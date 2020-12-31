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Ювелиры попросили отложить введение обязательной маркировки из-за возможной остановки оборота продукции и убытков Статьи редакции
В Минфине считают, что маркировка приведёт к взрывному росту легальных продаж украшений.
- Гильдия ювелиров России попросила правительство отложить обязательную маркировку ювелирных изделий до 2022 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на обращение.
- Маркировка ювелирных изделий станет обязательной в России с 1 января 2021 года, с июля будет разрешён только оборот маркированных ювелирных изделий. Производители должны отдать изделия в Федеральную пробирную палату, которая промаркирует сами украшения.
- По мнению организации, маркировка может привести к остановке оборота ювелирной продукции и «существенным убыткам». В частности, из-за обязательного нанесения маркировки непосредственно на поверхность изделий. При этом в целом идею создания системы информации о товарах гильдия поддерживает.
- В конце декабря в Минфине заявили, что введение маркировки ювелирных изделий с 2021 года может привести к «взрывному росту» легальных продаж украшений. В «доковидный» период в Пробирную палату сдавалось около 70 млн ювелирных изделий, а федеральный бюджет получал от этого около 1,2 млрд рублей в год. От 30 до 50% ювелирного рынка в России — серые продажи, говорят в ведомстве.
- В октябре на сбои в системе маркировки пожаловались бизнес-объединения аптек, фармпроизводителей и дистрибьюторов: из-за сбоев практически встала вся цепь поставок, заявили они. В январе в России также заработает маркировка молочной продукции, а обязательной станет с 1 мая.
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4 комментария
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Да ладно, так бы и сказали "Билану нечем платить будет", а то этот гандон уже пол дня мне названивает и зовёт в СолнечныйСвет который закрылся. На самом деле не закрылся и не закрывается.
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