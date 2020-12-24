Банк искал партнёра по электронной коммерции с лета, когда разошёлся с «Яндексом».

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«Сбер» договорился о сотрудничестве с одним из крупнейших ИТ-дистрибьюторов Merlion, которому принадлежат сети магазинов «Позитроника» и «Ситилинк», производитель компьютеров iRU и другое.

«Сбер» использует возможности Merlion в сфере электронной коммерции. Merlion будет активно дистрибуцировать продукты экосистемы «Сбера» через свои сети. Переговоры о партнёрстве велись «длительное время», добавил первый зампред правления банка Лев Хасис.

В октябре совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова задержали — сейчас они находятся под арестом. Изначально TAdviser сообщал, что их обвиняют в организации убийства.

В ноябре «Коммерсантъ» сообщил, что в уголовном деле речь идет о покушении на убийство, а не убийстве. Как пишет издание, у компании могут возникнуть серьезные проблемы и смениться акционеры, если уголовное дело затянется.