«Лента» в тестовом режиме запустила сеть дискаунтеров «365+» Статьи редакции
Магазины низких цен развивают и другие крупные ритейлеры, в том числе «Магнит» и X5 Retail Group.
Представитель «Ленты» сообщил «Коммерсанту», что магазины были открыты на территории супермаркетов основного бренда после реконструкции.
- В ассортименте у «365+» — 1,6 тысяч позиций, 60% из которых собственные торговые марки сети, остальное — локальные и наиболее популярные федеральные бренды, добавили в компании.
- Ритейлер примет решение о дальнейшем развитии формата в первой половине 2021 года.
- По данным «2ГИС», число магазинов с низкими ценами в России выросло на 24,7%, до 139,6 тысяч объектов с сентября 2017 года по сентябрь 2020 года, пишет «Коммерсантъ».
- Дискаунтеры под брендом «Моя цена» в июле 2020 года запустил «Магнит». Магазины открылись в Самаре. В октябре 2020 года X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», объявила о запуске сети магазинов с низкими ценами «Чижик». Первый магазин сети находится в Москве.
- Дискаунтеры и магазины у дома — единственные растущие форматы в сегменте продаж продуктов питания и товаров повседневного спроса, заявила «Коммерсанту» партнер One Story Ольга Сумишевская. Она называет среди причин востребованности формата снижение доходов россиян.
Какие то неправильные эксперты. Доходы роисян непрерывно растут.
Нефтяной паук например
А вот покупательная способность нет
Если бы у вас была возможность выбрать себе любую суперспособность, какую бы вы выбрали? - Покупательную
В тестовом это как? Зашёл продукты набрал, сделал вид что оплатил, оставил продукты на выходе и ушел?
Дискаунтер запустил дискаунтеры?
За дискаунтерами будущее. Но я думаю что крупные сети опоздали. В моём крае открывается много новых таких сетей и все они лучше чем светофор по качеству и обслуживанию и вроде все у них хорошо, но в светофоре 200кв м очередь да 2 кассы человек 50.
Рядом гипермаркет магнит с пустой парковкой.
Вообще те, кто пару лет назад понял что россиянам на 90% главное самая низкая цена, а не другие факторы, сейчас себя хорошо чувствует. Эта тема будет только развиваться.
ХЗ по мере роста доходов и сознания формат светофора где ты типа экономишь покупая яйца по 30 рублей будет изменяться под рынок. Потому что 30 рублей стоят яйца 3 сорт малюсенькие ) и по сути никакой экономии нету.
ну и много там таких приколов что низкая цена только за счет низкого качества товара.
Хотя некоторые товарные позиции реально бывают неплохие.
Все аналогичные позиции процентов на 30-50 дешевле в светофоре чем в магните. При этом условия для поставщиков такие же или даже лучше.
Был один раз в Светофоре, не понял прикола. Ни макарон, ни круп, ни пельменей, да вообще ничего толком нет. Из бытовой химии только стиральный порошок.
Странно - и макароны и крупы там есть ...
Далеко не все там качественное - но это совершенно другая история
Я вот решил попробовать макароны за 33 рубля вместо Привычных Барилла за 59 рублей. Товар ноунейм ( скорее всего бренд Ярче ) полное дерьмо, ощущение, что ешь тесто. Стоит ли экономит эти 20 рублей? Макарон хватает на 7-8 порций. Экономия 3 рубля на порцию. Понятно, что дискаунтеры товары - это полное говно.
Совершенно верно. То, чего вы там не нашли - вне зоны интереса Светофора. На этих продуктах они не заработают в том формате, котором работают. И поэтому и не привозят. Подробнее: https://bizsovets.ru/diskaunter-eto-magazin-s-uzkim-assortimentom-i-minimalnym-naborom-uslug-dlya-pokupatelej.html
А вот закупиться стиральным порошком на полгода по бросовым ценам проверенного бренда - зачем себе отказывать?
В принципе в Светофоре пищевку стремновато брать. Ну максимум - какую-нибудь консервацию, маринад... Но опять же, только проверенных марок.
Я хочу тебя на 360.. )
Фригаунтеры планируют запускать на следующем этапе?
первые, кто додумаются отдать часть помещений под раздачу гуманитарки, сохранят остатки бизнеса и не станут целью мародерств бюджетными любителями "стабильности", когда их начнут опять на мороз выбрасывать
Если дискаунтеры - единственный растущий сегмент, то почему бы не открывать "отделения" дискаунта в имеющихся магазинах? Условно, отдать 30-40 метров текущей площади только под продукцию своего дискаунт-бренда с соответствующим визуальным оформлением.
Тут скорее всего будет:
Разделение брендов и юр лиц. Далее подобные юр лица получают субсидии от государства и налоговые плюшки.
Поофит
зря, на мой взгляд. лента очень сильный бренд, зачем его размывать. понятно что надо как-то обозначить что одна их точка гипермаркет, а другая супермаркет ну могли бы к названию что-то добавить, как есть ошан и ошан-сити; окей и окей-экспресс. если это не про размер а про качество ассортимента то тем более зря - щас такая концентрация и конкуренция дискаунтеров, что лезть третьим к дикси, магниту и пятёрке себе дороже. мне в лентах именно нравится что они не бывают грязными и помоечными как некоторые из большой тройки дискаунтеров (говорю за свой регион, СПб и ЛО). то есть заходя в дикси, пятёрку, магнит - всегда интрига, красиво там будет внутри, или это катакомбы в цокольном этаже где надо пройти квест прежде чем найдёшь все что хочешь.
"заходя в дикси, пятёрку, магнит - всегда интрига"
Вот видите, и покупку совершили и квест решили. 2 в 1 за те же деньги! )))
там ещё одна вводная, не отравиться) особенно по рыбе риск, даже слабой соли) пару раз брал сёмгу в вакуумной упаковке и после вскрытия она транзитом шла в мусорку
Да какой смысл то? Кто только эти дискаунтеры не запускал, дай бог если цены там сопоставимы с обычными пятерками\каруселями\ашанами. Так зачастую бывает, что в дискаунтерах еще и дороже ....
Пока цена акций растёт праздник жизни продолжится. Однако, 80% товаров в сетях лишние. Нет, серьезно, столько непонятных товаров на полках.
Лишние с чьей точки зрения?) Даже самое непонятное люди разбирают на раз. Меня еще прикалывает после этого приходить домой и видеть гору статей на тему: "у людей денег все меньше".
Непонятные дешёвые бренды - для меня такие. Вафли за 7 рублей. Печенье за 5 рублей. Всякие « Яшкино» или шампунь за 89 рублей без пены.
Оригинальный брэнд (почти)
365 дней это марка ленты для дешевых товаров. Под своей маркой "лента" они продают товары получше.
https://lenta.com/brand/365-dnejj/
Эпоха советских продуктовых предпочтений-мечт. Основной ассортимент наверное в сотни позиций, множим на разных производителей и фасовку и получаем тысячи.
Покупатель нынче приходит за вполне себе конкретным товаром который готов купить по по некой понятной ему цене, иначе уходит к конкуренту.
В ассортименте у «365+» — 1,6 тысяч позиций, 60% из которых собственные торговые марки сети
То есть эти товары просто перестали хранить с нормальными и пересели в отдельное помещение?
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