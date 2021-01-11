Из-за пандемии покупатели чаще стали отправлять возвраты по почте, а не через магазины — это дороже и не всегда удобно для компаний.

{"id":195592,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/195592-walmart-i-drugie-riteylery-v-ssha-predlozhili-pokupatelyam-ostavlyat-sebe-nepodoshedshie-tovary-eto-deshevle-chem-vozvrat","title":"Walmart \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0440\u0438\u0442\u0435\u0439\u043b\u0435\u0440\u044b \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u0441\u0435\u0431\u0435 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0434\u043e\u0448\u0435\u0434\u0448\u0438\u0435 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u044b \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0434\u0435\u0448\u0435\u0432\u043b\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/trade\/195592-walmart-i-drugie-riteylery-v-ssha-predlozhili-pokupatelyam-ostavlyat-sebe-nepodoshedshie-tovary-eto-deshevle-chem-vozvrat","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/195592-walmart-i-drugie-riteylery-v-ssha-predlozhili-pokupatelyam-ostavlyat-sebe-nepodoshedshie-tovary-eto-deshevle-chem-vozvrat&title=Walmart \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0440\u0438\u0442\u0435\u0439\u043b\u0435\u0440\u044b \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u0441\u0435\u0431\u0435 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0434\u043e\u0448\u0435\u0434\u0448\u0438\u0435 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u044b \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0434\u0435\u0448\u0435\u0432\u043b\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/195592-walmart-i-drugie-riteylery-v-ssha-predlozhili-pokupatelyam-ostavlyat-sebe-nepodoshedshie-tovary-eto-deshevle-chem-vozvrat&text=Walmart \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0440\u0438\u0442\u0435\u0439\u043b\u0435\u0440\u044b \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u0441\u0435\u0431\u0435 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0434\u043e\u0448\u0435\u0434\u0448\u0438\u0435 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u044b \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0434\u0435\u0448\u0435\u0432\u043b\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/195592-walmart-i-drugie-riteylery-v-ssha-predlozhili-pokupatelyam-ostavlyat-sebe-nepodoshedshie-tovary-eto-deshevle-chem-vozvrat&text=Walmart \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0440\u0438\u0442\u0435\u0439\u043b\u0435\u0440\u044b \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u0441\u0435\u0431\u0435 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0434\u043e\u0448\u0435\u0434\u0448\u0438\u0435 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u044b \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0434\u0435\u0448\u0435\u0432\u043b\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/trade\/195592-walmart-i-drugie-riteylery-v-ssha-predlozhili-pokupatelyam-ostavlyat-sebe-nepodoshedshie-tovary-eto-deshevle-chem-vozvrat","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=Walmart \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0440\u0438\u0442\u0435\u0439\u043b\u0435\u0440\u044b \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u0441\u0435\u0431\u0435 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0434\u043e\u0448\u0435\u0434\u0448\u0438\u0435 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u044b \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0434\u0435\u0448\u0435\u0432\u043b\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442&body=https:\/\/vc.ru\/trade\/195592-walmart-i-drugie-riteylery-v-ssha-predlozhili-pokupatelyam-ostavlyat-sebe-nepodoshedshie-tovary-eto-deshevle-chem-vozvrat","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 2980 просмотров

Amazon, Walmart и другие крупные онлайн-ритейлеры начали не только возвращать клиентам деньги за товары, которые не подошли, но и предлагать оставить сам заказ. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Например, Лори Андерсон из Ванкувера возвращала косметику и батарейки в Target и Walmart — вместе с деньгами сети предложили ей оставить товары себе. «Они были недорогими, и не было большой выгоды возвращать их по почте», — отметила она.

В Target пояснили, что призывают передавать товары на благотворительность или оставлять у себя в небольшом числе случаев — например, если этот вариант более простой, чем возврат.

В Walmart заявили, что вариант «оставить» предназначен для товаров, которые не планируется перепродавать. Ритейлер принимает решение, опираясь на историю покупок клиента, стоимость товаров и их обработки. Amazon не предоставила комментариев.

Этот подход стал распространён на фоне всплеска онлайн-торговли из-за пандемии Covid-19 и роста возвратов, пишет издание. По данным компании Narvar, которая обрабатывает возвраты для ритейлеров, в 2020 году их количество выросло на 70% год к году. Из них более половины — из-за роста онлайн-торговли, более четверти — из-за нежелания покупателей возвращать заказы через магазины.

Обработка онлайн-возврата может обходиться в $10-20 в зависимости от категории товара, рассказали в Locus Robotics, которая использует роботов для автоматизации возвратов. При этом, по данным компании, процент онлайн-возвратов в три раза выше, чем у покупок, сделанных в обычных магазинах.

В прошлом ритейлеры призывали возвращать заказы через офлайн-точки: из-за снижения затрат на логистику и потому что клиенты часто совершали дополнительные покупки в самом магазине. Теперь же из-за пандемии возвраты часто отправляют по почте.

The Wall Street Journal отмечает, что на новых способах возвратов пытаются заработать мошенники. Чаще всего они говорят, что товар неисправен или не был доставлен, после чего пытаются убедить продавца вернуть деньги. Например, такие клиенты говорят, что боятся расписываться за товары из-за страха заразиться коронавирусом.