Рассказывают основатели и владельцы независимых книжных магазинов «Подписные издания», «Все свободны» и «Мост» — последний открылся в разгар кризиса.

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«Подписные издания»

Локдаун стал поводом «подобрать хвосты»

Апрель 2020 года заставил независимые книжные магазины перекраивать схемы работы. Привычный контакт с покупателем из-за ограничений оказался под запретом, и единственным способом не разориться стали онлайн-продажи.

Из-за этого в локдаун пришлось экстренно дорабатывать то, до чего не доходили руки долгие годы, говорит совладелец магазина «Подписные издания» Михаил Иванов. Оказалось, что продажи книг через интернет могут компенсировать падение офлайна.

В начале карантина нам не хватало нормальной работы и индексации сайта. Все те «висяки», которые у нас есть — с точки зрения ИТ, баз данных, интернет-магазина, всего «компьютерного», что мы когда либо откладывали, — всем этим надо заниматься сейчас. Дальше таких вещей будет больше. Конечно, всё это нужно было бы сделать на годик раньше. Мы смогли собраться и реализовали всё за два месяца. Теперь это конкурентное преимущество. В апреле, пока мы не настроили интернет-магазин, выручка упала где-то на 60% по сравнению с прошлым годом. В мае проседание составило уже 45%. За счет интернет-торговли мы смогли компенсировать потери. В июне мы не дополучили около 10% выручки, а в июле-октябре пошёл рост. Причём июль вышел на уровень прошлого года, а август частично перекрыл «просевшие» весенние месяцы. Михаил Иванов совладелец «Подписных изданий»

«Нам сильно повезло, что за месяц до "закрытия" мы провели распродажу, и поэтому у нас было достаточно денег на счетах, чтобы платить сотрудникам и поставщикам», — объясняет Иванов.

В магазине «Все свободны», по словам совладелицы Любови Беляцкой, во время локдауна офлайн-продажи упали на две трети. Во время весенних ограничений продолжить торговлю удалось за счёт самовывоза из магазина.

Когда в апреле «Все свободны», как и остальные книжные, приостановили офлайн-торговлю, стало очевидно, что самовывоза недостаточно. Решением стала доставка.

«За один-два дня мы узнали тарифы логистических компаний и стали сотрудничать со СДЭК. Они, конечно, косячат, но в принципе косячат все логистические компании»

У нас никогда не было доставки по городу: она была просто не нужна и её условия были не выгодны. Но в нынешних обстоятельствах всё очень быстро происходит: то, что должно было измениться в течение пяти-десяти лет, изменилось за один сезон. Все уселись дома, как хикки, и стали всё заказывать в онлайне Благодаря тому что мы работаем как интернет-магазин, доставка для покупателя выходит чуть дешевле, чем если бы он сам заказывал доставку: наша скидка на услуги логистической компании составляет 5–10%. Благодаря этой скидке доставка у СДЭК для наших покупателей стоит 130 рублей до пункта самовывоза, а не, допустим, 200. Мы сами относим книги в пункт самовывоза. До двери доставка стоила бы рублей 300–400, а у нас — 270 рублей. Любовь Беляцкая совладелица «Все свободны»

В «Подписных» тоже сделали упор на доставку. Магазин сотрудничает с «Яндекс.Такси», службой постаматов «Пикпоинт», городской курьерской службой Dalli-Service. По регионам, а также в Беларусь и Казахстан заказы отправляются через СДЭК и «Почту России».

«В локдаун у нас была бесплатная доставка при заказе от 1000 рублей по Петербургу, от полутора тысяч — по Москве. Мы единственные, у кого появилась экспресс-доставка по Санкт-Петербургу: если сделать заказ до 18–19 часов, в течение двух часов мы доставим книги, если они есть в наличии», — вспоминает Михаил Иванов.

Аренда стала дешевле

В ноябре 2019 года Любовь Беляцкая создала карту «Независимые книжные России» и теперь следит за судьбой книготорговых точек по всей стране — их около ста. Согласно последним изменениям, пандемию и локдаун не смогли пережить как минимум три магазина в регионах.

