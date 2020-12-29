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Крупные ритейлеры попросили мэра Москвы разрешить онлайн-продажу алкоголя на Новый год Статьи редакции
Легализовать продажу алкоголя в интернете предлагают с 2017 года, и пандемия — подходящее время, считают компании.
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, представляет Wildberries, Ozon.ru, «М.Видео-Эльдорадо», «Утконос», X5 и других) обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой временно разрешить ритейлерам дистанционные продажи алкоголя. Об этом РБК рассказал президент АКИТ Артём Соколов.
Из-за праздников покупатели будут чаще посещать торговые центры и магазины, чтобы сделать новогодние покупки. В некоторых регионах работу магазинов и ТЦ ограничили — это приведёт к массовым скоплениям людей, считают в ассоциации.
«Наличие у покупателей возможности собрать в интернете полную корзину товаров, включая товары из алкогольного ассортимента, позволит перевести значительную часть клиентов на дистанционное обслуживание», — говорится в письме.
В ассоциации полагают, что запрет можно снимать в пиковые периоды продаж, чтобы люди не ходили в магазины, а затем сделать выводы.
По мнению основателя сети «Красное & Белое» Сергея Студенникова, доставка алкоголя была бы востребована также, как покупка продуктов. Так же считают и в компании «Магнит». «По нашим предварительным расчетам, при снятии ограничений на доставку оборот мог бы вырасти на 15–20%», — рассказал представитель компании.
Соколов считает, что у отрасли есть все инструменты для определения возраста потребителя — например, чтобы исключить продажи несовершеннолетним, системы онлайн-магазина можно интегрировать с «Госуслугами».
Продажи алкоголя через интернет были ограничены постановлением правительства еще в 2007 году, пишет РБК. В 2017 году Минфин подготовил законопроект, по которому торговать алкоголем в интернете можно с 2020 года, но его не приняли.
Весной 2020 года объединение предпринимателей «Опора России» просило ускорить легализацию онлайн-торговли, а также отменить её поэтапный ввод. АКИТ предлагала разрешить её на начальном этапе тем компаниям, у которых есть оптовая или производственная алкогольная лицензия.
В сентябре Минфин назвал легализацию онлайн-торговли алкоголем «неактуальной» и сообщил, что не будет выносить её на рассмотрение в Госдуму.
При формальном запрете алкоголь продают онлайн с доставкой — например, «Ведомости» писали о том, что среди продавцов есть «Утконос» и SimpleWine. В «Утконосе» клиент заказывает доставку на сайте, а оплачивает товар на месте получения. При этом продажа регистрируется как розничная.
SimpleWine предлагает такую же схему. Юридически в момент передачи заказа с клиентом оформляется договор поручения — будто он поручает приобрести для него алкоголь другому человеку, в данном случае курьеру.
Я, конечно люблю прибухнуть, но не люблю когда мне пододвигают бокальчик. Не хочется видеть пустые города, где все теперь уже по-привычке попрятались в своих скорлупках и жрут, а теперь еще и бухают с удобствами.
Ибаные fmcg ритейлеры, лучше б вы высококвалифицированную работу и образование на дом доставляли >:-(
А я не соглашусь. Мне удобнее было бы заказать пару ящиков эля, чем лишний раз тащиться в магазин. Онлайнпродажу и доставку алкоголя давно пора разрешить.
Две жидкости на которых держится русское государство, нефть и водка, добыть но не смешивать.
Еще сахарный сироп, которым питаются тараканы живущие в головах российских чиновников.
Водка уже давно не самый популярный напиток, пиво гораздо массовее и доля вина растёт. Ты бы ещё про балалайку написал.
Доля снижается, но что такое 41 % продаж у пива против 32 у водки по крепости(статистика за 19глд)? То есть количество людей которое в итоге накидалось от водки все таки больше.
Интересно, а когда речь об алкоголе - хорошо или плохо, если бы "оборот мог вырасти на 15–20%"?
Алкоголь серьёзно снижает иммунитет, эти долбаны хоть понимают чем грозит массовая неконтролируемая попойка?
А чем сейчас контролируется попойка?
Что мешает тем кто мог заказать через интернет, добраться до магазина, который в каждом доме почти?
Я переболел ковидом, в очень серьезной форме, и боюсь ещё раз подхватить, поэтому лучше, если планируется алкоголь на праздниках, то через интернет заказать, чем в очередях бухих тесных стоять.
Давайте не будем делать неверные выводы - иммунитет (как и здоровье в целом) ухудшает хроническое злоупотребления алкоголем. Для хронического злоупотребления не важен способ приобретения - в магазине, доставкой или самогоноварение.
То что нужно нашей экономике для прорывного роста в условиях корона-кризиса!
А причём тут Собянин, если это явно прописано в ГК РФ? Москва выше? Хотя трамваи и электробусы в гирляндах ездят (в нарушение правил допуска ТС)... договорились же!
Он-лайн торговлю алкоголем запретили в период причесывания алкогольного рынка, тогда он был на 90% выведен из под налогового контроля. Сейчас легальный рынок алкоголя пришел в цивилизованную норму для любого акцизного рынка - 50-70% в зависимости от региона. Поэтому сколько бы не просили ритейлеры, ни один регулятор не одобрит появления дополнительного окна возможностей для ухода от налогов.
А вот на АЗС продажа алкоголя была бы хорошим подспорьем - и людям удобно, и +20% к обороту заправочного магазина.
Дать водителям покупать алкоголь на заправке это как макаке дать гранату.
С 2017 года пилим с друзьями стартап "Клуб бесплатного алкоголя" с программой лояльности "Приведи друга - получи бутылку красного или белого в подарок".
Ждём - не дождёмся разрешения дистанционной продажи алкоголя, по примеру многих стран Европы и Америки.
Эй, вы, там, наверху ! (с)
А причём здесь Собянин? Или в России теперь любой мэр может менять законы как ему вздумается?
Нафиг тогда нужна эта ширма, пусть официально сделают из России феодальное государство.
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