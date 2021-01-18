Покупатель получит уведомление, когда товар доставят в магазин и сможет забрать его в течение нескольких часов.

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Маркетплейс AliExpress начал тестирование функции «забрать в магазине» для российских продавцов.

Она позволяет покупателю проверить статус заказа и получить покупку в магазине продавца уже через несколько часов после заказа. Выдача товара и доставка в магазин бесплатны.

Функция появится в карточке товара и в корзине пользователя, если возможность самовывоза предусмотрена магазином. Пунктом самовывоза автоматически указывается ближайший к адресу покупателя магазин.

При необходимости пользователь может перейти на карту и выбрать магазин по другому адресу. Когда товар приедёт в нужный магазин, придёт уведомление, а покупатель сможет забрать товар в течение нескольких часов или выбрать удобное для себя время.

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Вернуть неподошедший товар можно будет в магазине с помощью упрощённого возврата через приложение AliExpress.

Первыми партнёрами стали сети товаров для дома и модные ритейлеры, в том числе «220 Вольт» и Finn Flare — в их магазинах пользователи уже могут выбрать услугу самовывоза.

Услуга будет доступна для подключения всем российским продавцам и станет первой из услуг в рамках локализации ИТ-платформы Cainiao, в которую компания планирует вложить более 1 млрд рублей в течение 2021 года.

Продавцы смогут загрузить список своих магазинов для нанесения на карту, выбрать регионы доставки для самовывоза, а также указать время, за которое они привезут товар в магазин.