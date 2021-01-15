А количество продавцов выросло почти в пять раз.

Интернет-магазин Wildberries представил итоги 2020 года: выручка компании увеличилась на 96% по сравнению с показателем 2019 года — до 437,2 млрд рублей, сообщили vc.ru в компании. Число продавцов выросло с 19 тысяч до 91 тысячи.

Количество пользователей Wildberries за год также увеличилось: на 18 млн до 40 млн человек. Они сделали 323,8 млн заказов на сайте — в два раза больше, чем в 2019 году. Всего за год клиенты купили 575,3 млн товаров, что почти втрое больше, чем годом ранее, заявили в Wildberries.

В 93% случаев покупатели забирают заказы самостоятельно в точках выдачи. В сентябре компания объявила об открытии пунктов выдачи с помощью партнёров. За 2020 год число партнерских и собственных точек выдачи заказов в странах присутствия компании (их десять) выросло в 14 раз до 91 тысячи, отметили в компании.

Больше всего продаж маркетплейсу принес fashion-сегмент: в 2020 году на него пришлось 50% годовой выручки — 217,7 млрд рублей. Около 16% (71 млрд рублей) составили продажи товаров из категории «Для детей», 12% (54,3 млрд рублей) — товаров «Для дома и дачи». Больше всего выросли продажи товаров для здоровья — на 1659%, за ним идет садовая техника (рост на 1140%) и инвентарь (на 709%)