По оптимистичным прогнозам, рынок восстановится только в 2023 году.

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По итогам 2020 года объем российского фэшн-рынка сократился на четверть, до 1,7 трлн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Fashion Consulting Group (FCG).

По данным исследования, в 2019 году оборот российского рынка одежды составлял 2,29 трлн рублей, а в 2020 году составит только 1,7 трлн рублей — на 26% меньше.

«Коммерсантъ»

По пессимистичным прогнозам, рынок вернется к докризисным показателям не раньше 2025 года, по оптимистическому сценарию — к осени 2023 года, пишет издание.

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По мнению гендиректора FCG Анны Лебсак-Клейманс, адаптация к условиям работы в пандемию, вложения в антикризисные меры и вынужденные скидки привели к «обнулению чистой прибыли у многих фэшн-компаний, которые испытывали сложности с продажами и до кризиса».

Например, универмаг «Цветной», у которого не было онлайн-платформы для продаж, потерял весной 2020 года 19% товарооборота. При этом рост онлайн-продаж позволил Melon Fashion достичь положительных показателей год к году.

Продолжительный кризис в отрасли приведет к дальнейшему сокращению точек в офлайне, считает директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. «2ГИС» по запросу «Коммерсанта» подсчитал, что количество магазинов женской одежды в городах-миллионниках сократилось на 2%, детской одежды — на 5%.

Онлайн-продажи стали «неизбежностью» на рынке моды, отмечают в FCG. В 2020 году оборот интернет-торговли вырос на 11% до 245,2 млрд рублей, в 2021 он достигнет, по прогнозам, 37% — до 335,2 млрд рублей.