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Из-за пандемии рост нелегальных онлайн-продаж алкоголя в России остановился впервые с 2017 года Статьи редакции
Объем теневого рынка составил 2,5 млрд рублей — сколько и в 2019 году, подсчитали в Group-IB.
Из-за коронавируса и связанных с ним ограничений алкоголь в основном покупали для себя и реже стали заказывать для корпоративов, дружеских застолий или семейных праздников, говорится в исследовании Group-IB (есть у vc.ru).
- Также рост рынка остановился из-за блокировки подпольных сайтов-алкомаркетов Роскомнадзором, добавляют в Group-IB. В 2019 году таких сайтов было около 2500, а в 2020 году — около 2000, подсчитали аналитики.
- Средняя посещаемость сайта, которая доставляет алкоголь, составляет 120 пользователей в сутки или 3,6 тысяч человек в месяц, отмечают аналитики. При минимальной конверсии в 1% и средней стоимости одной покупки в 1250 рублей, 2000 онлайн-магазинов зарабатывают от 90 млн рублей в месяц — более 1,08 млрд рублей за год, посчитали они.
- Многие продавцы алкоголя перешли в соцсети и мессенджеры — Instagram и Telegram, говорится в исследовании. По сравнению с 2019 годом число крупных аккаунтов в Instagram, которые занимаются доставкой алкогольной продукции и дубликатов известных марок алкоголя, выросло в два раза — до ста. По подсчетам аналитиков, в Telegram таких алкомаркетов 50— годом ранее их было 30.
- Теневой рынок алкоголя рос последние три года: в 2017 году он составлял 1,7 млрд рублей, в 2018 году — 2,1 млрд рублей, в 2019 году — 2,5 млрд рублей, по данным Group-IB.
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8 комментариев
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У людей просто нет денег покупать это. Гонят брагу. Но сейчас сахар подорожал...
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А что с легальными онлайн продажами?
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Они запрещены
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Продажи самогонных аппаратов растут
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