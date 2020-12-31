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Торговля
Таня Боброва

Ювелиры попросили отложить введение обязательной маркировки из-за возможной остановки оборота продукции и убытков Статьи редакции

В Минфине считают, что маркировка приведёт к взрывному росту легальных продаж украшений.

  • Гильдия ювелиров России попросила правительство отложить обязательную маркировку ювелирных изделий до 2022 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на обращение.
  • Маркировка ювелирных изделий станет обязательной в России с 1 января 2021 года, с июля будет разрешён только оборот маркированных ювелирных изделий. Производители должны отдать изделия в Федеральную пробирную палату, которая промаркирует сами украшения.
  • По мнению организации, маркировка может привести к остановке оборота ювелирной продукции и «существенным убыткам». В частности, из-за обязательного нанесения маркировки непосредственно на поверхность изделий. При этом в целом идею создания системы информации о товарах гильдия поддерживает.
  • В конце декабря в Минфине заявили, что введение маркировки ювелирных изделий с 2021 года может привести к «взрывному росту» легальных продаж украшений. В «доковидный» период в Пробирную палату сдавалось около 70 млн ювелирных изделий, а федеральный бюджет получал от этого около 1,2 млрд рублей в год. От 30 до 50% ювелирного рынка в России — серые продажи, говорят в ведомстве.
  • В октябре на сбои в системе маркировки пожаловались бизнес-объединения аптек, фармпроизводителей и дистрибьюторов: из-за сбоев практически встала вся цепь поставок, заявили они. В январе в России также заработает маркировка молочной продукции, а обязательной станет с 1 мая.

#новость #маркировка

190 просмотров
4 4 комментария
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