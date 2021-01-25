Торговля
Рая Хачатрян

«Лента» в тестовом режиме запустила сеть дискаунтеров «365+» Статьи редакции

Магазины низких цен развивают и другие крупные ритейлеры, в том числе «Магнит» и X5 Retail Group.

  • Представитель «Ленты» сообщил «Коммерсанту», что магазины были открыты на территории супермаркетов основного бренда после реконструкции.

  • В ассортименте у «365+» — 1,6 тысяч позиций, 60% из которых собственные торговые марки сети, остальное — локальные и наиболее популярные федеральные бренды, добавили в компании.
  • Ритейлер примет решение о дальнейшем развитии формата в первой половине 2021 года.
  • По данным «2ГИС», число магазинов с низкими ценами в России выросло на 24,7%, до 139,6 тысяч объектов с сентября 2017 года по сентябрь 2020 года, пишет «Коммерсантъ».
  • Дискаунтеры под брендом «Моя цена» в июле 2020 года запустил «Магнит». Магазины открылись в Самаре. В октябре 2020 года X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», объявила о запуске сети магазинов с низкими ценами «Чижик». Первый магазин сети находится в Москве.
  • Дискаунтеры и магазины у дома — единственные растущие форматы в сегменте продаж продуктов питания и товаров повседневного спроса, заявила «Коммерсанту» партнер One Story Ольга Сумишевская. Она называет среди причин востребованности формата снижение доходов россиян.

#новость #лента

5476 просмотров
41 41 комментарий
16
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41 комментарий
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ilowen

13

Какие то неправильные эксперты. Доходы роисян непрерывно растут.

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Нефтяной паук например

ilowen
2

А вот покупательная способность нет 

Ответить

Maxim Petrov

Нефтяной
12

Если бы у вас была возможность выбрать себе любую суперспособность, какую бы вы выбрали? - Покупательную

Ответить

Александр Кучеряев

7

В тестовом это как? Зашёл продукты набрал, сделал вид что оплатил, оставил продукты на выходе и ушел?

Ответить

Рамиль Газетдинов

Александр
18

все продукты мулляжи

Ответить

Антон Гранд

Александр
0

Интересная идея. Раунд будем делать?

Ответить

Николай Шелопугин

Александр
0

Пилот

Ответить

Сергей Королевский

5

Дискаунтер запустил дискаунтеры?

Ответить

Рома Дмитриев

Сергей
16

с каких пор лента дискаунтер?

Ответить

Aslan Zhenetl

3

За дискаунтерами будущее. Но я думаю что крупные сети опоздали. В моём крае открывается много новых таких сетей и все они лучше чем светофор по качеству и обслуживанию и вроде все у них хорошо, но в светофоре 200кв м очередь да 2 кассы человек 50.
Рядом гипермаркет магнит с пустой парковкой.

Вообще те, кто пару лет назад понял что россиянам на 90% главное самая низкая цена, а не другие факторы, сейчас себя хорошо чувствует. Эта тема будет только развиваться.

Ответить

Blackrock

Aslan
3

ХЗ по мере роста доходов и сознания формат светофора где ты типа экономишь покупая яйца по 30 рублей будет изменяться под рынок. Потому что 30 рублей стоят яйца 3 сорт малюсенькие ) и по сути никакой экономии нету.
ну и много там таких приколов что низкая цена только за счет низкого качества товара. 
Хотя некоторые товарные позиции реально бывают неплохие.

Ответить

Aslan Zhenetl

Blackrock
0

Все аналогичные позиции процентов на 30-50 дешевле в светофоре чем в магните. При этом условия для поставщиков такие же или даже лучше.

Ответить

Blackrock

Aslan
1

В моем регионе в светофоре вообще нет позиций которые есть в Магните. просто нет их.
А стоп печенюшки есть вроде как дешевле.

Ответить

Юрий Глотов

Aslan
2

Был один раз в Светофоре, не понял прикола. Ни макарон, ни круп, ни пельменей, да вообще ничего толком нет. Из бытовой химии только стиральный порошок.

Ответить

Дмитрий Малахов

Юрий
2

Странно - и макароны и крупы там есть ...
Далеко не все там качественное - но это совершенно другая история

Ответить

Антон Гранд

Дмитрий
3

Я вот решил попробовать макароны за 33 рубля вместо Привычных Барилла за 59 рублей. Товар ноунейм ( скорее всего бренд Ярче ) полное дерьмо, ощущение, что ешь тесто. Стоит ли экономит эти 20 рублей? Макарон хватает на 7-8 порций. Экономия 3 рубля на порцию. Понятно, что дискаунтеры товары - это полное говно.

Ответить

Николай Новиков

Юрий
0

Совершенно верно. То, чего вы там не нашли - вне зоны интереса Светофора. На этих продуктах они не заработают в том формате, котором работают. И поэтому и не привозят. Подробнее: https://bizsovets.ru/diskaunter-eto-magazin-s-uzkim-assortimentom-i-minimalnym-naborom-uslug-dlya-pokupatelej.html

А вот закупиться стиральным порошком на полгода по бросовым ценам проверенного бренда - зачем себе отказывать?
В принципе в Светофоре пищевку стремновато брать. Ну максимум - какую-нибудь консервацию, маринад... Но опять же, только проверенных марок.

