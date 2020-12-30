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Торговля
Рая Хачатрян

«Яндекс.Маркет» снизит тарифы для продавцов всех категорий товаров до 2% с 15 января Статьи редакции

А также отменит минимальную комиссию за каждый товар в заказе.

11 11 комментариев
1159 просмотров

«Яндекс.Маркет» снизит тарифы для партнёров маркетплейса до 2% с 15 января — сейчас в зависимости от категории комиссия составляет от 3% до 20%, сообщили vc.ru в компании.

«Маркет» полностью отменит минимальную комиссию для партнёров, которые используют фулфилмент «Яндекса» и привозят товары на склад. Сейчас она составляет не менее 15 рублей за каждый товар в заказе.

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Для остальных партнёров, которые передают маркетплейсу не поштучные товары, а собранные заказы, минимальную комиссию в 75 рублей также отменят. Она сохранится только в том случае, когда магазин не отгрузит заказ вовремя, добавили в маркетплейсе.

Компания также сохранит пониженную комиссию за эквайринг в 1%. В апреле все российские маркетплейсы снизили ее по требованию ЦБ в качестве одной из мер поддержки бизнеса в условиях «карантина», но в сентябре распоряжение отменили.

Снижение комиссии поможет увеличить ассортимент маркетплейса, нарастить продажи партнёров, рассчитывают в «Яндексе». На вопрос о причинах снижения комиссии в «Яндексе» ответили, что регулярно актуализируют их, как и остальные игроки.

«Ребалансировка комиссий и тарифов за услуги маркетплейса в начале 2021 года — это один из инструментов нашей b2b-стратегии. Мы хотим сделать маркетплейс удобным для ежедневных покупок клиентов и надёжным источником товарооборота для партнёров всех размеров», — добавили в компании.

С февраля 2021 года комиссии для продавцов маркетплейса также изменит Ozon: для большинства категорий товаров он составит 5% от стоимости, минимальная комиссия составит 4%, максимальная — 15%. Сейчас комиссия составляет от 5% до 25%.

#новость #яндексмаркет

11 11 комментариев
8
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Илья Варавин

4

Подделки бы ещё перестали гнать... эйрподсы китайские вовсю, по цене оригинала. 

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Родион Аветисов

Илья
1

Вот абсолютно согласен, но что творится в игрушках, это ужас.
Там такая китайщина, что даже Джек Ма охренел бы от такого количества и со словами 
- "То есть мы и такое говно делаем" - разнес бы на своём маркетплейсе продавцов. 

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Ахундов Эмиль

2

Ну а можно все обновления?
Просто снизить комиссию - это хорошо, очень хорошо. Но если при этом логистика подражает в 10 раз или выплаты ограничат как-то, то уже не очень. 

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Михаил Санду

0

Очень круто👍

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Mike Kosulin

0

Для остальных партнёров, которые передают маркетплейсу не поштучные товары, а собранные заказы, минимальную комиссию в 75 рублей также отменят. Она сохранится только в том случае, когда магазин не отгрузит заказ вовремя, добавили в маркетплейсе.

Очень даже неплохо.

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Миша Магадан

0

А какие новости про такси и яндексплюс?

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Инженерный Петя

0
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Антон Петров

0

Размещаясь на ЯМаркете уже более полугода не могу разместить свои предложения на ЯМаркетплейс (бывший Беру). Причем еще начали пытаться, когда ЯМаркетплейс был Беру.

Это так забавно - одна экосистема, но они не могут обработать мой фид с товарами. Пол-года!! Пол-года они не могут сказать, что не так в моем фиде, который сделан на базе фида от ЯМаркета.

Техподдержка отвечает один раз в 2-4 недели, исправно осыпая ответами вида "Над вашей проблемой работают наши разработчики"...

Осенью я с ними попытался пошутить "ну хоть до Нового Года то решим вопрос?", смотрю на календарь и понимаю, что шутка получилась не смешная. 

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Seller Den

0

Можно сколь угодно много жонглировать тарифами, но если на маркетплейсе нет трафика, то кому всё это нужно

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Павел Яньшин

–1

Ура, смерть озону и вайлдберрис с их конскими тарифами!

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Danil Ivkin

Павел
0

Чем тарифы конские у ВБ? 

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