При этом в Санкт-Петербурге не только никто не закрылся, но даже появились три новых игрока: «Мост», «Перед прочтением сжечь» и «Фактотум». Все они открылись в период с октября по декабрь.

Интерьер книжного магазина «Мост»

«Мост» открылся в конце ноября. По словам основателя магазина Олега Черноусова, стартовые средства дала книготорговая компания «Балтия», где Черноусов работает исполнительным директором. Он не раскрывает общий размер вложений, но отмечает, что открыть книжный можно с небольшим исходным набором.

В принципе книжный магазин можно открыть с не очень большим бюджетом, начиная от 500 тысяч рублей. Это не считая аренды. Имея полмиллиона, можно купить мебель и сделать первые закупки книг, которых хватит, чтобы «разогнать» место. Самое главное — интеллектуальный ресурс и полмиллиона рублей. Можно легко открыть книжный магазин в Петербурге, и это никого не ущемит. Мы не перетягиваем ничью аудиторию, потому что Петербург — очень большой город.

Олег Черноусов основатель «Моста»

Тем не менее в покупку книг для своего магазина Черноусов вложил 6 млн рублей.

Серьёзную финансовую нагрузку для владельцев книжных даёт аренда помещения. В условиях кризиса в Covid-19 с выплатой аренды справляются не все, поэтому на рынке появляются выгодные предложения.

Для нас в эту пандемию удачно сложились желание и возможность. Многие арендные условия были гибкими, появилось много интересных мест. В какой-то момент мы решили, что надо пробовать. Аренда квадратного метра в Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах начинается от 1700 рублей. Наше помещение на набережной Мойки я искал долгими ночами. Пандемия дала большой спектр мест, которые можно было арендовать. И я как раз попал в нужный момент. До нас это помещение занимала компания, занимающаяся освещением. С ней всё хорошо, она просто переехала в другой район. Олег Черноусов

Сейчас помещение в 200 м² на набережной Мойки обходится «Мосту» ежемесячно менее чем в 3000 рублей за 1 м². К тому же арендодатель предоставил арендные каникулы.

Любовь Беляцкая полагает, что к концу года подходящих для книжного магазина помещений на рынке уже почти не осталось — хорошие возможности были именно в период локдауна.

За 3000 рублей за 1 м² уже не найдёшь помещение. Я думаю, стоимость аренды помещения на «первой линии» (в популярных районах — vc.ru) идёт от 7000 рублей за квадрат. Либо дешевле, но по знакомству. Наше помещение стоит сильно дешевле трёх тысяч, потому что оно досталось нам по очень хорошему знакомству. Любовь Беляцкая

Стресс на рынке недвижимости помог и «Подписным изданиям», которые в ноябре открыли второй этаж в помещении на Литейном проспекте. Ранее пространство занимали общепит и бар, но им пришлось съехать из-за кризиса.

По досуговым местам сразу ударила пандемия, у них у первых начались проблемы. Если в розничной торговле выручка начала падать после 20 марта, то в клубах и барах — ещё в феврале. Решать надо было быстро. Мы думали начать ремонт в августе, а не в июне, как это получилось. Но бар съехал достаточно оперативно. Михаил Иванов

Сейчас магазин может пользоваться и помещением площадью 100 м² на первом этаже здания. Там пока склад, но к апрелю планируется открыть отдел, в котором будет продаваться вся канцелярская продукция «Подписных». На открытие пока не хватает средств.

Второй этаж «Подписных изданий»

Затраты на запуск второго этажа «Подписных» оставили около 40 млн рублей, из них половина — заёмных.

Мы смогли податься на региональную помощь и получили субсидию в 5 млн рублей от города, которую нужно начинать возвращать через год в течение двух лет. После того, как мы её вернём, мы можем подать прошение, чтоб нам эти деньги перевели обратно. Фактически деньги мы получим бесплатно. До коронавируса у нас была предварительная договорённость со «Сбербанком» по поводу кредитования, а в июне в банке нам задали странный вопрос: а почему у вас упала выручка в апреле и в мае? А мы просто два этих месяца не работали!

