAdviser сообщал, что их обвиняют в организации убийства.
будь я проклят, если понимаю, где связь между этой коллаборацией, задержанием номиналов и сМиЩнОй кортинко с Грефом.
А с кем они договорились если собственники под арестом?
Ходил я на собеседование в Мерлион. Предлагали серую ЗП: официально 25 тысяч, и 75 тысяч в конверте. Больше туда не ногой.
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