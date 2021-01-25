«Лента» запустила сеть дискаунтеров «365+» — пока магазины работают в тестовом режиме Статьи редакции
Дискаунтеры появились в Новосибирске и Барнауле.
Представитель «Ленты» сообщил «Коммерсанту», что магазины были открыты на территории супермаркетов основного бренда после реконструкции.
- В ассортименте у «365+» — 1,6 тысяч позиций, 60% из которых собственные торговые марки сети, остальное — локальные и наиболее популярные федеральные бренды, добавили в компании.
- Ритейлер примет решение о дальнейшем развитии формата в первой половине 2021 года.
- По данным 2ГИС, число магазинов с низкими ценами в России выросло на 24,7%, до 139,6 тысяч объектов с сентября 2017 года по сентябрь 2020 года, пишет «Коммерсантъ».
- Дискаунтеры под брендом «Моя цена» в июле 2020 года запустил «Магнит». Магазины открылись в Самаре. В октябре 2020 года X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», объявила о запуске сети магазинов с низкими ценами «Чижик». Первый магазин сети находится в Москве.
- Дискаунтеры и магазины у дома — единственные растущие форматы в сегменте продаж продуктов питания и товаров повседневного спроса, заявила «Коммерсанту» партнер One Story Ольга Сумишевская. Она называет среди причин востребованности формата снижение доходов россиян.
Дискаунтер запустил дискаунтеры?
Я хочу тебя на 360.. )
В тестовом это как? Зашёл продукты набрал, сделал вид что оплатил, оставил продукты на выходе и ушел?
Фригаунтеры планируют запускать на следующем этапе?
За дискаунтерами будущее. Но я думаю что крупные сети опоздали. В моём крае открывается много новых таких сетей и все они лучше чем светофор по качеству и обслуживанию и вроде все у них хорошо, но в светофоре 200кв м очередь да 2 кассы человек 50.
Рядом гипермаркет магнит с пустой парковкой.
Вообще те, кто пару лет назад понял что россиянам на 90% главное самая низкая цена, а не другие факторы, сейчас себя хорошо чувствует. Эта тема будет только развиваться.
Был один раз в Светофоре, не понял прикола. Ни макарон, ни круп, ни пельменей, да вообще ничего толком нет. Из бытовой химии только стиральный порошок.
Оригинальный брэнд (почти)
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