Торговля
Таня Боброва

Walmart и другие ритейлеры в США предложили покупателям оставлять себе неподошедшие товары — это дешевле, чем возврат Статьи редакции

Из-за пандемии покупатели чаще стали отправлять возвраты по почте, а не через магазины — это дороже и не всегда удобно для компаний.

31 31 комментарий
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Amazon, Walmart и другие крупные онлайн-ритейлеры начали не только возвращать клиентам деньги за товары, которые не подошли, но и предлагать оставить сам заказ. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Например, Лори Андерсон из Ванкувера возвращала косметику и батарейки в Target и Walmart — вместе с деньгами сети предложили ей оставить товары себе. «Они были недорогими, и не было большой выгоды возвращать их по почте», — отметила она.

В Target пояснили, что призывают передавать товары на благотворительность или оставлять у себя в небольшом числе случаев — например, если этот вариант более простой, чем возврат.

В Walmart заявили, что вариант «оставить» предназначен для товаров, которые не планируется перепродавать. Ритейлер принимает решение, опираясь на историю покупок клиента, стоимость товаров и их обработки. Amazon не предоставила комментариев.

Этот подход стал распространён на фоне всплеска онлайн-торговли из-за пандемии Covid-19 и роста возвратов, пишет издание. По данным компании Narvar, которая обрабатывает возвраты для ритейлеров, в 2020 году их количество выросло на 70% год к году. Из них более половины — из-за роста онлайн-торговли, более четверти — из-за нежелания покупателей возвращать заказы через магазины.

Обработка онлайн-возврата может обходиться в $10-20 в зависимости от категории товара, рассказали в Locus Robotics, которая использует роботов для автоматизации возвратов. При этом, по данным компании, процент онлайн-возвратов в три раза выше, чем у покупок, сделанных в обычных магазинах.

В прошлом ритейлеры призывали возвращать заказы через офлайн-точки: из-за снижения затрат на логистику и потому что клиенты часто совершали дополнительные покупки в самом магазине. Теперь же из-за пандемии возвраты часто отправляют по почте.

The Wall Street Journal отмечает, что на новых способах возвратов пытаются заработать мошенники. Чаще всего они говорят, что товар неисправен или не был доставлен, после чего пытаются убедить продавца вернуть деньги. Например, такие клиенты говорят, что боятся расписываться за товары из-за страха заразиться коронавирусом.

«Люди делают это ради спортивного интереса, а не только ради денежной выгоды», — считают в компании Sixgill, которая специализируется на кибербезопасности.

#новость #amazon #walmart

31 31 комментарий
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Родион Галанев

9

Ваш ответ, Озон и Wildberries!

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Alexey Bo

Родион
27

В это время владельцы Ozon и Wildberries, увидев новость:

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Alexey
1

В джуме в таких случаях просят испортить товар сняв это на видео и разместив в отзыве.
Изрезать ножницами, разломать молотком и прочее.

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Родион Галанев

Для
0

Повторите, вас не слышно

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Александр

Для
0

когда то logitech вроде практиковал такое, если девайс пришедший по почте оказывался с браком

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Pavel Natalia Selivanovi

Родион
3

Ответ, данная акция будет распространяться на товары селлеров

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Kim Kim

Pavel
1

кстати да, если и сделают у нас, то раскинут расходы на продавцов скорее всего.

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Родион Галанев

Kim
0

Ага, а селлеры тогда "скорее всего" уйдут с этих площадок.

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Kim Kim

Родион
0

уйдут, но мало, типа этих мохнатиков или как там их, которых заблочили на вайлдберисе, у которых другие каналы развиты. а у кого больше ничего нет, схавают и это)

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Родион Галанев

Kim
0
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Родион Галанев

Kim
0

Просто верну тебе твою статистику про 90%. Попробуй ее скрестить с "уйдут, но мало".

Ответить

Kim Kim

Родион
0

а что не так?

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Родион Галанев

Kim
–1

90% твоих покупателей вернут себе деньги и оставят себе твой товар, но ты конечно останешься на площадке после этого.

Ответить

Kim Kim

Родион
0

так это разные 90%. причем тут процент возврата. я говорил о тех, кто так или иначе пытается скосить под дурачка, использовать некие дыры в различных законах, правилах и прочее. реальный % возвратов же не 90.

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Родион Галанев

Kim
0

Аааа! Это другоооое! Так бы сразу и сказал.

Ответить

Kim Kim

Родион
0

я так сразу и сказал

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Родион Галанев

Pavel
0

До первого распространения

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Kim Kim

9

«Люди делают это ради спортивного интереса, а не только ради денежной выгоды»
У нас в стране таких спортсменов 90%, к сожалению...

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Родион Галанев

Kim
2

Говори за себя

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Kim Kim

Родион
5

я работаю в этой сфере и говорю что вижу, следи за собой.

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Родион Галанев

Kim
0

Пруфы про 90% были бы убедительнее аппеляции к собственному опыту.

Ответить

Kim Kim

Родион
0

ваше мнение очень важно для нас... :D

Ответить

Родион Галанев

Kim
0

ЧИТД B-)

Ответить

Kim Kim

Родион
0

а ты как думал

Ответить

Родион Галанев

Kim
0

Так и думал

Ответить

Kim Kim

5

Мне ваша ламборгини совершенно не подошла.
Как и днем ранее кросы найки и сумочка от луи вьетнама.
Абсолютно ничего не подошло.

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Родион Галанев

Kim
1

Луи вьетнам? Мы не торгуем фейками. "Это провокация, Юра!"

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Bulat Ziganshin

Kim
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я старый и больной, можешь отдать её мне!

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Syzygy

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Вот тут-то мне карта и попёрла!

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