Оборот компании составит больше 9 млрд рублей при среднем чеке в 510 рублей, говорят в компании.

{"id":191843,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/191843-samokat-otchitalsya-o-18-mln-zakazov-v-servise-po-itogam-goda","title":"\u00ab\u0421\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u00bb \u043e\u0442\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0441\u044f \u043e 18 \u043c\u043b\u043d \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u043e\u0432 \u0432 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0435 \u043f\u043e \u0438\u0442\u043e\u0433\u0430\u043c \u0433\u043e\u0434\u0430","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/trade\/191843-samokat-otchitalsya-o-18-mln-zakazov-v-servise-po-itogam-goda","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/191843-samokat-otchitalsya-o-18-mln-zakazov-v-servise-po-itogam-goda&title=\u00ab\u0421\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u00bb \u043e\u0442\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0441\u044f \u043e 18 \u043c\u043b\u043d \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u043e\u0432 \u0432 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0435 \u043f\u043e \u0438\u0442\u043e\u0433\u0430\u043c \u0433\u043e\u0434\u0430","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/191843-samokat-otchitalsya-o-18-mln-zakazov-v-servise-po-itogam-goda&text=\u00ab\u0421\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u00bb \u043e\u0442\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0441\u044f \u043e 18 \u043c\u043b\u043d \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u043e\u0432 \u0432 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0435 \u043f\u043e \u0438\u0442\u043e\u0433\u0430\u043c \u0433\u043e\u0434\u0430","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/191843-samokat-otchitalsya-o-18-mln-zakazov-v-servise-po-itogam-goda&text=\u00ab\u0421\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u00bb \u043e\u0442\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0441\u044f \u043e 18 \u043c\u043b\u043d \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u043e\u0432 \u0432 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0435 \u043f\u043e \u0438\u0442\u043e\u0433\u0430\u043c \u0433\u043e\u0434\u0430","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/trade\/191843-samokat-otchitalsya-o-18-mln-zakazov-v-servise-po-itogam-goda","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u00ab\u0421\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u00bb \u043e\u0442\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0441\u044f \u043e 18 \u043c\u043b\u043d \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u043e\u0432 \u0432 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0435 \u043f\u043e \u0438\u0442\u043e\u0433\u0430\u043c \u0433\u043e\u0434\u0430&body=https:\/\/vc.ru\/trade\/191843-samokat-otchitalsya-o-18-mln-zakazov-v-servise-po-itogam-goda","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} Деньги в мандаринах 358 просмотров

Количество заказов, сделанных в сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат», год к году выросло в 18 раз, рассказали vc.ru в компании. По собственным, к концу года сервис выполнит свыше 18 млн заказов.

Финансовые результаты компания не раскрыла. В декабре 2019 года средний чек в сервисе составлял 510 рублей. Из этого расчёта в 2020 году оборот составит больше 9 млрд рублей, говорят в компании.

Сооснователь сервиса Вячеслав Бочаров отметил, что «Самокат» рос по количеству заказов на 30% каждый месяц и до введения режима «самоизоляции». А в период «самоизоляции» сервис вырос в 3,5 раза и расширил штат курьеров — доставкой занимаются около 8 тысяч человек.

В конце апреля 2020 «Самокат» договорился о партнёрстве с каршерингами YouDrive и «Делимобиль». Сотрудничество позволило компании расширить зону покрытия сервиса на 28 новых районов Москвы и Подмосковья.

В сентябре «Самокат» запустился в Нижнем Новгороде и Казани. Всего, по данным компании, в России работают 400 дарксторов, из них 231 в Москве и области, 108 в Санкт-Петербурге, 33 в Нижнем Новгороде и 27 — в Казани.

Сервис доставки «Самокат» запустился в 2018 году в Санкт-Петербурге. В апреле он отчитался, что количество заказов в сервисе достигло 1 млн.