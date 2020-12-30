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«Яндекс.Маркет» снизит тарифы для продавцов всех категорий товаров до 2% с 15 января Статьи редакции
А также отменит минимальную комиссию за каждый товар в заказе.
«Яндекс.Маркет» снизит тарифы для партнёров маркетплейса до 2% с 15 января — сейчас в зависимости от категории комиссия составляет от 3% до 20%, сообщили vc.ru в компании.
«Маркет» полностью отменит минимальную комиссию для партнёров, которые используют фулфилмент «Яндекса» и привозят товары на склад. Сейчас она составляет не менее 15 рублей за каждый товар в заказе.
Для остальных партнёров, которые передают маркетплейсу не поштучные товары, а собранные заказы, минимальную комиссию в 75 рублей также отменят. Она сохранится только в том случае, когда магазин не отгрузит заказ вовремя, добавили в маркетплейсе.
Компания также сохранит пониженную комиссию за эквайринг в 1%. В апреле все российские маркетплейсы снизили ее по требованию ЦБ в качестве одной из мер поддержки бизнеса в условиях «карантина», но в сентябре распоряжение отменили.
Снижение комиссии поможет увеличить ассортимент маркетплейса, нарастить продажи партнёров, рассчитывают в «Яндексе». На вопрос о причинах снижения комиссии в «Яндексе» ответили, что регулярно актуализируют их, как и остальные игроки.
«Ребалансировка комиссий и тарифов за услуги маркетплейса в начале 2021 года — это один из инструментов нашей b2b-стратегии. Мы хотим сделать маркетплейс удобным для ежедневных покупок клиентов и надёжным источником товарооборота для партнёров всех размеров», — добавили в компании.
С февраля 2021 года комиссии для продавцов маркетплейса также изменит Ozon: для большинства категорий товаров он составит 5% от стоимости, минимальная комиссия составит 4%, максимальная — 15%. Сейчас комиссия составляет от 5% до 25%.
Подделки бы ещё перестали гнать... эйрподсы китайские вовсю, по цене оригинала.
Вот абсолютно согласен, но что творится в игрушках, это ужас.
Там такая китайщина, что даже Джек Ма охренел бы от такого количества и со словами
- "То есть мы и такое говно делаем" - разнес бы на своём маркетплейсе продавцов.
Ну а можно все обновления?
Просто снизить комиссию - это хорошо, очень хорошо. Но если при этом логистика подражает в 10 раз или выплаты ограничат как-то, то уже не очень.
Для остальных партнёров, которые передают маркетплейсу не поштучные товары, а собранные заказы, минимальную комиссию в 75 рублей также отменят. Она сохранится только в том случае, когда магазин не отгрузит заказ вовремя, добавили в маркетплейсе.
Очень даже неплохо.
Размещаясь на ЯМаркете уже более полугода не могу разместить свои предложения на ЯМаркетплейс (бывший Беру). Причем еще начали пытаться, когда ЯМаркетплейс был Беру.
Это так забавно - одна экосистема, но они не могут обработать мой фид с товарами. Пол-года!! Пол-года они не могут сказать, что не так в моем фиде, который сделан на базе фида от ЯМаркета.
Техподдержка отвечает один раз в 2-4 недели, исправно осыпая ответами вида "Над вашей проблемой работают наши разработчики"...
Осенью я с ними попытался пошутить "ну хоть до Нового Года то решим вопрос?", смотрю на календарь и понимаю, что шутка получилась не смешная.
Можно сколь угодно много жонглировать тарифами, но если на маркетплейсе нет трафика, то кому всё это нужно
Ура, смерть озону и вайлдберрис с их конскими тарифами!
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