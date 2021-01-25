Торговля
Евгения Евсеева

IKEA начнёт продавать запасные детали для своей мебели в 2021 году Статьи редакции

Это позволит продлить срок службы мебели вместо того, чтобы выбрасывать её, считают в компании.

15 15 комментариев
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IKEA начнет предлагать запасные детали для мебели клиентам по всему миру, пишет Financial Times.

«Ключевым аспектом для продления срока службы считается наличие запасных деталей. Мы тестируем систему, при помощи которой можно обновить вещи, купив новые чехлы или ножки для дивана», — рассказала изданию директор по устойчивому развитию Inter IKEA Лена Припп-Ковач.

За финансовый год, завершившийся в августе 2020 года, IKEA поставила покупателям 14 млн запчастей. Теперь компания разработала систему онлайн-заказов, которая заработает в 2021 году для всех клиентов.

До конца десятилетия IKEA планирует стать «климатически позитивной» компанией замкнутого цикла, сократив выбросы, а также развеять сложившуюся репутацию продавца, чьи доступные товары поощряют чрезмерное потребление и культуру одноразового использования.

IKEA также заявила, что достигла своей цели и 98% используемой компанией древесины поступает из сертифицированных источников. К 2030 году она обещает получать как минимум треть своей древесины из переработки.

Развитие модели замкнутого цикла — это часть трансформации бизнеса IKEA по переработке и повторному использованию продукции. В рамках этой модели компания в 2019 году запустила сервис для аренды мебели, а также начала принимать старую мебель на переработку и выдавать за неё скидки на новую.

#новость #ikea

15 15 комментариев
7
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15 комментариев
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Pavel Vakhrushev

5

ИКЕА в 2030: диван по подписке

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Динислам Кутлумбетов

Pavel
3

кредит на обустройство квартиры с учетом срока службы можно считать подпиской))

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Dmitrii K

Pavel
1

Если у дивана при этом будет возможность менять обшивку, ее цвет и промявшиеся подушки - почему нет

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К Х

Pavel
0

скорее по запчастям

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Oleg Vinokur

4

Вообще Икея любит делать подставы со сменой коллекций. 4 года назад купил кухню с черными каркасами шкафов. Сейчас нужен еще один, а хрен - нет больше черных каркасов и не будет. И такое частенько бывает с этим магазинчиком.

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Дмитрий О

Oleg
0

Просто Икеа никогда не рассчитывает что её мебель может прослужить целых 4 года

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Jack Morositel

Дмитрий
0

Гарантия на кухни - 25 лет, если что.

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Путачок

Oleg
0

Так во всем, в том числе обои и ламинат

Ответить

Дмитрий О

–3

Просто Икеа никогда не рассчитывает что её мебель может прослужить целых 4 года

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Олег Михайлов

Дмитрий
0

Очень смешно, учитывая, что за свою стоимость мебель из Икеи служит куда дольше того же российского ширпотреба за ту же стоимость

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Дмитрий О

Олег
0

По моему опыту, мебель из Икеа редкостнейший хлам.  Не все. Но вот например купленный диван. Диван 2 метра, рассчитан примерно на 3х взрослых человек. Практически сразу выгнулся дугой, считай сломался. Причина очень простая - труба, которая соединяла ножки и по сути явлалась единственной несущей конструкцией была рассчитана на вес всего 40кг статической нагрузки для возвратных деформации - то что с такой нагрузкой и менее она необратимо не деформируется. Мы это проверяли инженерными расчётами для данного типа материала. 
Разумеется 3 взрослых человека только в статике могут весить более 250кг (цифра может быть поменьше если учитывать распределенную нагрузку), но в динамике она будет больше.
Иначе говоря конкретно испытываемому дивану минимум в 6! раз не хватало прочности на изгиб. Тока для ребёнка годился.
И конечно возникают большие вопросы как проектируется и тестируется мебель, которая так сделана.
  К слову этот диван в икеа сейчас стоит 23500 рублей, не самая дешёвая покупка. Можно найти гораздо более качественные вещи за эту сумму. 

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Александр

Дмитрий
0

Диван за 23 тысячи это бюджетный. Я считаю в среднем диваны 50+ стоят

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Artem Kudinov

Дмитрий
0

С одной стороны я с вами соглашусь, а с другой - нет.

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Artem Kudinov

Дмитрий
0

В смысле я хотел сказать другое,
вы допустим давно собирали белорусский шкаф, например? Или российскую кровать?

Там куча лулзов, начиная с того, что инструкцию писал героиновый наркоман, который все время что-нибудь забывал и заканчивая отсутствующими или разваливающимися в руках деталями.

По сравнению с этим опытом, ИКЕЯ это просто эталон качества.

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Сергей Ермилов

0

Все к этому приходят. Классика

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