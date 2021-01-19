Торговля
Рая Хачатрян

PickPoint заявил о попытке мошенников заработать на инциденте с открывшимися из-за кибератаки постаматами в 2020 году Статьи редакции

Они продают «несуществующие данные», заявила компания.

PickPoint опроверг информацию об утечке данных пользователей в результате кибератаки в декабре 2020 года. В компании сообщили vc.ru, что у них нет доступа к ФИО, дате рождения, телефону и другим данным, который мошенники продают.

«Эта информация не передаётся нам со стороны интернет-магазинов, для выдачи заказов мы не запрашиваем ее у получателей, личного кабинета у пользователей PickPoint нет», — заявили в компании.

18 января Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI сообщил, что в интернете за $1000 продают SQLi-уязвимость на PickPoint, которая позволяет скачать полную информацию о 4 млн клиентах компании.

4 декабря 2020 года неизвестные атаковали PickPoint — постаматы оператора стали автоматически открывать дверцы. В результате кибератаки из постаматов пропали не более 1 тысячи заказов, заявили в компании.

Как сообщили в PickPoint, после кибератаки началась активность мошенников, «которые используют все возможные методы, чтобы нажиться». В компании добавили, что последствия кибератаки были отработаны в декабре — пострадало всего 198 заказов.

#новость #pickpoint

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Jeronimo

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"Эта информация не передаётся нам со стороны интернет-магазинов"
Если никто не передает, то почему бы не убрать соответствующие поля из API при регистрации отправления?)
https://pickpoint.ru/sales/api/#_Toc24018639

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Сергей Пустовит

Jeronimo
9

Здравствуйте! Я официальный представитель компании PickPoint.
К сожалению, вы слишком умный. Для решения этой проблемы рекомендуем посмотреть все части фильма Ëлки.
Был рад помочь

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Денис Демидов

Jeronimo
1

ФИО они обязаны запрашивать по какому-то закону связанного с борьбой то ли с терроризмом, то ли с педофилией, я уже не помню.
Без телефона код открывания выслать не смогут.

Ответить

Sergei Timofeyev

Денис
4

По борьбе с легализацией <нужное подставить>.

Ответить

Антон

0

В Европе уже трусы бы свои продавали лишь бы оплатить штрафы. А в России всем похер была утечка данных или нет.

Ответить

Сергей Пустовит

Антон
2

О каких штрафах может идти речь в стране, где персональные данные граждан продаются на уровне государственного аппарата. Не удивлюсь, если роскомнадзор запустит собственный маркетплейс

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
3

Давно пора выпускать справочники. Честному человеку нечего скрывать.

Ответить

Приятный

Sergei
0

Адресный стол

Ответить

Денис Демидов

1

что у них нет доступа к ФИО, дате рождения, телефону и другим данным

Их api требует передавать ФИО и телефон, но для дня рождения даже поля такого нет, тут они правы, или я чего-то не понял?
RecipientName Имя получателя, строка 150 символов, обязательное поле

https://pickpoint.ru/sales/api/

Ответить

Артур

0

Мне друг рассказывал, что пикпоинтом в основном пользуются для доставки дилдаков и резиновых вагин

Ответить

Хозяин

Артур
1

https://www.youtube.com/watch?v=j7jUbnLRj3Y

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Avdotii Pedishnii

0

Я один зашел только из-за заголовка?

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