Торговля
Евгения Евсеева

«Абсолютное читерство»: магазин солей и ламп заснял кота с товаром, чтобы быть заметнее на маркетплейсе Статьи редакции

Кота по кличке Персик называют «Рыжим Ревизорро», который «одобряет» продукцию.

7 7 комментариев
1418 просмотров

На Wildberries работает магазин солей и ламп «Эко Плюс», который публикует фотографии товара вместе с рыжим котом, заметил пользователь Twitter Boris Revolver. На фото написано, что товар одобрен «Рыжим Ревизорро».

Boris Revolver @YeltsinOcelot
На Вайлдбериз обнаружен бренд, рекламирующий свои соляные лампы обаятельнейшим рыжим котом https://t.co/9BSJPBQIcU

В компании рассказали vc.ru, что кота зовут Персик и он принадлежит гендиректору компании, Наталье Захаровой. Персик любит лежать рядом с тёплыми соляными лампами, поэтому в компании решили использовать его, чтобы привлечь внимание покупателей.

«По статистике, 50% людей любит котов, ещё 20% их обожает, поэтому мы решили попробовать выкладывать фотографии с котом», — рассказала заместитель гендиректора компании Лилия Брязгина.

Использовать фотографии с Персиком начали с осени 2020 года. Точной статистики, как они влияют на продажи, нет — этот фактор оказался не значимее, чем, например, понижение и повышение цен на маркетплейсе или продажи у конкурентов.

Однако покупатели реагируют положительно: в «Эко Плюс» замечают, что кто-то просто приходит посмотреть на фотографии, а кто-то после этого интересуется и товаром. В магазине на Ozon компания выставляет фотографии товара без Персика.

#маркетплейсы

7 7 комментариев
13
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7 комментариев
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Daria Titova

9

По-моему, милый и безобидный ход.
Тут была статья о товарах для здоровья на WB, отмеченных каким-то выдуманным знаком качества. Вот это — развод.
А котик — забавная идея)

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Социалистический ихтиандр

4

Магазин солей... Хм

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Иван Сергеев

1

Котоламповая история

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Карл

0

у меня есть такая лампа

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Жестокий звук

0

Маркетинг здорового человека. Одобряю!

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Артём Васильев

0

Думал статья про магазин из даркнета 😬

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danil nik

0

Можно сиськи еще добавлять 

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