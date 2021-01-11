Так компания усилит влияние на рынке электронной коммерции.

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«Сбербанк» заинтересовался покупкой активов одного из крупнейших ИТ-дистрибьюторов Merlion, которому принадлежат сети магазинов «Позитроника» и «Ситилинк», производитель компьютеров iRU, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам одного из них, в конце 2020 года «Сбербанк провел предпродажный аудит и оценил активы дистрибутора. В декабре «Сбер» договорился о сотрудничестве с Merlion, чтобы использовать возможности компании в сфере электронной коммерции и активно дистрибуцировать продукты своей экосистемы через сети магазинов.

В «Сбере» отказались комментировать «Коммерсанту» информацию о возможной покупке. В Merlion опровергли информацию о переговорах по продаже активов и оценке финансового состояния.

Merlion может привлечь нового инвестора, чтобы сохранить и защитить активы на фоне уголовного дела вокруг владельцев группы, считает собеседник издания на рынке дистрибуции. В октябре совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова задержали — сейчас они находятся под арестом, их обвиняют в покушении на убийство.

Для «Сбербанка» самым привлекательным активов может стать «Ситилинк», добавляет Михаил Бурмистров. По самым скромным оценкам, он стоит от $1 млрд, но, скорее всего, ожидания продавцов будут выше, считает он. При успешной покупке, «Сбер» сможет конкурировать в онлайн-ритейле с «Яндексом», Ozon и Wildberries.