А также отменит минимальную комиссию за каждый товар в заказе.

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«Яндекс.Маркет» снизит тарифы для партнёров маркетплейса до 2% с 15 января — сейчас в зависимости от категории комиссия составляет от 3% до 20%, сообщили vc.ru в компании.

«Маркет» полностью отменит минимальную комиссию для партнёров, которые используют фулфилмент «Яндекса» и привозят товары на склад. Сейчас она составляет не менее 15 рублей за каждый товар в заказе.

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Для остальных партнёров, которые передают маркетплейсу не поштучные товары, а собранные заказы, минимальную комиссию в 75 рублей также отменят. Она сохранится только в том случае, когда магазин не отгрузит заказ вовремя, добавили в маркетплейсе.

Компания также сохранит пониженную комиссию за эквайринг в 1%. В апреле все российские маркетплейсы снизили ее по требованию ЦБ в качестве одной из мер поддержки бизнеса в условиях «карантина», но в сентябре распоряжение отменили.

Снижение комиссии поможет увеличить ассортимент маркетплейса, нарастить продажи партнёров, рассчитывают в «Яндексе». На вопрос о причинах снижения комиссии в «Яндексе» ответили, что регулярно актуализируют их, как и остальные игроки.

«Ребалансировка комиссий и тарифов за услуги маркетплейса в начале 2021 года — это один из инструментов нашей b2b-стратегии. Мы хотим сделать маркетплейс удобным для ежедневных покупок клиентов и надёжным источником товарооборота для партнёров всех размеров», — добавили в компании.