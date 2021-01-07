«Бумажная книга никогда не умрет, потому что мы все фетишисты»: почему книжные в Санкт-Петербурге выросли в пандемию Статьи редакции
Рассказывают основатели и владельцы независимых книжных магазинов «Подписные издания», «Все свободны» и «Мост» — последний открылся в разгар кризиса.
Локдаун стал поводом «подобрать хвосты»
Апрель 2020 года заставил независимые книжные магазины перекраивать схемы работы. Привычный контакт с покупателем из-за ограничений оказался под запретом, и единственным способом не разориться стали онлайн-продажи.
Из-за этого в локдаун пришлось экстренно дорабатывать то, до чего не доходили руки долгие годы, говорит совладелец магазина «Подписные издания» Михаил Иванов. Оказалось, что продажи книг через интернет могут компенсировать падение офлайна.
«Нам сильно повезло, что за месяц до "закрытия" мы провели распродажу, и поэтому у нас было достаточно денег на счетах, чтобы платить сотрудникам и поставщикам», — объясняет Иванов.
В магазине «Все свободны», по словам совладелицы Любови Беляцкой, во время локдауна офлайн-продажи упали на две трети. Во время весенних ограничений продолжить торговлю удалось за счёт самовывоза из магазина.
Когда в апреле «Все свободны», как и остальные книжные, приостановили офлайн-торговлю, стало очевидно, что самовывоза недостаточно. Решением стала доставка.
В «Подписных» тоже сделали упор на доставку. Магазин сотрудничает с «Яндекс.Такси», службой постаматов «Пикпоинт», городской курьерской службой Dalli-Service. По регионам, а также в Беларусь и Казахстан заказы отправляются через СДЭК и «Почту России».
«В локдаун у нас была бесплатная доставка при заказе от 1000 рублей по Петербургу, от полутора тысяч — по Москве. Мы единственные, у кого появилась экспресс-доставка по Санкт-Петербургу: если сделать заказ до 18–19 часов, в течение двух часов мы доставим книги, если они есть в наличии», — вспоминает Михаил Иванов.
Аренда стала дешевле
В ноябре 2019 года Любовь Беляцкая создала карту «Независимые книжные России» и теперь следит за судьбой книготорговых точек по всей стране — их около ста. Согласно последним изменениям, пандемию и локдаун не смогли пережить как минимум три магазина в регионах.
При этом в Санкт-Петербурге не только никто не закрылся, но даже появились три новых игрока: «Мост», «Перед прочтением сжечь» и «Фактотум». Все они открылись в период с октября по декабрь.
«Мост» открылся в конце ноября. По словам основателя магазина Олега Черноусова, стартовые средства дала книготорговая компания «Балтия», где Черноусов работает исполнительным директором. Он не раскрывает общий размер вложений, но отмечает, что открыть книжный можно с небольшим исходным набором.
Тем не менее в покупку книг для своего магазина Черноусов вложил 6 млн рублей.
Серьёзную финансовую нагрузку для владельцев книжных даёт аренда помещения. В условиях кризиса в Covid-19 с выплатой аренды справляются не все, поэтому на рынке появляются выгодные предложения.
Сейчас помещение в 200 м² на набережной Мойки обходится «Мосту» ежемесячно менее чем в 3000 рублей за 1 м². К тому же арендодатель предоставил арендные каникулы.
Любовь Беляцкая полагает, что к концу года подходящих для книжного магазина помещений на рынке уже почти не осталось — хорошие возможности были именно в период локдауна.
Стресс на рынке недвижимости помог и «Подписным изданиям», которые в ноябре открыли второй этаж в помещении на Литейном проспекте. Ранее пространство занимали общепит и бар, но им пришлось съехать из-за кризиса.
Сейчас магазин может пользоваться и помещением площадью 100 м² на первом этаже здания. Там пока склад, но к апрелю планируется открыть отдел, в котором будет продаваться вся канцелярская продукция «Подписных». На открытие пока не хватает средств.
Затраты на запуск второго этажа «Подписных» оставили около 40 млн рублей, из них половина — заёмных.
Выросли и зарплаты, и штат
«Когда мы вышли из локдауна, нам хватило на минимальную зарплату сотрудникам, и себе какие-то копейки. Сокращений зарплат не было, но не было премий, а они в зависимости от месяца и заработка составляют от 20% до 100% оклада. При этом осенью мы подняли оклады до 30 тысяч», — рассказывает Любовь Беляцкая.
