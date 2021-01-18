Торговля
Евгения Евсеева

AliExpress запустит услугу самовывоза из магазинов российских продавцов Статьи редакции

Покупатель получит уведомление, когда товар доставят в магазин и сможет забрать его в течение нескольких часов.

15 15 комментариев
1175 просмотров

Маркетплейс AliExpress начал тестирование функции «забрать в магазине» для российских продавцов.

Она позволяет покупателю проверить статус заказа и получить покупку в магазине продавца уже через несколько часов после заказа. Выдача товара и доставка в магазин бесплатны.

Функция появится в карточке товара и в корзине пользователя, если возможность самовывоза предусмотрена магазином. Пунктом самовывоза автоматически указывается ближайший к адресу покупателя магазин.

При необходимости пользователь может перейти на карту и выбрать магазин по другому адресу. Когда товар приедёт в нужный магазин, придёт уведомление, а покупатель сможет забрать товар в течение нескольких часов или выбрать удобное для себя время.

Вернуть неподошедший товар можно будет в магазине с помощью упрощённого возврата через приложение AliExpress.

Первыми партнёрами стали сети товаров для дома и модные ритейлеры, в том числе «220 Вольт» и Finn Flare — в их магазинах пользователи уже могут выбрать услугу самовывоза.

Услуга будет доступна для подключения всем российским продавцам и станет первой из услуг в рамках локализации ИТ-платформы Cainiao, в которую компания планирует вложить более 1 млрд рублей в течение 2021 года.

Продавцы смогут загрузить список своих магазинов для нанесения на карту, выбрать регионы доставки для самовывоза, а также указать время, за которое они привезут товар в магазин.

В октябре 2020 года логистический оператор Cainiao запустил в России сеть постаматов для доставки заказов с AliExpress.

#новость #aliexpress

15 15 комментариев
12
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15 комментариев
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Artem Zinnatullin

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интересно, когда AliExpress научится не вылогинивать при каждом посещении сайта и сбрасывать поисковые фильтры при изменении поискового запроса..

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Михаил Похеров

Artem
9

Там интерфейс уровня 2005 года, при этом страницы тяжелее вк, мегабайт по 500 

Оптимизация уровня похуй нам, и так сожрут из-за жадности 

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Aliexpress Россия

Artem
0

Здравствуйте.
Уточните, вы пользуетесь VPN-подключением?

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Игорь Протасов

2

В пятерочке? 

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Denis Novikov

Игорь
0

Я как раз для одной посылки выбрал такой вариант
Но потом ещё сделал несколько заказов на следующий день и так не указывал этот способ получения. Сейчас все товары объединились в одну посылку и теперь не понятно, где забирать и как. И где в пятёрочке они хранить решили?

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alex twit

Denis
3

в камере для сумок у входа

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Дмитрий Кудряшов

Denis
0

У Пяторочки есть свои постаматы

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Rash Beats

Denis
0

Я видел около кассы в тележке валяются посылки. Женщине на кассе говоришь , они ищут в тележке эту посылку

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Dimitry Oleynichenko

Игорь
0

заказываешь в финфлер, забираешь самовывозом из магаза финфлер. А в пятерочке пвз.

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РосСпам

Игорь
0

Как у вас это получилось? Через web-версию у меня такая опция есть, но выбрать ее никак не получается - что-то глючит в проверках.

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Николай Западный

1

Еще в том в 2020 уже работало 😉

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EMIX091

0

Интересно, насколько это упростит логистику?

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Дмитрий Новокович

0

Там у кого то продажи есть!? У меня один товар если собирает по 3000 просмотров на алике за тот же период 15😂 как изменить этот тренд есть владельцы магазинов?)

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Елизавета Антонова

0

Любой каприз за ваши деньги. Пока что с Али только положительные случаи покупок

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Алексей

0

Это же то, чего так не хватает AliExpress в последнее время

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