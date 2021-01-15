Wildberries отчитался о росте оборота на 96% в 2020 году — до 437,2 млрд рублей Статьи редакции
А количество продавцов выросло почти в пять раз.
Интернет-магазин Wildberries представил итоги 2020 года: выручка компании увеличилась на 96% по сравнению с показателем 2019 года — до 437,2 млрд рублей, сообщили vc.ru в компании. Число продавцов выросло с 19 тысяч до 91 тысячи.
Количество пользователей Wildberries за год также увеличилось: на 18 млн до 40 млн человек. Они сделали 323,8 млн заказов на сайте — в два раза больше, чем в 2019 году. Всего за год клиенты купили 575,3 млн товаров, что почти втрое больше, чем годом ранее, заявили в Wildberries.
В 93% случаев покупатели забирают заказы самостоятельно в точках выдачи. В сентябре компания объявила об открытии пунктов выдачи с помощью партнёров. За 2020 год число партнерских и собственных точек выдачи заказов в странах присутствия компании (их десять) выросло в 14 раз до 91 тысячи, отметили в компании.
Больше всего продаж маркетплейсу принес fashion-сегмент: в 2020 году на него пришлось 50% годовой выручки — 217,7 млрд рублей. Около 16% (71 млрд рублей) составили продажи товаров из категории «Для детей», 12% (54,3 млрд рублей) — товаров «Для дома и дачи». Больше всего выросли продажи товаров для здоровья — на 1659%, за ним идет садовая техника (рост на 1140%) и инвентарь (на 709%)
Страшно представить как полыхает у Грефа от успехов Вайлберис и Озона.
Даже Яндекс не смог сделать свой Вайлдберис, Сберу тем более не светит.
Зачем делать, если можно посадить основателя, а потом купить?
Ситилинк передает привет :-)
Слабый
Мерлион в начале своего пути беспределил так, что его давно уже надо было закрыть. Там охуевшие персонажи у руля. И Сбер тут вообще не причем.
Больше всего выросли продажи товаров для здоровья — на 1659%
Маски, пульсоксиметры, всякие генераторы чего-то там? В китае 100р, на диких ягодах 1799 (зачеркнуто) 990р
Но качество товара на низком уровне, продают шлак который стоит гроши на али, по 500-800% наценке, не контролируют поставщиков которые намерено не докладывают полную комплектацию.
Это Вы так завуалированно критикуете покупателей, которые не умеют купить на Али сами?
СПРАВКА: я вот отметил
Больше всего выросли продажи товаров для здоровья — на 1659%,
Там и наш вклад есть, свое производство (не с Али), и комплектуем на 100%.
Пользуйтесь!
Так я говорю про настоящих барыг, которые продают по башенной наценке, проблема не 2-3 людях, а в целом цыганском таборе которые плодит эти товары на вайлде и никто не контролирует, Хорошо что ввели маркировку, чтобы барыг было меньше
Судя по моим знакомым, для некоторых людей Али это что-то типа лотереи. Всегда присутствует элемент неожиданности - привезут или нет, целое или нет, рабочее или нет. А вы предлагаете все это исключить, тупо доплатив. Нет, так не интересно. Вы еще скажите, что можно пойти и купить телефон в нормальном магазине с гарантией.
Поставщики все нормально кладут, но вот склад вб, клиенты, ПВЗ возвраты принимают черт знает как... сами торгуем 5 лет и многое повидали...
Я бы такое не писал если в банке из под карнитина не было ложечки и на ней была снята пленка
Нет динамики по месяцам, а там возможны нюансы, так как скидки постоянным клиентам срезали, ввели предоплату и многие активные покупатели сократили обороты к концу года.
На новый год внуку игрушки выбирал - в офлайн магазине местном примерно в 2 раза дешевле те же позиции плюс ещё и скидку сделали.
А вы и дальше не верьте, что можно стартап на диване сделать. Вот домохозяйка начала с себя
Я думаю за ней кто-то стоит повыше. Не верю, что так легко все получилось
Из новости непонятно, это выручка непосредственно WB или гросс-выручка, включающая в том числе продажи партнёров?
И неплохо уже начать сообщать хотя бы скорректированный EBITDA
Именно поэтому они уменьшили проценты скидоса клиентам, без всяких уведомлений даже) Успех надо как-то отметить такой прекрасной акцией))
Классический бизнес по русски: купить в Китае, продать в России с наценкой в 300%. Всё четко.
Отлично! Вот что значит стать спонсором ЦСКА. Поэтому выделяйте больше денег, нам опорник нужен и еще один нап желательно! Тогда продажи еще больше увеличатся
Вот буквально вчера срезали скидку постоянного клиента до 5%. Была 10% до новогодних праздников, а до этого была вообще 15%.
Поддержка так и пишет: "Скидка Постоянного Покупателя является частью программы лояльности интернет-магазина и может быть изменена или отключена."
"Интернет-магазин Wildberries представил итоги 2020 года: выручка компании увеличилась на 96% по сравнению с показателем 2019 года — до 437,2 млрд рублей"
Будьте так более открыты - прибыль какая ? Одно выручкой сыт не будешь ...
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