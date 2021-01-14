Заводы и крупные ритейлеры заявили, что проблем нет.

Некоторым торговым сетям в России стало сложнее закупать подсолнечное масло и сахар после того, как правительство урегулировало цены на них. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из розничных компаний.

По словам собеседника газеты, производители либо не продают товары, либо просто игнорируют заявки.

Раньше небольшие и средние сети, а также несетевые магазины покупали масло и сахар у дистрибьюторов, на которых не распространяются соглашения о ценах, пояснил глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин.

После установки фиксированных цен, они попытались начать делать закупки у заводов, но те готовы работать с ними только после обслуживания крупных сетей.



Группа «Русагро» готова продать по фиксированной цене только 30 тонн сахара в квартал, что в пять раз меньше потребностей, сказал «Коммерсанту» совладелец сети «Реалъ» в Петербурге Александр Мышинский. Сахар больше этого объёма продают уже по цене 43,5 рубля за килограмм в упаковке с доставкой.



Поставщики в декабре снизили закупочные цены, но не до установленного уровня, а цены повышают с учётом логистики, сообщила сеть магазинов «Верный».



В «Ашане» и X5 Retail Group говорят, что не заметили каких-либо сложностей с поставками сахара и масла. В Metro сообщили, что проблемы начального этапа уже решены.



Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба ответили «Коммерсанту», что перебоев в поставках не отмечают.



В декабре 2020 года правительство объявило, что будет регулировать цены на социально значимые продукты, если они изменятся более чем на 10% за месяц. Это произошло после критики Владимира Путина из-за того, что цены на подсолнечное масло и сахар в условиях кризиса и снижения доходов населения продолжают расти.

В итоге фиксированная отпускная масла цена составила 95 рублей за литр, розничная — 110 рублей за литр. Сахар продают по 36 рублей и 46 рублей соответственно.