Так что поначалу у нас не получилось прокредитоваться в «Сбербанке», сложности при заявке на кредитование в связи с коронавирусом были и в ВТБ, несмотря на то, что мы часть потерь смогли компенсировать онлайн-магазином. В июне мы умудрились взять зарплатный кредит под 2% годовых на 3 млн рублей у «Сбербанка» как оператора государственной помощи. Полгода мы выплачивали зарплату за счёт этого кредита, и вот с ноября мы его погашаем. Михаил Иванов

Выросли и зарплаты, и штат

«Когда мы вышли из локдауна, нам хватило на минимальную зарплату сотрудникам, и себе какие-то копейки. Сокращений зарплат не было, но не было премий, а они в зависимости от месяца и заработка составляют от 20% до 100% оклада. При этом осенью мы подняли оклады до 30 тысяч», — рассказывает Любовь Беляцкая.

«Все свободны»

В «Подписных изданиях» продавцы, по словам совладельца магазина, получают около 35 тысяч рублей. «Это самая высокая зарплата продавцов книжных в Санкт-Петербурге. У нас в плане, с учётом нынешнего расширения, выйти на зарплату в 50 тысяч. Надеюсь, в следующем году мы попробуем приблизиться к этой сумме», — планирует Иванов.

Открытие второго этажа потребовало расширить штат сотрудников магазина, в локдаун в «Подписных» работали 60 человек. По словам Иванова, государство в локдаун дважды выплатило по 550 тысяч рублей на поддержку сотрудников.

В июне мы подались на федеральную субсидию в 3 млн рублей, которую можно не возвращать через год, если сохранится занятость сотрудников до грядущего марта. А если бы занятость не сохранилась, сумму нужно было бы выплачивать, как кредит.

При этом у нас штат даже вырос на 35%. Мы никого и не хотим увольнять, мы за них в ответе. Михаил Иванов

«Все свободны» тоже расширили штат. Осенью, по словам Беляцкой, удалось нанять ещё двоих сотрудников. До этого работу магазина обеспечивали семь человек.

Помог внутренний туризм

«Подписные издания» возобновили офлайн-работу после локдауна 8 июня. Показатели августа Михаил Иванов не раскрыл, но отметил, что выручка в этом месяце выросла — благодаря всплеску внутреннего туристического трафика в Санкт-Петербурге летом. Россиян на тот период были готовы принимать менее полутора десятка иностранных государств.

Благодаря туристам у «Подписных» вырос также спрос на сувениры — но проседающий рынок они не спасли.

«Мы занимаемся производством сувениров и канцелярских товаров, прибыль от этой продукции составляет порядка 15%. На этом рынке сейчас наблюдается чудовищный кризис неплатежей, это направление у нас сейчас самое отстающее. Несмотря на то, что нам удалось выйти на маркетплейсы, сейчас сувенирный бизнес — один из самых пострадавших», — уточняет Иванов.

О помощи со стороны туристов говорит и Любовь Беляцкая.

Традиционно летом наблюдается рост продаж из-за туристов, но в этом году был просто праздник, потому что людей никуда из России толком не выпускали. Подобная ситуация была в кризис 2014 года, когда рубль обвалился вдвое. Тогда внутренний туризм пел и плясал, к нам повалило очень много народу. Кризис — это не всегда плохо для локальных заведений. Любовь Беляцкая

Пока всё растёт, но второй локдаун можно и не пережить

«Если не учитывать весну, а просто сравнивать месяцы с показателями предыдущего года, то у нас наблюдается наш стандартный рост в 10%, который ежегодно наблюдался, когда мы ещё были в помещении на Мойке. Но при учёте нашего нового расположения с 2018 года — на Некрасова — рост должен был быть гораздо выше», — сравнивает Любовь Беляцкая.

Ежемесячный оборот магазина «Все свободны» в среднем составляет 1,5 млн рублей. Годовой объём выручки Беляцкая не раскрывает, но уверена, что он вырастет на 5% по сравнению с 2019 годом.

«Все свободны»

Финансовых итогов 2020 года у «Подписных изданий» ещё нет, но Михаил Иванов уверен, что рост выручки составит не менее 10%. В 2019 году компания получила выручку в 165 млн рублей.

