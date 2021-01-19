Кота по кличке Персик называют «Рыжим Ревизорро», который «одобряет» продукцию.

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На Wildberries работает магазин солей и ламп «Эко Плюс», который публикует фотографии товара вместе с рыжим котом, заметил пользователь Twitter Boris Revolver. На фото написано, что товар одобрен «Рыжим Ревизорро».

В компании рассказали vc.ru, что кота зовут Персик и он принадлежит гендиректору компании, Наталье Захаровой. Персик любит лежать рядом с тёплыми соляными лампами, поэтому в компании решили использовать его, чтобы привлечь внимание покупателей.

«По статистике, 50% людей любит котов, ещё 20% их обожает, поэтому мы решили попробовать выкладывать фотографии с котом», — рассказала заместитель гендиректора компании Лилия Брязгина.

Использовать фотографии с Персиком начали с осени 2020 года. Точной статистики, как они влияют на продажи, нет — этот фактор оказался не значимее, чем, например, понижение и повышение цен на маркетплейсе или продажи у конкурентов.