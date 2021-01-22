Владелец «Пятёрочек» отчитался о росте выручки цифровых сервисов почти в пять раз в 2020 году — до 20,1 млрд рублей Статьи редакции
Вместе со снижением трафика из-за ограничений в офлайн-магазинах вырос средний чек.
- X5 Retail Group (сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») отчиталась о росте розничной выручки на 14,3%, до 1,97 трлн рублей по итогам 2020 года. Выручка офлайн-розницы за год составила 1,95 трлн рублей против 1,72 трлн рублей годом ранее.
- Средний чек в сетях группы составил 427,6 рублей (+11,2%): 393,4 рубля в «Пятёрочке», 624,6 рубля в «Перекрёстке» и 948,1 рублей в «Карусели». На конец 2020 года у X5 было 17 707 магазинов против 16 297 в 2019 году.
- Выручка цифровых сервисов компании (доставка продуктов «Перекрёсток Впрок», экспресс-доставка и 5Post) выросла на 362,2% год к году, составив 20,1 млрд рублей.
- В X5 отметили, что наибольший вклад в рост бизнеса внёс формат «магазинов у дома», тогда как в обычные магазины и гипермаркеты покупатели стали ходить реже. В «Пятёрочке» трафик по итогам года упал на 4,6%, в «Перекрёстке» — на 14,6%, в «Каруселе» — на 18,7%.
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4 комментария
1
X5 недавно запустили приложение доставки продуктов из их магазинов с доставкой за 99 рублей с течение часа. Не знаю как их приложение собирается конкурировать с Самокатом, но скорее всего это будет что-то вроде Сбермаркета: вроде он есть, а вроде его нет (бесполезное)
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3
Павел. Вы хотели сказать: как самокат собирается конкурировать в петерочкой.
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