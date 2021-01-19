Они продают «несуществующие данные», заявила компания.

PickPoint опроверг информацию об утечке данных пользователей в результате кибератаки в декабре 2020 года. В компании сообщили vc.ru, что у них нет доступа к ФИО, дате рождения, телефону и другим данным, который мошенники продают.

«Эта информация не передаётся нам со стороны интернет-магазинов, для выдачи заказов мы не запрашиваем ее у получателей, личного кабинета у пользователей PickPoint нет», — заявили в компании.

18 января Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI сообщил, что в интернете за $1000 продают SQLi-уязвимость на PickPoint, которая позволяет скачать полную информацию о 4 млн клиентах компании.

4 декабря 2020 года неизвестные атаковали PickPoint — постаматы оператора стали автоматически открывать дверцы. В результате кибератаки из постаматов пропали не более 1 тысячи заказов, заявили в компании.

Как сообщили в PickPoint, после кибератаки началась активность мошенников, «которые используют все возможные методы, чтобы нажиться». В компании добавили, что последствия кибератаки были отработаны в декабре — пострадало всего 198 заказов.