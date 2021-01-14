AliExpress перестал принимать оплату через сервисы «ЮMoney» и Google Pay Статьи редакции
«ЮMoney» столкнулся с проверкой ЦБ, в результате которой пользователи сервиса не могут сделать переводы зарубежным компаниям.
Интернет-магазин AliExpress не принимает платежи с помощью «ЮMoney» (ранее — «Яндекс.Деньги», входит в экосистему «Сбера»), пишет РБК. ЦБ предписал сервису ограничить переводы денег между физлицами и зарубежными компаниями на шесть месяцев.
Не работают также платежи через сервис Google Pay, следует из сайта AliExpress. Об ограничениях, касающихся конкретно Google Pay, не сообщалось, РБК направил запрос в компанию, но не получил ответа.
Представитель «ЮMoney» отказался от дополнительных комментариев. В AliExpress изданию сообщили, что «ограничения не затронули бизнес компании», поскольку владельцы кошельков могут переключить платеж на банковскую карту. Компания заявила, что «следит за ситуацией» и попытается восстановить оплату через интернет-кошельки, как только все «урегулируется».
12 января пользователь vc.ru рассказал, что ЦБ ограничил переводы денег в «ЮMoney» между физлицами и компаниями-нерезидентами после проверки сервиса в 2020 году. Компания разослала пользователям письмо с разъяснениями ситуации.
По данным Frank Media, ограничения связаны с платежами компаний в онлайн-казино и «серым» букмекерам. По этим же причинам в декабре с проблемами столкнулся онлайн-кошелек Qiwi. ЦБ оштрафовал его на 11 млн рублей и ограничил часть операций: из-за ограничений компания приостановила сотрудничество с некоторыми иностранными партнёрами.
Госы: "Гражданин, покупай на озоне, с наценкой 200%!"
Да что вы, мы барыги все 500% нацениваем, давайте к нам, мигом миллионером станете, а то у нас из ушей уже деньги лезут.
я по этой именно причине перестал заказывать на алике - те же позиции на озоне стоят ровно столько же, либо настолько непринципиально дороже, что лучше купить там и забрать на ПВЗ озона чем топать на почту а до того ждать месяц с лишним.
Зашибись новость. Я смотрю никак 2020 год нас отпустить не хочет. Всегда удивляло меня в России то, что: все ограничения, законы и прочие инициативы госслужащих бьют исключительно по обычным смертным. Как так то? Окей, наложили санкции на импортные товары. Конфисковали. Возьместите финансовые потери бизнесу, а санкционную продукцию раздайте по дет.домам, больницам и домам престарелых. Вот так будет правильно. А не давить тракторами кучу доброй еды. Может я не прав где-то?
ЮMoney светанулся тем, что через него гоняли деньги с нелегального беттинга и гемблинга. Все регулятор правильно сделал с точки зрения логики.
А государство деньги не у простых смертных берет, чтобы их бизнесу отдать, который решил незаконно что-то ввести?
Там ебнулись уже давно. Нет смысла это обсуждать даже. Заметьте, просто на любое решение можно заготовить ответ — опять ебнулись и т. д.
Сейчас Навального привезут и санкции новые полетят во все стороны, заживем веселей и интерестней..
Не понял логику
Вот и вся суть ЯД. Яндекс видимо поэтому и отдал так легко ЯД Сберу, поскольку там регуляторы давили со всех сторон.
Осталось теперь, чтобы ВТБ купил Киви
Да всё проще. Яндексу нужен свой "банк", а сбер уже имел 50%+1 акцию в яндекс.деньгах. Т.е. при всём желании это не яндексовский сервис был. Так же сбер скорее всего не хотел отдавать яндекс.деньги яндексу.
А возможно, руководство яши немного просчиталось, т.к. хотели купить тинька, но лоханулись и теперь без ЯД и Тинькофф.
Про киви дело говорите. Уже все проекты их пали. Хотя, такие дифирамбы пели Рокету и совести.
