Торговля
Рая Хачатрян

«Республика» оспорит иск издательства «Эксмо-АСТ» на 158,1 млн рублей из-за долгов компании Статьи редакции

В ноябре компания подала заявление о банкротстве, но пока не расплатилась с кредиторами.

ООО «Республика» оспаривает иск издательства «Эксмо-АСТ» на 158,1 млн рублей, пишет «Коммерсантъ». Ритейлер пожаловался на решение Арбитражного суда Москвы об удовлетворении этих требований, жалоба останется без движения до 19 февраля.

К «Республике» подано более 20 исков, иск «Эксмо-АСТ» — пока крупнейший из них, пишет издание. В августе 2020 года издательство подало в суд на компанию и прекратило поставки из-за долгов.

В середине ноября «Республика» подала заявление о банкротстве — компания не смогла погасить долги из-за падения трафика в магазинах. В сети заявили, что розничные магазины не работали с 29 марта по 1 июня, а интернет-магазин не компенсировал потерь. После снятия ограничений трафик восстановился на 60% к уровню 2019 года, но уже осенью снова начал падать: в середине октября он не превышал 50%, рассказали vc.ru в компании.

Издательство «Эксмо-АСТ» пока не смогла взыскать долг с «Республики». Представитель компании сообщил «Коммерсанту», что при необходимости привлекут к субсидиарной ответственности учредителей компании и связанные юридические лица.

«Предложения по дисконту долга, которые поступают от "Республики", неадекватны, поэтому достичь консенсуса внесудебно невозможно»,— рассказал газете представитель издательства.

#новость #республика #книги

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Роман Александров

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Жаль что обанкротились, это был удобный шоурум флибусты

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kadetoff

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"...интернет-магазин не компенсировал потерь" - вполне ожидаемо, ведь у конкурентов удобнее, дешевле и быстрее.

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