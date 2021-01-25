Это позволит продлить срок службы мебели вместо того, чтобы выбрасывать её, считают в компании.

{"id":200496,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/200496-ikea-nachnet-prodavat-zapasnye-detali-dlya-svoey-mebeli-v-2021-godu","title":"IKEA \u043d\u0430\u0447\u043d\u0451\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043c\u0435\u0431\u0435\u043b\u0438 \u0432 2021 \u0433\u043e\u0434\u0443","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/trade\/200496-ikea-nachnet-prodavat-zapasnye-detali-dlya-svoey-mebeli-v-2021-godu","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/200496-ikea-nachnet-prodavat-zapasnye-detali-dlya-svoey-mebeli-v-2021-godu&title=IKEA \u043d\u0430\u0447\u043d\u0451\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043c\u0435\u0431\u0435\u043b\u0438 \u0432 2021 \u0433\u043e\u0434\u0443","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/200496-ikea-nachnet-prodavat-zapasnye-detali-dlya-svoey-mebeli-v-2021-godu&text=IKEA \u043d\u0430\u0447\u043d\u0451\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043c\u0435\u0431\u0435\u043b\u0438 \u0432 2021 \u0433\u043e\u0434\u0443","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/200496-ikea-nachnet-prodavat-zapasnye-detali-dlya-svoey-mebeli-v-2021-godu&text=IKEA \u043d\u0430\u0447\u043d\u0451\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043c\u0435\u0431\u0435\u043b\u0438 \u0432 2021 \u0433\u043e\u0434\u0443","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/trade\/200496-ikea-nachnet-prodavat-zapasnye-detali-dlya-svoey-mebeli-v-2021-godu","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=IKEA \u043d\u0430\u0447\u043d\u0451\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043c\u0435\u0431\u0435\u043b\u0438 \u0432 2021 \u0433\u043e\u0434\u0443&body=https:\/\/vc.ru\/trade\/200496-ikea-nachnet-prodavat-zapasnye-detali-dlya-svoey-mebeli-v-2021-godu","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1212 просмотров

IKEA начнет предлагать запасные детали для мебели клиентам по всему миру, пишет Financial Times.

«Ключевым аспектом для продления срока службы считается наличие запасных деталей. Мы тестируем систему, при помощи которой можно обновить вещи, купив новые чехлы или ножки для дивана», — рассказала изданию директор по устойчивому развитию Inter IKEA Лена Припп-Ковач.

За финансовый год, завершившийся в августе 2020 года, IKEA поставила покупателям 14 млн запчастей. Теперь компания разработала систему онлайн-заказов, которая заработает в 2021 году для всех клиентов.

До конца десятилетия IKEA планирует стать «климатически позитивной» компанией замкнутого цикла, сократив выбросы, а также развеять сложившуюся репутацию продавца, чьи доступные товары поощряют чрезмерное потребление и культуру одноразового использования.

IKEA также заявила, что достигла своей цели и 98% используемой компанией древесины поступает из сертифицированных источников. К 2030 году она обещает получать как минимум треть своей древесины из переработки.