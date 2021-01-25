Торговля
Рая Хачатрян

«Лента» запустила сеть дискаунтеров «365+» — пока магазины работают в тестовом режиме Статьи редакции

Дискаунтеры появились в Новосибирске и Барнауле.

  • Представитель «Ленты» сообщил «Коммерсанту», что магазины были открыты на территории супермаркетов основного бренда после реконструкции.

  • В ассортименте у «365+» — 1,6 тысяч позиций, 60% из которых собственные торговые марки сети, остальное — локальные и наиболее популярные федеральные бренды, добавили в компании.
  • Ритейлер примет решение о дальнейшем развитии формата в первой половине 2021 года.
  • По данным 2ГИС, число магазинов с низкими ценами в России выросло на 24,7%, до 139,6 тысяч объектов с сентября 2017 года по сентябрь 2020 года, пишет «Коммерсантъ».
  • Дискаунтеры под брендом «Моя цена» в июле 2020 года запустил «Магнит». Магазины открылись в Самаре. В октябре 2020 года X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», объявила о запуске сети магазинов с низкими ценами «Чижик». Первый магазин сети находится в Москве.
  • Дискаунтеры и магазины у дома — единственные растущие форматы в сегменте продаж продуктов питания и товаров повседневного спроса, заявила «Коммерсанту» партнер One Story Ольга Сумишевская. Она называет среди причин востребованности формата снижение доходов россиян.

#новость #лента

1125 просмотров
11 11 комментариев
8
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043b\u0435\u043d\u0442\u0430"], "comments": 11, "likes": 8, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 200216, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 25 Jan 2021 08:04:41 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Маркетинг
Как создать ценностное предложение в b2b и привлечь покупателей. Принципы, методы, инструменты
Как продвигать сложные продукты с длинными циклами сделки, такие как, например, ИТ-платформы, консалтинговые услуги…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Королевский

1

Дискаунтер запустил дискаунтеры?

Ответить

Рома Дмитриев

Сергей
0

с каких пор лента дискаунтер?

Ответить

Yury Kotov

0

Я хочу тебя на 360.. )

Ответить

Alexandr Simonov

Yury
0

И 5 в уме

Ответить

Александр Кучеряев

0

В тестовом это как? Зашёл продукты набрал, сделал вид что оплатил, оставил продукты на выходе и ушел?

Ответить

Роман Александров

0

Фригаунтеры планируют запускать на следующем этапе?

Ответить

Alexandr Simonov

Роман
0

Народ хоть и нищий, но ещё не бездомный

Ответить

Aslan Zhenetl

0

За дискаунтерами будущее. Но я думаю что крупные сети опоздали. В моём крае открывается много новых таких сетей и все они лучше чем светофор по качеству и обслуживанию и вроде все у них хорошо, но в светофоре 200кв м очередь да 2 кассы человек 50.
Рядом гипермаркет магнит с пустой парковкой.

Вообще те, кто пару лет назад понял что россиянам на 90% главное самая низкая цена, а не другие факторы, сейчас себя хорошо чувствует. Эта тема будет только развиваться.

Ответить

Юрий Глотов

Aslan
0

Был один раз в Светофоре, не понял прикола. Ни макарон, ни круп, ни пельменей, да вообще ничего толком нет. Из бытовой химии только стиральный порошок.

Ответить

Andrey Gordiyenko

0

Оригинальный брэнд (почти)

Ответить

Юрий Глотов

Andrey
0

У Ленты бренд - 365 дней.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: особенности барного бизнеса, закрытие «Рокетбанка», агрегатор мессенджеров и другие темы
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0
Starta Ventures
Подписан
Отписаться
Как выйти на международный рынок и найти партнеров в США?
Selectel
Подписан
Отписаться
Oh no: закрыт Tucows Downloads. История, причины закрытия и новая жизнь от Internet Archive
Уходит в небытие целая эпоха. Закрыт навсегда портал-дистрибьютор ПО — Tucows Downloads, запущенный 28 лет назад. Порта…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Oleg Dergilev
за день
Так и есть. 3 года у меня там канал, остался один, остальные перебанены. Что в итоге: У Дзена абсолютно ручное управление, захотят-нальют показы, захотят-нет, ни от чего больше параметр на зависит. Наливают своим…
Почему Яндекс.Дзен не даст вам заработать?
Жаналинов Ильяс
за неделю
Готовься ко второму кредиту, теперь через личку на vc.ru xD
GeekBrains «загнала» в кредит, а потом перестала отвечать

Комментарии

Юрий Глотов

«Лента» запустила сеть…

Стройиндустрия

Почему Яндекс.Дзен не даст вам…

Юрий Глотов

«Лента» запустила сеть…

fudzi dream

Сооснователь «Нетологии» Максим…

Роман

OZON возвращает селлерам б/у…

Дмитрий…

Почему Яндекс.Дзен не даст вам…

Антон Василик

Закат операторов Megafon и…

Владислав Истомин

OZON возвращает селлерам б/у…

Владислав Истомин

OZON возвращает селлерам б/у…

Владислав Истомин

OZON возвращает селлерам б/у…

Владислав Истомин

OZON возвращает селлерам б/у…

Рома Дмитриев

«Лента» запустила сеть…

Владислав Истомин

OZON возвращает селлерам б/у…

Corbyan

OZON возвращает селлерам б/у…

Владислав Истомин

OZON возвращает селлерам б/у…

Александр Кучеряев

«Лента» запустила сеть…

Владислав Истомин

OZON возвращает селлерам б/у…

Михаил Макаров

Почему Яндекс.Дзен не даст вам…

Сергей Янзин

Можно ли в Zbrush и Blender…

Владислав Истомин

OZON возвращает селлерам б/у…
null