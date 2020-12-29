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«Россельхозбанк» оценил рынок новогодних ёлок в России в 10 млрд рублей Статьи редакции
Инвестициям в отрасль мешают долгие сроки окупаемости и серый рынок, говорят эксперты.
- Оборот рынка новогодних хвойных деревьев в России достигает 10 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка».
- По данным аналитиков, заготовками деревьев на уровне государства занимается Рослесхоз: в 2019 году лесничествами в регионах официально реализовано более 360 тысяч деревьев. На специализированные хозяйства приходится менее 1% поставок.
- Импорт в 2020 году занимает около 5% российского рынка — $6 млн. Около 90% деревьев привозят из Дании и Польши.
- Несмотря на долгие сроки окупаемости (на доведение деревьев до готовности к продаже требуется до восьми лет), в «Россельхозбанке» считают рынок интересным для фермеров и государства. Частные хозяйства могут диверсифицировать бизнес, а государство — освоить территории, непригодные для сельского хозяйства.
- Опрошенные изданием эксперты отмечают среди проблем незаконные вырубки и серый рынок, где продукция продается без чеков и за наличные деньги.
- В России доставкой новогодних деревьев занимаются в том числе специализированные сервисы — например, интернет-магазины «Господин Ёлкин» и «Ёлки от Варламова».
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