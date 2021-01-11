«Коммерсантъ»: «Сбер» задумался о покупке «Ситилинка» и других активов Merlion Статьи редакции
Так компания усилит влияние на рынке электронной коммерции.
«Сбербанк» заинтересовался покупкой активов одного из крупнейших ИТ-дистрибьюторов Merlion, которому принадлежат сети магазинов «Позитроника» и «Ситилинк», производитель компьютеров iRU, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По словам одного из них, в конце 2020 года «Сбербанк провел предпродажный аудит и оценил активы дистрибутора. В декабре «Сбер» договорился о сотрудничестве с Merlion, чтобы использовать возможности компании в сфере электронной коммерции и активно дистрибуцировать продукты своей экосистемы через сети магазинов.
В «Сбере» отказались комментировать «Коммерсанту» информацию о возможной покупке. В Merlion опровергли информацию о переговорах по продаже активов и оценке финансового состояния.
Merlion может привлечь нового инвестора, чтобы сохранить и защитить активы на фоне уголовного дела вокруг владельцев группы, считает собеседник издания на рынке дистрибуции. В октябре совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова задержали — сейчас они находятся под арестом, их обвиняют в покушении на убийство.
Для «Сбербанка» самым привлекательным активов может стать «Ситилинк», добавляет Михаил Бурмистров. По самым скромным оценкам, он стоит от $1 млрд, но, скорее всего, ожидания продавцов будут выше, считает он. При успешной покупке, «Сбер» сможет конкурировать в онлайн-ритейле с «Яндексом», Ozon и Wildberries.
В конце ноября «Сбер» рассказал о планах войти в тройку лидеров на российском рынке электронной коммерции в 2023 году. Компания планировала запустить собственный мультикатегорийный маркетплейс в 2021 году.
очередная многоходов очка по отжиму очередной дойной ниши, больше независимых ниш уже вроде не осталось
Потом будут ещё типа отпускать на свободу чтобы потом снова купить
А я задумался перестать в нем покупать
Sber- остановись!
Лучше вспомни и людях. которых н@ебал в 90е, все равно, 80% всего на что тратишь деньги - чудесным образом превращается в г*вн*
За что бы Сбер не брался,
Всё превращается в г*вно
А если за г*вно возьмётся
То просто тратит меньше сил
и активно дистрибуцировать продукты своей экосистемы
какой еще нахуй экосистемы?
Планшет с Милославским
хоть перестали стесняться и сделали лицом своей шараги мошенника и вора
Автомат на электронную очередь видел, вот оно
В смысле задумался? А кто собственников в лефортово прописал?
Бизнес по-русски
Увы нет, в европах и америках тоже самое, только азиаты еще как то держаться, но им пока не до этого...
Кто хочет перейти в Сбер-мобайл 300 руб за 5 гигов в месяц? Тут будет аналогично.
Хочу ПК собрать, до этого в Ситилинке брал, но теперь думаю, что это не очень хорошая идея кто где ПК собирает сейчас, посоветуйте магазин? Спб, не Мск.
Не можешь что-то сделать - купи и живи пока не упало. Далее повторить. Рано или поздно любая компания должна вернуться к источнику.
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