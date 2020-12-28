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«Самокат» отчитался о 18 млн заказов в сервисе по итогам года Статьи редакции
Оборот компании составит больше 9 млрд рублей при среднем чеке в 510 рублей, говорят в компании.
Количество заказов, сделанных в сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат», год к году выросло в 18 раз, рассказали vc.ru в компании. По собственным, к концу года сервис выполнит свыше 18 млн заказов.
Финансовые результаты компания не раскрыла. В декабре 2019 года средний чек в сервисе составлял 510 рублей. Из этого расчёта в 2020 году оборот составит больше 9 млрд рублей, говорят в компании.
Сооснователь сервиса Вячеслав Бочаров отметил, что «Самокат» рос по количеству заказов на 30% каждый месяц и до введения режима «самоизоляции». А в период «самоизоляции» сервис вырос в 3,5 раза и расширил штат курьеров — доставкой занимаются около 8 тысяч человек.
В конце апреля 2020 «Самокат» договорился о партнёрстве с каршерингами YouDrive и «Делимобиль». Сотрудничество позволило компании расширить зону покрытия сервиса на 28 новых районов Москвы и Подмосковья.
В сентябре «Самокат» запустился в Нижнем Новгороде и Казани. Всего, по данным компании, в России работают 400 дарксторов, из них 231 в Москве и области, 108 в Санкт-Петербурге, 33 в Нижнем Новгороде и 27 — в Казани.
Сервис доставки «Самокат» запустился в 2018 году в Санкт-Петербурге. В апреле он отчитался, что количество заказов в сервисе достигло 1 млн.
Основной конкурент сервиса, «Яндекс.Лавка», в среднем выполнял 26 тысяч доставок в день. По итогам третьего квартала выручка «Яндекс.Лавки» составила 2,5 млрд рублей. В июле у сервиса было около 200 складов.
Там половина заказов небось с промиками на первую покупку, сделанные через сервисы одноразовых смс. Помню, когда самокат продавался Сберу и Мейлру, они спецом сделали промокоды 300 от 500 и даже не блокировали за сотни заказов по ним на один адрес, видимо, чтоб как и сейчас, раздуть количество пользователей и заказов.
Не понимаю, зачем делать доставку продуктов и ждать пару часов, если у каждого под окнами есть продуктовые магазины? Нет, понимаю, когда праздник большой и нужен объем — это удобно, но в обычное время, какой смысл?
Вы похоже никогда не сталкивались с этим сервисом. Они доставляют в течении 20-30 минут. Если например хочется каких-нибудь чипсов к киношке или перекусить, а идти в ковидно-заразный магазин с тупящими у кассы пенсами нет желания - то самое оно.
Мне интересен рост их за последний месяц, когда они отменили промокоды. Так то я и сам в некотором роде сделал несколько десятков заказов.
Давно было ощущение, что Самокат круче Лавки. В моем районе он всегда доставляет быстрее, и цены более адекватные
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