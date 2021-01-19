Торговля
Евгения Евсеева

«Магнит» начал открывать киоски в офисах и парках в Краснодарском крае Статьи редакции

Площадь одной торговой точки — 18 м².

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«Магнит» начал тестировать новый формат розничных точек «Киоск Мини», рассказали vc.ru в компании. Первую точку открыли в конце 2020 года на территории офиса компании в Краснодаре, новые киоски ритейлер планирует открывать в Краснодарском крае.

На первом этапе «Магнит» откроет около 30 киосков в местах с высоким трафиком: офисах, транспортных узлах, пешеходных улицах, парках, спортивных объектах, учебных заведениях. Ритейлер планирует открывать киоски и большего формата, а также брендированные вендинговые аппараты.

Площадь одного киоска — 18 м², ассортимент состоит из 650 наименований, среди которых в основном готовая еда, снеки, напитки, мороженое, сладости.

Директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов отметил, что за последние годы в российских городах начали борьбу с неорганизованной розничной торговлей на улицах и сократилось количество небольших магазинов и ларьков, но спрос на еду с собой остаётся высоким.

Преимущества формата киосков в низких инвестициях, независимости от вакантности на рынке недвижимости, а также в отсутствии федеральных конкурентов, считают в компании. Инвестиции на точку ритейлер не раскрывает.

По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, инвестиции в такой киоск составляют около 1-1,5 млн рублей в зависимости от холодильного оборудования, пишет РБК.

В 2019 году киоски площадью 8 м² в московских парках начал открывать «Вкусвилл».

#новость #магнит

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Airat Kafman

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Уже представляю, как в уголке оупен-спейса открывается точка. 

Подходишь к ресепшену, спрашиваешь:
- А как мне найти Сергея Валицкого?
- Он в восточном крыле офиса. Его стол прямо возле Магнита.

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