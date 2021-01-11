Dr. Martens запланировал выйти на биржу на фоне роста продаж обуви Статьи редакции
Размещение может стать одним из первых IPO в 2021 году.
- Британский производитель обуви Dr. Martens запланировал первичное публичное размещение на Лондонской бирже, пишет Financial Times со ссылкой на компанию.
- Инвестгруппа Permira договорилась о покупке бренда за 300 млн фунтов стерлингов в 2013 году. Теперь компания планирует разместить не менее 25% акций, добавляет FT.
- Ежегодно Dr. Martens продаёт более 11 млн пар обуви более чем в 60 странах, указывает издание. Всего у компании 130 магазинов, но более половины выручки приходится на продажу обуви другим ритейлерам. На интернет-магазин в 2020 году пришлась пятая часть продаж.
- Несмотря на пандемию Covid-19, с апреля по сентябрь 2020 года Dr. Martens продала на 700 тысяч пар обуви больше год к году (+14%). Выручка от продаж в интернет-магазине выросла на 74%.
- За шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, выручка компании выросла на 18% год к году, до 318,2 млн фунтов (около $434 млн), пишет Bloomberg. Показатель EBITDA вырос на 30%, до 86,3 млн фунтов ($117,8 млн).
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8 комментариев
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2
Нашу данные «тапки» уже много лет, в последнее время качество значительно подпортилось, стачивается и трескается фирменная подошва 🤷🏼♂️ В остальном отличная обувь - стиль !
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17
ну главное что нашу а не ихнюю
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0
Нууу что за дроч ааа !?))) Бегу в DR, печатаю с телефона который не в курсе что есть русский язык 🤷🏼♂️
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1
Обувь для почтальонов теперь будет на бирже!
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1
Мартинс и Гриндерсы - это же то, что рекламировало наше радио в девяностых.
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