Ответить

Yury Kotov

2

Я хочу тебя на 360.. )

Ответить

Alexandr Simonov

Yury
4

И 5 в уме

Ответить

Роман Александров

0

Фригаунтеры планируют запускать на следующем этапе?

Ответить

fffggg gggfff

Роман
8

первые, кто додумаются отдать часть помещений под раздачу гуманитарки, сохранят остатки бизнеса и не станут целью мародерств бюджетными любителями "стабильности", когда их начнут опять на мороз выбрасывать

Ответить

Кигхриль Vselensky

Роман
7

Они уже запущены на ближайших помойках к пятерочкам и магнитах

Ответить

Alexandr Simonov

Роман
0

Народ хоть и нищий, но ещё не бездомный

Ответить

Daniil Levi

2

Если дискаунтеры - единственный растущий сегмент, то почему бы не открывать "отделения" дискаунта в имеющихся магазинах? Условно, отдать 30-40 метров текущей площади только под продукцию своего дискаунт-бренда с соответствующим визуальным оформлением. 

Ответить

Denchis Denis Shaykin

Daniil
0

Тут скорее всего будет:
Разделение брендов и юр лиц. Далее подобные юр лица получают субсидии от государства и налоговые плюшки.
Поофит

Ответить

Дмитрий Малахов

Daniil
0

Очень сильно отразится на оборотах основного магазина.

Ответить

Денис Колокольцев

2

зря, на мой взгляд. лента очень сильный бренд, зачем его размывать. понятно что надо как-то обозначить что одна их точка гипермаркет, а другая супермаркет ну могли бы к названию что-то добавить, как есть ошан и ошан-сити; окей и окей-экспресс. если это не про размер а про качество ассортимента то тем более зря - щас такая концентрация и конкуренция дискаунтеров, что лезть третьим к дикси, магниту и пятёрке себе дороже. мне в лентах именно нравится что они не бывают грязными и помоечными как некоторые из большой тройки дискаунтеров (говорю за свой регион, СПб и ЛО). то есть заходя в дикси, пятёрку, магнит - всегда интрига, красиво там будет внутри, или это катакомбы в цокольном этаже где надо пройти квест прежде чем найдёшь все что хочешь.

Ответить

Сергей Леопольдович

Денис
0

"заходя в дикси, пятёрку, магнит - всегда интрига"
Вот видите, и покупку совершили и квест решили. 2 в 1 за те же деньги! ))) 

Ответить

Денис Колокольцев

Сергей
0

там ещё одна вводная, не отравиться) особенно по рыбе риск, даже слабой соли) пару раз брал сёмгу в вакуумной упаковке и после вскрытия она транзитом шла в мусорку

Ответить

Андрей Николаев

1

Да какой смысл то? Кто только эти дискаунтеры не запускал, дай бог если цены там сопоставимы с обычными пятерками\каруселями\ашанами. Так зачастую бывает, что в дискаунтерах еще и дороже ....

Ответить

Антон Гранд

Андрей
0

Пока цена акций растёт праздник жизни продолжится. Однако, 80% товаров в сетях лишние. Нет, серьезно, столько непонятных товаров на полках.

Ответить

Андрей Николаев

Антон
4

Лишние с чьей точки зрения?) Даже самое непонятное люди разбирают на раз. Меня еще прикалывает после этого приходить домой и видеть гору статей на тему: "у людей денег все меньше".

Ответить

Антон Гранд

Андрей
0

Непонятные дешёвые бренды - для меня такие. Вафли за 7 рублей. Печенье за 5 рублей. Всякие « Яшкино» или шампунь за 89 рублей без пены.

Ответить

Andrey Gordiyenko

0

Оригинальный брэнд (почти)

Ответить

Юрий Глотов

Andrey
3

У Ленты бренд - 365 дней.

Ответить

Dmitry Martemyanov

Andrey
2

У Delhaize то же самое.

Ответить

lakoros

Andrey
1

365 дней это марка ленты для дешевых товаров.  Под своей маркой "лента" они продают товары получше. 
https://lenta.com/brand/365-dnejj/

Ответить

Денис Вячеславович

1

Лавры Чижика не дают покоя

Ответить

Сергей Че

0

Эпоха советских продуктовых предпочтений-мечт. Основной ассортимент наверное в сотни позиций, множим на разных производителей и фасовку и получаем тысячи.
Покупатель нынче приходит за вполне себе конкретным товаром который готов купить по по некой понятной ему цене, иначе уходит к конкуренту.

Ответить

Семен Смирнов

0

В ассортименте у «365+» — 1,6 тысяч позиций, 60% из которых собственные торговые марки сети

То есть эти товары просто перестали хранить с нормальными и пересели в отдельное помещение?

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К Х

0

Много дискаунтеров говорят о тренде в доходах покупателей 

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