«ЮMoney» столкнулся с проверкой ЦБ, в результате которой пользователи сервиса не могут сделать переводы зарубежным компаниям.

Интернет-магазин AliExpress не принимает платежи с помощью «ЮMoney» (ранее — «Яндекс.Деньги», входит в экосистему «Сбера»), пишет РБК. ЦБ предписал сервису ограничить переводы денег между физлицами и зарубежными компаниями на шесть месяцев.

Не работают также платежи через сервис Google Pay, следует из сайта AliExpress. Об ограничениях, касающихся конкретно Google Pay, не сообщалось, РБК направил запрос в компанию, но не получил ответа.

Представитель «ЮMoney» отказался от дополнительных комментариев. В AliExpress изданию сообщили, что «ограничения не затронули бизнес компании», поскольку владельцы кошельков могут переключить платеж на банковскую карту. Компания заявила, что «следит за ситуацией» и попытается восстановить оплату через интернет-кошельки, как только все «урегулируется».

12 января пользователь vc.ru рассказал, что ЦБ ограничил переводы денег в «ЮMoney» между физлицами и компаниями-нерезидентами после проверки сервиса в 2020 году. Компания разослала пользователям письмо с разъяснениями ситуации.

По данным Frank Media, ограничения связаны с платежами компаний в онлайн-казино и «серым» букмекерам. По этим же причинам в декабре с проблемами столкнулся онлайн-кошелек Qiwi. ЦБ оштрафовал его на 11 млн рублей и ограничил часть операций: из-за ограничений компания приостановила сотрудничество с некоторыми иностранными партнёрами.