«Однозначно у нас будет рост по итогам года по всем нашим направлениям, кроме производства сувениров. Во-первых, он связан с открытием второго этажа. Во-вторых, мы всегда работали на износ — будто ничего и не произошло», — объясняет он. Особые надежды магазин возлагает на декабрь.

Первые три недели работы «Моста» после открытия основатель магазина Олег Черноусов оценивает нейтрально.

Я не пытаюсь выйти в плюс с первого месяца, и со второго не пытаюсь, да и с третьего в принципе тоже. Я бы назвал запасом разгона срок в полгода. Мы понимали, в какое сложное время открываемся, как сложно без гостей города, без широкомасштабной рекламы. Да и у нас просто нет рекламного бюджета. Олег Черноусов

Если через шесть месяцев «раскачки» ожидания Черноусова не оправдаются, по его словам, придётся «подтянуть пояса и стремиться к результату ещё шесть месяцев». Если случится ещё один локдаун, Черноусов будет просить ещё одни арендные каникулы.

Если нам их не дадут, то, наверное, будем искать возможность какой-то поддержки, в том числе государственной. В такой ситуации ты начинаешь очень быстро действовать, прежде всего пытаешься сохранить людей. Но второго такого локдауна, какой был весной, петербургский книжный рынок не переживёт. Останутся только какие-то крупные игроки — «Буквоед», «Дом книги». Все и так уже вынули все свои ресурсы. Чтобы выйти в плюс в этом бизнесе, могут уйти годы. Это долгосрочная история со сроком окупаемости от пяти лет, при этом здесь задействованы небольшие деньги — мы не металлом торгуем, а книжками. Есть замечательный поставщик, который называется «Медленные книги». Так вот книжный магазин — это медленные деньги, это медленная история. И это нормально. К этому нужно быть готовым. Олег Черноусов

Чтобы диверсифицировать бизнес и снижать риски, совладелец «Подписных изданий» Михаил Иванов намерен развивать и выделять в отдельное направление издательское дело. Для начала в 2021 году предприниматель закладывает на это около 15 млн рублей.

Пока что об открытии своего издательства речи не идёт. По оценке Иванова, чтобы издательство начало генерировать прибыль, нужны десятки миллионов рублей. Эти средства уйдут на покупку авторских прав, оплату работы типографий, аренду помещения под склад.

«Небольшие инди-издательства ограничиваются выпуском пяти-десяти книг в год, хотя без сотни наименований в год в этом бизнесе зарабатывать крайне тяжело», — уверен Иванов.

По его оценке, оборот розничной книжной торговли в России упал год к году на 15%, а многие магазины продолжают падать до сих пор. В Москве в октябре-ноябре падение составило 35–45%, в Петербурге — 25–35%, прикидывает Иванов.

Сейчас книжной рознице предстоят очень тяжёлые времена. Ей нужно будет снова доказывать, что она нужна. Но не надо нас хоронить: рано или поздно всё это закончится, а людям все равно комфортно выбирать в офлайн-магазинах.

Как минимум мы — витрина для продукции издательств, они же не могут в каждом городе открыть представительство — это нерентабельно. Михаил Иванов

По его мнению, в следующем году будет так же, как и в 2020-м, только тотальный локдаун власти вводить не станут — на массовое дофинансирование бизнеса у города просто не хватит денег. И только к 2022–2023 годам рынок начнёт быстро расти, считает совладелец «Подписных».

Бизнесмены активизируются потому, что по сути мы ничего другого и не умеем, кроме как производить и продавать. В кризис, когда перед глазами встает картина, как ты возвращаешься работать на кого-то, ты всячески стараешься этого избежать. Мы получаем немалое количество резюме людей, у которых был свой бизнес. И это очень тяжело воспринимать. Всегда легче сохранить бизнес и находиться в вегетативном состоянии, чем закрыть его, а потом заново построить. Михаил Иванов

С ним согласны и другие книготорговцы. Совладелица магазина «Все свободны» Любовь Беляцкая верит, что сегмент офлайн-торговли книгами продолжит развиваться.