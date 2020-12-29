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Торговля
Евгения Евсеева

Ритейлеры попросили власти разрешить онлайн-продажу алкоголя на новогодних праздниках Статьи редакции

Легализовать продажу алкоголя в интернете предлагают с 2017 года, и пандемия — подходящее время, считают компании.

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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, представляет Wildberries, Ozon.ru, «М.Видео-Эльдорадо», «Утконос», X5 и других) обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой временно разрешить ритейлерам дистанционные продажи алкоголя. Об этом РБК рассказал президент АКИТ Артём Соколов.

Из-за праздников покупатели будут чаще посещать торговые центры и магазины, чтобы сделать новогодние покупки. В некоторых регионах работу магазинов и ТЦ ограничили — это приведёт к массовым скоплениям людей, считают в ассоциации.

«Наличие у покупателей возможности собрать в интернете полную корзину товаров, включая товары из алкогольного ассортимента, позволит перевести значительную часть клиентов на дистанционное обслуживание», — говорится в письме.

В ассоциации полагают, что запрет можно снимать в пиковые периоды продаж, чтобы люди не ходили в магазины, а затем сделать выводы.

По мнению основателя сети «Красное & Белое» Сергея Студенникова, доставка алкоголя была бы востребована также, как покупка продуктов. Так же считают и в компании «Магнит». «По нашим предварительным расчетам, при снятии ограничений на доставку оборот мог бы вырасти на 15–20%», — рассказал представитель компании.

Соколов считает, что у отрасли есть все инструменты для определения возраста потребителя — например, чтобы исключить продажи несовершеннолетним, системы онлайн-магазина можно интегрировать с «Госуслугами».

Продажи алкоголя через интернет были ограничены постановлением правительства еще в 2007 году, пишет РБК. В 2017 году Минфин подготовил законопроект, по которому торговать алкоголем в интернете можно с 2020 года, но его не приняли.

Весной 2020 года объединение предпринимателей «Опора России» просило ускорить легализацию онлайн-торговли, а также отменить её поэтапный ввод. АКИТ предлагала разрешить её на начальном этапе тем компаниям, у которых есть оптовая или производственная алкогольная лицензия.

В сентябре Минфин назвал легализацию онлайн-торговли алкоголем «неактуальной» и сообщил, что не будет выносить её на рассмотрение в Госдуму.

При формальном запрете алкоголь продают онлайн с доставкой — например, «Ведомости» писали о том, что среди продавцов есть «Утконос» и SimpleWine. В «Утоконосе» клиент заказывает доставку на сайте, а оплачивает товар на месте получения. При этом продажа регистрируется как розничная.

SimpleWine предлагает такую же схему. Юридически в момент передачи заказа с клиентом оформляется договор поручения — будто он поручает приобрести для него алкоголь другому человеку, в данном случае курьеру.

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