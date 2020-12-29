Главные песни,
мемы и темы
Мемы
Темы
Клипы
Музыка
Авторы
Мемы
Узнать
 (function(w, d, images) { var teaser = d.querySelector('.vk-results-of-the-year'); loadImages(images).then(function() { teaser.classList.add('vk-results-of-the-year--loaded'); }); function loadImage(url) { var img = d.createElement('img'); return new Promise(function(resolve) { img.onload = resolve; img.src = url; }); }; function loadImages(urls) { return Promise.all(urls.map(function(url) { return loadImage(url); })); }; }(window, document, ['https://leonardo.osnova.io/ed739b2f-0e84-59df-9049-bd6462077dd2/', 'https://leonardo.osnova.io/3364c5fa-f51b-504a-8c2d-d3cddc80ec7c/', 'https://leonardo.osnova.io/be4a4cec-855b-5d34-b109-517c222af2a3/', 'https://leonardo.osnova.io/14c04196-6900-581c-a8c9-b459a8a08d20/', 'https://leonardo.osnova.io/f3d16731-3812-55b5-98ee-577986554f79/']));
Торговля
Евгения Евсеева

Крупные ритейлеры попросили мэра Москвы разрешить онлайн-продажу алкоголя на Новый год Статьи редакции

Легализовать продажу алкоголя в интернете предлагают с 2017 года, и пандемия — подходящее время, считают компании.

21 21 комментарий
1952 просмотров

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, представляет Wildberries, Ozon.ru, «М.Видео-Эльдорадо», «Утконос», X5 и других) обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой временно разрешить ритейлерам дистанционные продажи алкоголя. Об этом РБК рассказал президент АКИТ Артём Соколов.

Из-за праздников покупатели будут чаще посещать торговые центры и магазины, чтобы сделать новогодние покупки. В некоторых регионах работу магазинов и ТЦ ограничили — это приведёт к массовым скоплениям людей, считают в ассоциации.

«Наличие у покупателей возможности собрать в интернете полную корзину товаров, включая товары из алкогольного ассортимента, позволит перевести значительную часть клиентов на дистанционное обслуживание», — говорится в письме.

В ассоциации полагают, что запрет можно снимать в пиковые периоды продаж, чтобы люди не ходили в магазины, а затем сделать выводы.

По мнению основателя сети «Красное & Белое» Сергея Студенникова, доставка алкоголя была бы востребована также, как покупка продуктов. Так же считают и в компании «Магнит». «По нашим предварительным расчетам, при снятии ограничений на доставку оборот мог бы вырасти на 15–20%», — рассказал представитель компании.

Соколов считает, что у отрасли есть все инструменты для определения возраста потребителя — например, чтобы исключить продажи несовершеннолетним, системы онлайн-магазина можно интегрировать с «Госуслугами».

Продажи алкоголя через интернет были ограничены постановлением правительства еще в 2007 году, пишет РБК. В 2017 году Минфин подготовил законопроект, по которому торговать алкоголем в интернете можно с 2020 года, но его не приняли.

Весной 2020 года объединение предпринимателей «Опора России» просило ускорить легализацию онлайн-торговли, а также отменить её поэтапный ввод. АКИТ предлагала разрешить её на начальном этапе тем компаниям, у которых есть оптовая или производственная алкогольная лицензия.

В сентябре Минфин назвал легализацию онлайн-торговли алкоголем «неактуальной» и сообщил, что не будет выносить её на рассмотрение в Госдуму.

При формальном запрете алкоголь продают онлайн с доставкой — например, «Ведомости» писали о том, что среди продавцов есть «Утконос» и SimpleWine. В «Утконосе» клиент заказывает доставку на сайте, а оплачивает товар на месте получения. При этом продажа регистрируется как розничная.

SimpleWine предлагает такую же схему. Юридически в момент передачи заказа с клиентом оформляется договор поручения — будто он поручает приобрести для него алкоголь другому человеку, в данном случае курьеру.

#новость

21 21 комментарий
4
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 21, "likes": 4, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 192540, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 29 Dec 2020 20:14:58 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
21 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

m1nuv8

0

Я, конечно люблю прибухнуть, но не люблю когда мне пододвигают бокальчик. Не хочется видеть пустые города, где все теперь уже по-привычке попрятались в своих скорлупках и жрут, а теперь еще и бухают с удобствами. 
Ибаные fmcg ритейлеры, лучше б вы высококвалифицированную работу и образование на дом доставляли >:-(

Ответить

Василий Степанов

m1nuv8
2

А я не соглашусь. Мне удобнее было бы заказать пару ящиков эля, чем лишний раз тащиться в магазин. Онлайнпродажу и доставку алкоголя давно пора разрешить.

Ответить

Philipp Tkachev

m1nuv8
0

Есть работа и образование, просто вы не в курсе.

Ответить

Александр Татаринов

2

Ок

Ответить

Александр Кучеряев

2

Две жидкости на которых держится русское государство, нефть и водка, добыть но не смешивать.

Ответить

Василий Степанов

Александр
0

Еще сахарный сироп, которым питаются тараканы живущие в головах российских чиновников.

Ответить

Anton Reut

Александр
0

Водка уже давно не самый популярный напиток, пиво гораздо массовее и доля вина растёт. Ты бы ещё про балалайку написал. 

Ответить

Александр Кучеряев

Anton
0

Доля снижается, но что такое 41 % продаж у пива против 32 у водки по крепости(статистика за 19глд)? То есть количество людей которое в итоге накидалось от водки все таки больше.

