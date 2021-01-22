Торговля
Таня Боброва

Владелец «Пятёрочек» отчитался о росте выручки цифровых сервисов почти в пять раз в 2020 году — до 20,1 млрд рублей Статьи редакции

Вместе со снижением трафика из-за ограничений в офлайн-магазинах вырос средний чек.

  • X5 Retail Group (сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») отчиталась о росте розничной выручки на 14,3%, до 1,97 трлн рублей по итогам 2020 года. Выручка офлайн-розницы за год составила 1,95 трлн рублей против 1,72 трлн рублей годом ранее.
  • Средний чек в сетях группы составил 427,6 рублей (+11,2%): 393,4 рубля в «Пятёрочке», 624,6 рубля в «Перекрёстке» и 948,1 рублей в «Карусели». На конец 2020 года у X5 было 17 707 магазинов против 16 297 в 2019 году.
  • Выручка цифровых сервисов компании (доставка продуктов «Перекрёсток Впрок», экспресс-доставка и 5Post) выросла на 362,2% год к году, составив 20,1 млрд рублей.
  • В X5 отметили, что наибольший вклад в рост бизнеса внёс формат «магазинов у дома», тогда как в обычные магазины и гипермаркеты покупатели стали ходить реже. В «Пятёрочке» трафик по итогам года упал на 4,6%, в «Перекрёстке» — на 14,6%, в «Каруселе» — на 18,7%.

#новость #x5retailgroup #отчётность

786 просмотров
4 4 комментария
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4 комментария
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Pavel Kulakov

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X5 недавно запустили приложение доставки продуктов из их магазинов с доставкой за 99 рублей с течение часа. Не знаю как их приложение собирается конкурировать с Самокатом, но скорее всего это будет что-то вроде Сбермаркета: вроде он есть, а вроде его нет (бесполезное)

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Антон Гранд

Pavel
3

Павел. Вы хотели сказать: как самокат собирается конкурировать в петерочкой.

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Mark

Pavel
0

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Виктор Игоревич Исаков

Pavel
0

X5 может проглотить Самокат и даже не заметить этого)))

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