В «Подписных изданиях» продавцы, по словам совладельца магазина, получают около 35 тысяч рублей. «Это самая высокая зарплата продавцов книжных в Санкт-Петербурге. У нас в плане, с учётом нынешнего расширения, выйти на зарплату в 50 тысяч. Надеюсь, в следующем году мы попробуем приблизиться к этой сумме», — планирует Иванов.
Открытие второго этажа потребовало расширить штат сотрудников магазина, в локдаун в «Подписных» работали 60 человек. По словам Иванова, государство в локдаун дважды выплатило по 550 тысяч рублей на поддержку сотрудников.
«Все свободны» тоже расширили штат. Осенью, по словам Беляцкой, удалось нанять ещё двоих сотрудников. До этого работу магазина обеспечивали семь человек.
Помог внутренний туризм
«Подписные издания» возобновили офлайн-работу после локдауна 8 июня. Показатели августа Михаил Иванов не раскрыл, но отметил, что выручка в этом месяце выросла — благодаря всплеску внутреннего туристического трафика в Санкт-Петербурге летом. Россиян на тот период были готовы принимать менее полутора десятка иностранных государств.
Благодаря туристам у «Подписных» вырос также спрос на сувениры — но проседающий рынок они не спасли.
«Мы занимаемся производством сувениров и канцелярских товаров, прибыль от этой продукции составляет порядка 15%. На этом рынке сейчас наблюдается чудовищный кризис неплатежей, это направление у нас сейчас самое отстающее. Несмотря на то, что нам удалось выйти на маркетплейсы, сейчас сувенирный бизнес — один из самых пострадавших», — уточняет Иванов.
О помощи со стороны туристов говорит и Любовь Беляцкая.
Пока всё растёт, но второй локдаун можно и не пережить
«Если не учитывать весну, а просто сравнивать месяцы с показателями предыдущего года, то у нас наблюдается наш стандартный рост в 10%, который ежегодно наблюдался, когда мы ещё были в помещении на Мойке. Но при учёте нашего нового расположения с 2018 года — на Некрасова — рост должен был быть гораздо выше», — сравнивает Любовь Беляцкая.
Ежемесячный оборот магазина «Все свободны» в среднем составляет 1,5 млн рублей. Годовой объём выручки Беляцкая не раскрывает, но уверена, что он вырастет на 5% по сравнению с 2019 годом.
Финансовых итогов 2020 года у «Подписных изданий» ещё нет, но Михаил Иванов уверен, что рост выручки составит не менее 10%. В 2019 году компания получила выручку в 165 млн рублей.
«Однозначно у нас будет рост по итогам года по всем нашим направлениям, кроме производства сувениров. Во-первых, он связан с открытием второго этажа. Во-вторых, мы всегда работали на износ — будто ничего и не произошло», — объясняет он. Особые надежды магазин возлагает на декабрь.
Первые три недели работы «Моста» после открытия основатель магазина Олег Черноусов оценивает нейтрально.
Если через шесть месяцев «раскачки» ожидания Черноусова не оправдаются, по его словам, придётся «подтянуть пояса и стремиться к результату ещё шесть месяцев». Если случится ещё один локдаун, Черноусов будет просить ещё одни арендные каникулы.
Чтобы диверсифицировать бизнес и снижать риски, совладелец «Подписных изданий» Михаил Иванов намерен развивать и выделять в отдельное направление издательское дело. Для начала в 2021 году предприниматель закладывает на это около 15 млн рублей.
Пока что об открытии своего издательства речи не идёт. По оценке Иванова, чтобы издательство начало генерировать прибыль, нужны десятки миллионов рублей. Эти средства уйдут на покупку авторских прав, оплату работы типографий, аренду помещения под склад.
«Небольшие инди-издательства ограничиваются выпуском пяти-десяти книг в год, хотя без сотни наименований в год в этом бизнесе зарабатывать крайне тяжело», — уверен Иванов.
По его оценке, оборот розничной книжной торговли в России упал год к году на 15%, а многие магазины продолжают падать до сих пор. В Москве в октябре-ноябре падение составило 35–45%, в Петербурге — 25–35%, прикидывает Иванов.
По его мнению, в следующем году будет так же, как и в 2020-м, только тотальный локдаун власти вводить не станут — на массовое дофинансирование бизнеса у города просто не хватит денег. И только к 2022–2023 годам рынок начнёт быстро расти, считает совладелец «Подписных».
С ним согласны и другие книготорговцы. Совладелица магазина «Все свободны» Любовь Беляцкая верит, что сегмент офлайн-торговли книгами продолжит развиваться.
Блоги компаний
Показать еще