Ответить

Анатолий Середа

2

Интересно, а когда речь об алкоголе - хорошо или плохо, если бы "оборот мог вырасти на 15–20%"?

Ответить

Arthur Niazyan

1

Лучше не вскрывайте эту тему

Ответить

Anton Reut

0

Алкоголь серьёзно снижает иммунитет, эти долбаны хоть понимают чем грозит массовая неконтролируемая попойка?

Ответить

Владислав Пучков

Anton
0

А чем сейчас контролируется попойка?

Что мешает тем кто мог заказать через интернет, добраться до магазина, который в каждом доме почти?

Я переболел ковидом, в очень серьезной форме, и боюсь ещё раз подхватить, поэтому лучше, если планируется алкоголь на праздниках, то через интернет заказать, чем в очередях бухих тесных стоять.

Ответить

Василий Степанов

Anton
0

Давайте не будем делать неверные выводы - иммунитет (как и здоровье в целом) ухудшает хроническое злоупотребления алкоголем. Для хронического злоупотребления не важен способ приобретения - в магазине, доставкой или самогоноварение.

Ответить

Stepan Popov

–2

То что нужно нашей экономике для прорывного роста в условиях корона-кризиса!

Ответить

Sergei Timofeyev

0

А причём тут Собянин, если это явно прописано в ГК РФ? Москва выше? Хотя трамваи и электробусы в гирляндах ездят (в нарушение правил допуска ТС)... договорились же!

Ответить

Timur Kuzmin

0

Он-лайн торговлю алкоголем запретили в период причесывания алкогольного рынка, тогда он был на 90% выведен из под налогового контроля. Сейчас легальный рынок алкоголя пришел в цивилизованную норму для любого акцизного рынка  - 50-70% в зависимости от региона. Поэтому сколько бы не просили ритейлеры, ни один регулятор не одобрит появления дополнительного окна возможностей для ухода от налогов.
А вот на АЗС продажа алкоголя была бы хорошим подспорьем - и людям удобно, и +20% к обороту заправочного магазина.

Ответить

Александр Кучеряев

Timur
0

Дать водителям покупать алкоголь на заправке это как макаке дать гранату.

Ответить

Лев Щенин

0

С 2017 года пилим с друзьями стартап "Клуб бесплатного алкоголя" с программой лояльности "Приведи друга - получи бутылку красного или белого в подарок".
Ждём - не дождёмся разрешения дистанционной продажи алкоголя, по примеру многих стран Европы и Америки.
Эй, вы, там, наверху ! (с)

Ответить

Anton Reut

Лев
0

Программа лояльности "Купи две бутылки водки - получи нож в подарок".

Ответить

Максим Абдрахманов

0

А причём здесь Собянин? Или в России теперь любой мэр может менять законы как ему вздумается?
Нафиг тогда нужна эта ширма, пусть официально сделают из России феодальное государство.

Ответить

Иван Иванов

–3

Это очень важно (нет).

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Boomstarter
Подписан
Отписаться
«Каждый новый проект – праздник!»
Почему в российском краудфандинге так хорошо собирают комиксы? Комментарий успешных авторов крауд-проектов.
0
IVI
Подписан
Отписаться
На IVI выходит цикл документальных фильмов о мире после пандемии
2 января 2021 года в онлайн-кинотеатре IVI состоится премьера проекта «Мир после», участники которого пытаются понять,…
1
Admitad | Партнерская сеть
Подписан
Отписаться
Итоги года Admitad: как мы перешли на удаленку и увеличили штат почти на 200 человек
2020-ый бросил вызов всем. Подводя итоги, мы с уверенностью можем сказать, что адаптировались к новым реалиям, а ежегод…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Marina Dv
за день
Можно ещё Яндекс.дзен закрыть?))
«Яндекс» закроет гиперлокальный сервис о районных событиях «Яндекс.Район»
Хозяин
за неделю
Здравствуйте, я из Яндекса. С сегодняшнего дня Антон Субботин забанен в Яндексе, а водитель уволен. Подобное больше не повторится. С уважением, Ваш Яндекс
Кэшбек за поездки на такси от «Яндекс.Плюс» ненастоящий?

Комментарии

Евгений Круглов

28 лучших подарков айтишнику на…

Александр Блохин

Разработка ПО, производство…

Александр Кучеряев

Крупные ритейлеры попросили…

Василий Степанов

Крупные ритейлеры попросили…

Александр Блохин

Разработка ПО, производство…

Дария Пораль

Почему продакту важно…

Леонид Лобов

Кэшбек за поездки на такси от…

Александр Кучеряев

Крупные ритейлеры попросили…

Philipp Tkachev

Крупные ритейлеры попросили…

Андрей Николаев

​​Бронебойный кофе: напиток…

Владислав Пучков

Крупные ритейлеры попросили…

Максим Абдрахманов

Крупные ритейлеры попросили…

Elizabeth Tikher

Основные черты японского…

Anton Reut

Крупные ритейлеры попросили…

Anton Reut

Крупные ритейлеры попросили…

Vovan Avach

SEO в 2021: погружение во мрак…

Василий Степанов

Крупные ритейлеры попросили…

Василий Степанов

Крупные ритейлеры попросили…

Anton Reut

Крупные ритейлеры попросили…

m1nuv8

Почему мне не могут продать…
null