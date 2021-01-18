Исследование: Оборот рынка одежды в России в 2020 году сократился на четверть — до 1,7 трлн рублей Статьи редакции
По оптимистичным прогнозам, рынок восстановится только в 2023 году.
По итогам 2020 года объем российского фэшн-рынка сократился на четверть, до 1,7 трлн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Fashion Consulting Group (FCG).
По данным исследования, в 2019 году оборот российского рынка одежды составлял 2,29 трлн рублей, а в 2020 году составит только 1,7 трлн рублей — на 26% меньше.
По пессимистичным прогнозам, рынок вернется к докризисным показателям не раньше 2025 года, по оптимистическому сценарию — к осени 2023 года, пишет издание.
По мнению гендиректора FCG Анны Лебсак-Клейманс, адаптация к условиям работы в пандемию, вложения в антикризисные меры и вынужденные скидки привели к «обнулению чистой прибыли у многих фэшн-компаний, которые испытывали сложности с продажами и до кризиса».
Например, универмаг «Цветной», у которого не было онлайн-платформы для продаж, потерял весной 2020 года 19% товарооборота. При этом рост онлайн-продаж позволил Melon Fashion достичь положительных показателей год к году.
Продолжительный кризис в отрасли приведет к дальнейшему сокращению точек в офлайне, считает директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. «2ГИС» по запросу «Коммерсанта» подсчитал, что количество магазинов женской одежды в городах-миллионниках сократилось на 2%, детской одежды — на 5%.
Онлайн-продажи стали «неизбежностью» на рынке моды, отмечают в FCG. В 2020 году оборот интернет-торговли вырос на 11% до 245,2 млрд рублей, в 2021 он достигнет, по прогнозам, 37% — до 335,2 млрд рублей.
Аналитики считают, что в 2025 году этот показатель может превысить 1 трлн рублей. При этом ритейлеры уже фиксируют рост онлайн-продаж — у «Спортмастера» их доля за год выросла в 10 раз.
Ух... представляете сколько людей из оффлайна в онлайн перевелось. Знакомый держал точку с пиджаками, перевел в онлайн, все что тратил на аренду пустил в рекламу, итог, рост продаж больше, чем из оффлайн магазина. Ищет теперь с кем можно напополам арендовать «уголок» под свою одежду как точку примерки. Сейчас как понимаю такое в ходу, помещение стоит 20000, туда набирают 3-4 арендаторов и у каждого свой уголок с одеждой, в итоге вместо 50к на свой бутик тратить будет 5000 рублей.
Хорошо в онлайн покупать со стандартной или близкой к ней фигурой, а если поднаел +15 кг, то выбор одежды превращается в квест. Да и удалёнка не способствует покупкам новой модной одежды, которую особо и носить некуда (вот и падение на четверть оборота на рынке). Очень надеюсь, что оффлайн останется в индустрии продаж одежды, а то всё идёт к тому, что будем заперты дома перед терминалами доступа в сеть, через которые будем "жить". Такое себе будущее.
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