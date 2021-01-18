AliExpress запустит услугу самовывоза из магазинов российских продавцов Статьи редакции
Покупатель получит уведомление, когда товар доставят в магазин и сможет забрать его в течение нескольких часов.
Маркетплейс AliExpress начал тестирование функции «забрать в магазине» для российских продавцов.
Она позволяет покупателю проверить статус заказа и получить покупку в магазине продавца уже через несколько часов после заказа. Выдача товара и доставка в магазин бесплатны.
Функция появится в карточке товара и в корзине пользователя, если возможность самовывоза предусмотрена магазином. Пунктом самовывоза автоматически указывается ближайший к адресу покупателя магазин.
При необходимости пользователь может перейти на карту и выбрать магазин по другому адресу. Когда товар приедёт в нужный магазин, придёт уведомление, а покупатель сможет забрать товар в течение нескольких часов или выбрать удобное для себя время.
Вернуть неподошедший товар можно будет в магазине с помощью упрощённого возврата через приложение AliExpress.
Первыми партнёрами стали сети товаров для дома и модные ритейлеры, в том числе «220 Вольт» и Finn Flare — в их магазинах пользователи уже могут выбрать услугу самовывоза.
Услуга будет доступна для подключения всем российским продавцам и станет первой из услуг в рамках локализации ИТ-платформы Cainiao, в которую компания планирует вложить более 1 млрд рублей в течение 2021 года.
Продавцы смогут загрузить список своих магазинов для нанесения на карту, выбрать регионы доставки для самовывоза, а также указать время, за которое они привезут товар в магазин.
В октябре 2020 года логистический оператор Cainiao запустил в России сеть постаматов для доставки заказов с AliExpress.
интересно, когда AliExpress научится не вылогинивать при каждом посещении сайта и сбрасывать поисковые фильтры при изменении поискового запроса..
Там интерфейс уровня 2005 года, при этом страницы тяжелее вк, мегабайт по 500
Оптимизация уровня похуй нам, и так сожрут из-за жадности
В пятерочке?
Я как раз для одной посылки выбрал такой вариант
Но потом ещё сделал несколько заказов на следующий день и так не указывал этот способ получения. Сейчас все товары объединились в одну посылку и теперь не понятно, где забирать и как. И где в пятёрочке они хранить решили?
Я видел около кассы в тележке валяются посылки. Женщине на кассе говоришь , они ищут в тележке эту посылку
заказываешь в финфлер, забираешь самовывозом из магаза финфлер. А в пятерочке пвз.
Там у кого то продажи есть!? У меня один товар если собирает по 3000 просмотров на алике за тот же период 15😂 как изменить этот тренд есть владельцы магазинов?)
Любой каприз за ваши деньги. Пока что с Али только положительные случаи покупок
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