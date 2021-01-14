Торговля
Новости TJ

Небольшие торговые сети в России пожаловались на перебои с поставками масла и сахара по фиксированным ценам Статьи редакции

Заводы и крупные ритейлеры заявили, что проблем нет.

Некоторым торговым сетям в России стало сложнее закупать подсолнечное масло и сахар после того, как правительство урегулировало цены на них. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из розничных компаний.

По словам собеседника газеты, производители либо не продают товары, либо просто игнорируют заявки.

  • Раньше небольшие и средние сети, а также несетевые магазины покупали масло и сахар у дистрибьюторов, на которых не распространяются соглашения о ценах, пояснил глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин.
  • После установки фиксированных цен, они попытались начать делать закупки у заводов, но те готовы работать с ними только после обслуживания крупных сетей.
  • Группа «Русагро» готова продать по фиксированной цене только 30 тонн сахара в квартал, что в пять раз меньше потребностей, сказал «Коммерсанту» совладелец сети «Реалъ» в Петербурге Александр Мышинский. Сахар больше этого объёма продают уже по цене 43,5 рубля за килограмм в упаковке с доставкой.
  • Поставщики в декабре снизили закупочные цены, но не до установленного уровня, а цены повышают с учётом логистики, сообщила сеть магазинов «Верный».
  • В «Ашане» и X5 Retail Group говорят, что не заметили каких-либо сложностей с поставками сахара и масла. В Metro сообщили, что проблемы начального этапа уже решены.
  • Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба ответили «Коммерсанту», что перебоев в поставках не отмечают.

В декабре 2020 года правительство объявило, что будет регулировать цены на социально значимые продукты, если они изменятся более чем на 10% за месяц. Это произошло после критики Владимира Путина из-за того, что цены на подсолнечное масло и сахар в условиях кризиса и снижения доходов населения продолжают расти.

В итоге фиксированная отпускная масла цена составила 95 рублей за литр, розничная — 110 рублей за литр. Сахар продают по 36 рублей и 46 рублей соответственно.

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12 комментариев
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Владислав Мурыгин

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Не знаю че там у них «государство урегулировало», но у нас, в некоторых магазинах, за последнюю неделю масло раза в полтора подорожало.

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xxx xxx

4

Наши сограждане упорно 20 лет голосуют за возвращение совка, вот он и выползает, скоро будут коротать время в очередях с карточками на сахар и масло.

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Олег Ивахнов

2

Ну если сейчас госдарство укажет небольшим торговыми сетям продавать некоторые товары ниже закупочной стоимости то они, что будут делать в этой ситуации?
То же самое абсолютно, просто выведут из ассортимента эти товары.

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Milford Cubicle

Олег
0

Обяжут не выводить из ассортимента, делов-то :) Будут в убыток торговать, как дополнительный «нолог».

Можно развить мысль дальше — кто-то начнет закрываться в результате. Обяжут не закрываться xD

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Elshad Melikmamedov

1

Такое уже было
Интересно что могло пойти не так?!

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Владимир Шляпошников

0

Неужто рынок сильнее указов оказался

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Maxim Petrov

0

Будем варить курочку и есть салат со сметаной 😂

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Павел Логинов

0

Боже мой... до чего безумный дед

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Михаил Кузин

0

Главное чтобы с гречкой проблем не было как в начале 20 года

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Walter Kovacs

0

Жаль не отрегулировали цены на все товары. Чтобы все магазины опустели и холодильник победил. 

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Бабкин Пётр

0

Масло было 50-70р, стало 110. Збс цена. Может обязательно будем зп поднимать на предприятих в таком случаи?

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Бабкин Пётр

0

95р за литр, бред. Да был плохой урожай подсолнуха, но не настолько.

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