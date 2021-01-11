Торговля
Рая Хачатрян

«Коммерсантъ»: «Сбер» задумался о покупке «Ситилинка» и других активов Merlion Статьи редакции

Так компания усилит влияние на рынке электронной коммерции.

25 25 комментариев
634 просмотров

«Сбербанк» заинтересовался покупкой активов одного из крупнейших ИТ-дистрибьюторов Merlion, которому принадлежат сети магазинов «Позитроника» и «Ситилинк», производитель компьютеров iRU, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам одного из них, в конце 2020 года «Сбербанк провел предпродажный аудит и оценил активы дистрибутора. В декабре «Сбер» договорился о сотрудничестве с Merlion, чтобы использовать возможности компании в сфере электронной коммерции и активно дистрибуцировать продукты своей экосистемы через сети магазинов.

В «Сбере» отказались комментировать «Коммерсанту» информацию о возможной покупке. В Merlion опровергли информацию о переговорах по продаже активов и оценке финансового состояния.

Merlion может привлечь нового инвестора, чтобы сохранить и защитить активы на фоне уголовного дела вокруг владельцев группы, считает собеседник издания на рынке дистрибуции. В октябре совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова задержали — сейчас они находятся под арестом, их обвиняют в покушении на убийство.

Для «Сбербанка» самым привлекательным активов может стать «Ситилинк», добавляет Михаил Бурмистров. По самым скромным оценкам, он стоит от $1 млрд, но, скорее всего, ожидания продавцов будут выше, считает он. При успешной покупке, «Сбер» сможет конкурировать в онлайн-ритейле с «Яндексом», Ozon и Wildberries.

В конце ноября «Сбер» рассказал о планах войти в тройку лидеров на российском рынке электронной коммерции в 2023 году. Компания планировала запустить собственный мультикатегорийный маркетплейс в 2021 году.

#новость #сбер #merlion

25 25 комментариев
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25 комментариев
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Aleksey Bobkov

6

очередная многоходов очка по отжиму очередной дойной ниши, больше независимых ниш уже вроде не осталось

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Дмитрий Теплов

Aleksey
1

Потом будут ещё типа отпускать на свободу чтобы потом снова купить

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Aleksey Bobkov

Дмитрий
1

удобно

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Sergei Timofeyev

Aleksey
1

Судя по прессингу в прошлом году, так и есть. 

Ответить

Дмитрий Теплов

5

А я задумался перестать в нем покупать

Ответить

Артем Голендберг

Дмитрий
1

Если купит то 100% перестану

Ответить

Ярослав Шенцов

3

Sber- остановись!
Лучше вспомни и людях. которых н@ебал в 90е, все равно, 80% всего на что тратишь деньги - чудесным образом превращается в г*вн*

Ответить

Alexey Bo

3

За что бы Сбер не брался,
Всё превращается в г*вно
А если за г*вно возьмётся
То просто тратит меньше сил

Ответить

Aleksey Bobkov

2

и активно дистрибуцировать продукты своей экосистемы

какой еще нахуй экосистемы?

Ответить

Sergei Timofeyev

Aleksey
0

Планшет с Милославским

Ответить

Aleksey Bobkov

Sergei
3

 пора напрячься тогда

Ответить

Aleksey Bobkov

Sergei
0

хоть перестали стесняться и сделали лицом своей шараги мошенника и вора

Ответить

Дмитрий Теплов

Aleksey
0

Автомат на электронную очередь видел, вот оно

Ответить

Aleksey Bobkov

Дмитрий
2

люди с автоматами, вот что я видел

Ответить

Sasha Step

1

В смысле задумался? А кто собственников в лефортово прописал?

Ответить

Кирилл Баскус

Sasha
1

Бизнес по-русски

Ответить

Aleksey Bobkov

Кирилл
0

ну а что, хотите как в 90е?

Ответить

Sasha Step

Кирилл
0

Увы нет, в европах и америках тоже самое, только азиаты еще как то держаться, но им пока не до этого...

Ответить

Непонятный щит

1

Раз уж всё равно никто унять его не в состоянии, то пусть сжирает всё, что сможет сожрать.

Тем интереснее будет наблюдать, когда и на чём он подавится.

Ответить

Aleksey Bobkov

Непонятный
0

ни на чем, нет рисков никаких абсолютно

Ответить

Автономный ключ

1

Пошёл прикупить домен sberlink.ru ... А все, раньше надо было. 

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Папа Римский

0

Кто хочет перейти в Сбер-мобайл 300 руб за 5 гигов в месяц? Тут будет аналогично.

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Gosoo Gosoo

0

Хочу ПК собрать, до этого в Ситилинке брал, но теперь думаю, что это не очень хорошая идея кто где ПК собирает сейчас, посоветуйте магазин? Спб, не Мск.

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Вячеслав Юрьевич

0

Не можешь что-то сделать - купи и живи пока не упало. Далее повторить. Рано или поздно любая компания должна вернуться к источнику.

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Nick

0

Сбер линк 🤔

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