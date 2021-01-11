Торговля
Таня Боброва

Dr. Martens запланировал выйти на биржу на фоне роста продаж обуви Статьи редакции

Размещение может стать одним из первых IPO в 2021 году.

  • Британский производитель обуви Dr. Martens запланировал первичное публичное размещение на Лондонской бирже, пишет Financial Times со ссылкой на компанию.
  • Инвестгруппа Permira договорилась о покупке бренда за 300 млн фунтов стерлингов в 2013 году. Теперь компания планирует разместить не менее 25% акций, добавляет FT.
  • Ежегодно Dr. Martens продаёт более 11 млн пар обуви более чем в 60 странах, указывает издание. Всего у компании 130 магазинов, но более половины выручки приходится на продажу обуви другим ритейлерам. На интернет-магазин в 2020 году пришлась пятая часть продаж.
  • Несмотря на пандемию Covid-19, с апреля по сентябрь 2020 года Dr. Martens продала на 700 тысяч пар обуви больше год к году (+14%). Выручка от продаж в интернет-магазине выросла на 74%.
  • За шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, выручка компании выросла на 18% год к году, до 318,2 млн фунтов (около $434 млн), пишет Bloomberg. Показатель EBITDA вырос на 30%, до 86,3 млн фунтов ($117,8 млн).
Сломанная нога и кусок украденной кожи…
Ботинки, которые полюбили рабочие, полицейские, почтальоны, панки, скинхеды и рок-звёзды.
vc.ru

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Денис Седов

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Нашу данные «тапки» уже много лет, в последнее время качество значительно подпортилось, стачивается и трескается фирменная подошва 🤷🏼‍♂️ В остальном отличная обувь - стиль !

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Александр Миров

Денис
17

ну главное что нашу а не ихнюю

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Денис Седов

Александр
0

Нууу что за дроч ааа !?))) Бегу в DR, печатаю с телефона который не в курсе что есть русский язык 🤷🏼‍♂️

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platonova

Денис
0

купила low уже 4 сезон хожу, для меня эта идеальная обувь, только тяжёловатая))

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Я Бро

3

им стоит поторопиться... а то скоро

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Лимонов

1

Обувь для почтальонов теперь будет на бирже!

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Юрий Белоножкин

Лимонов
1

Мартинс и Гриндерсы - это же то, что рекламировало наше радио в девяностых. 

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Вера Гагарина

0

О, я эти говнодавы в студенчестве носила — обувь на любителя, конечно

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