Только вот собирался рулон туалетной бумаги купить из Китая с доставкой через месяц к кассиру шестерочки и тут такоцн облом, местные барыги охренели 1000 прц наценивать, на зло им не буду вытирать зад
Вот опять спербанк забрал себе сервис и превратил его в говно
Откуда такая ненависть к Сберу? Пора самому меняться и принять, что сейчас это лучший банк по удобству, скорости и качеству сервиса. Есть конечно косяки, может большие проценты и т.д но в целом условия рыночные. Что не так делает Сбер?
Нужно снять наличные в валюте (евро) или вернуть их на карту. В Тинькофф для этого просто надо найти ближайший банкомат. В Сбере нужно отстоять две очереди (сначала до операциониста, потом до кассы) и сделать это через кассу в часы работы отделения. Что тут удобного и скоростного?
Две очереди? Сразу в кассу можно ведь?
Я шёл через электронную очередь и соответствующий процесс банка. На момент обращения сразу в кассу было нельзя.
Это не отменяет того факта, что банкоматы банка всё ещё не умеют в валюту, а значит без визита в отделение не обойтись, хотя операция не экзотическая. Это не соотносится с удобством и скоростью.
Вы хотите услышать плачь Ярославны? У нас в стране по моему обижен сбером каждый второй. Посмотрите народный рейтинг на банки ру. 29 место проигрывает даже банку дом
Я тоже так думаю, но это ведь не означает что сервис должен быть Г?
Тут сравнивать будет вернее. В Сбере есть много косяков, согласен. Про сервис не скажу: никогда не посылали с моей проблемой, а решали ее на месте или давали инструменты для решения. Удобство мне неимоверно нравится. Сейчас юрики могут обслуживаться в обычном отделение, не нужно ехать в бизнес-порт к своему менеджеру. У Сбера достаточно неплохой брокер, комиссии рыночные, сделки проходят четко (бывают конечно, что поручения не исполняют и т.д), но у кого их нет?!
Я вообщем к чему все это начал: Сбер не идеальный, но он лучший из худших на данный момент. Лично для себя я альтернатив не вижу (разве что Тинькоф, но это принципиально другой банк по вектору развития) и пока в Сбере меня все устраивает. Карты уже давно можно закрыть к Мобильном приложение (да-да, закрыть именно счёт, а не просто заблокировать), 95% сервисов можно получить онлайн. Альфа же мне когда то 100к не давал без визита в офис, хотя и их ЗП клиент.
Помнится, тут была статья месяц назад - мужику (не без помощи телефонных мошенников) в альфе кредит оформили на 5 лямов прямо из приложения и банк в комментариях к этой статье потом писал, мол, "А что такого? Вы же код из смс ввели - держите 5 мультов! нам не жалко".
А за 100к приходите в офис с поручителем)
Карты уже давно можно закрыть к Мобильном приложение (да-да, закрыть именно счёт, а не просто заблокировать)
При этом если у вас есть какие-нибудь старые незакрытые счета, вы об этом не узнаете, пока не придёте в отделение по какому-нибудь другому вопросу, так как в приложении они не отображаются.
Чем больше клиентов, тем больше в абсолютном исчислении будет "обиженных" при тех же процентах косяков. Вот и вся логика)
Кстати, с карт ЮМани можно оплачивать и переводить за рубеж, а именно с кошелька – нет. Хотя счёт то с кошельком одинаковый 🤔
Речь вроде о том, что компаниям-нерезидентам, которые использовали яндексовский мерчант, этот самый мерчант отключили.
Наступит интересно время когда, чтоб купить китайские товары надо будет ехать к границе и кидать китайцам через забор мешочек с ценностями вечными, а они в ответ будут кидать мешочек с чем то типа бус стеклянных?
Зачем вообще эти товары?
Вот интересно, с первых комментариев винят власть во всех смертных грехах.
Только вот в ситуации с Google Play, виноват Трамп, который пытается перед уходом сделать отношения с Китаем непоправимыми. Он подписал запрет на работу с AliPay, Wechat Pay для компаний из США. Если он сделает законы, которые Байдену будет не выгодно отменять, то на Aliexpress может исчезнуть и Visa/Mastercard и JCB. Останется только Мир, некоторые локальные платежные системы и карточные бренды.
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