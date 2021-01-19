PickPoint заявил о попытке мошенников заработать на инциденте с открывшимися из-за кибератаки постаматами в 2020 году Статьи редакции
Они продают «несуществующие данные», заявила компания.
PickPoint опроверг информацию об утечке данных пользователей в результате кибератаки в декабре 2020 года. В компании сообщили vc.ru, что у них нет доступа к ФИО, дате рождения, телефону и другим данным, который мошенники продают.
«Эта информация не передаётся нам со стороны интернет-магазинов, для выдачи заказов мы не запрашиваем ее у получателей, личного кабинета у пользователей PickPoint нет», — заявили в компании.
18 января Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI сообщил, что в интернете за $1000 продают SQLi-уязвимость на PickPoint, которая позволяет скачать полную информацию о 4 млн клиентах компании.
4 декабря 2020 года неизвестные атаковали PickPoint — постаматы оператора стали автоматически открывать дверцы. В результате кибератаки из постаматов пропали не более 1 тысячи заказов, заявили в компании.
Как сообщили в PickPoint, после кибератаки началась активность мошенников, «которые используют все возможные методы, чтобы нажиться». В компании добавили, что последствия кибератаки были отработаны в декабре — пострадало всего 198 заказов.
"Эта информация не передаётся нам со стороны интернет-магазинов"
Если никто не передает, то почему бы не убрать соответствующие поля из API при регистрации отправления?)
https://pickpoint.ru/sales/api/#_Toc24018639
Здравствуйте! Я официальный представитель компании PickPoint.
К сожалению, вы слишком умный. Для решения этой проблемы рекомендуем посмотреть все части фильма Ëлки.
Был рад помочь
ФИО они обязаны запрашивать по какому-то закону связанного с борьбой то ли с терроризмом, то ли с педофилией, я уже не помню.
Без телефона код открывания выслать не смогут.
В Европе уже трусы бы свои продавали лишь бы оплатить штрафы. А в России всем похер была утечка данных или нет.
О каких штрафах может идти речь в стране, где персональные данные граждан продаются на уровне государственного аппарата. Не удивлюсь, если роскомнадзор запустит собственный маркетплейс
Давно пора выпускать справочники. Честному человеку нечего скрывать.
что у них нет доступа к ФИО, дате рождения, телефону и другим данным
Их api требует передавать ФИО и телефон, но для дня рождения даже поля такого нет, тут они правы, или я чего-то не понял?
RecipientName Имя получателя, строка 150 символов, обязательное поле
https://pickpoint.ru/sales/api/
Мне друг рассказывал, что пикпоинтом в основном пользуются для доставки дилдаков и резиновых вагин
Блоги компаний
Показать еще