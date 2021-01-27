Торговля
Рая Хачатрян

«Яндекс.Маркет» начал отдавать приоритет в поиске товарам, которые продаются непосредственно через его маркетплейс Статьи редакции

Продавцы по этой схеме платят площадке комиссию с каждого проданного товара.

6 6 комментариев
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«Яндекс.Маркет» в поиске будет отдавать приоритет товарам, которые продаются непосредственно через его маркетплейс, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. Их предложения в выдаче будут выше, чем у остальных партнеров онлайн-ритейлера.

Компания сохранит рекламную модель, по которой магазины закупали трафик на «Яндекс.Маркете» и перенаправляли пользователей на собственные сайт. Такие партнеры по-прежнему могут продвигать себя в карточках и результатах поиска: их предложения будут выше относительно товаров других продавцов, закупающих трафик, пояснили в компании.

Сейчас по рекламной модели с «Яндекс.Маркетом» сотрудничают 25 тысяч магазинов, а непосредственно через магазин продают товары 7,3 тысяч, заявили в компании. Второй тип продавцов платит площадке комиссию с каждого проданного товара, отмечает «Коммерсантъ».

«Яндекс.Маркет» изначально был площадкой для сравнения цен и выбора товаров. Из-за закрытия «Беру» с сентября 2020 года «Маркет» начал работать как маркетплейс: обеспечить хранение товаров на складе, обработку и доставку заказов, оплату, возврат, контроль качества и общение с покупателями.

Для привлечения новых покупателей с 15 января «Яндекс.Маркет» снизил тарифы для партнёров маркетплейса до 2% — раньше в зависимости от категории комиссия составляла от 3% до 20%. «Маркет» также отменил минимальную комиссию для партнёров, которые используют фулфилмент «Яндекса» и привозят товары на склад.

  • «Яндекс.Маркет» был одним из совместных предприятий «Яндекса» и «Сбербанка». В 2017 году банк выкупил 45% вновь выпущенных акций маркетплейса за 30 млрд рублей при общей оценке компании в 60 млрд рублей.
  • В июне 2020 года «Яндекс» и «Сбербанк» объявили о разделении совместных активов: «Яндекс.Деньги» достались банку, а «Маркет» вернулся к интернет-компании.

#новость #яндексмаркет

6 6 комментариев
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Борис Смирнов

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Давно было ясно, что Яша в конечном итоге задавит все сайты своими сервисами.

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Алихан Бокейханов

1

Если смотреть со стороны маркетплейса, то вроде все норм. Если со стороны поисковика, то выглядит как монопольные действия. Может и ошибаюсь.

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Sergey Ontime

0

Сложу выдачу по своим параметрам, рейтинг, цена. Все равно будет навязывать?)

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Андрей Захаров

Sergey
0

Проблема в том, что рейтинг могут накрутить (даже относительно честными способами, например, будут долбить реально купивших товар у них письмами/запросами оставить отзыв).

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Андрей Деревянко

0

Алгоритм такой:
1) Ищу на ЯМ и смотрю отзывы
2) Открываю e-catalog
Иногда на втором можно найти вариант дешевле

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Сидор

0

Как сделать из нормального сервиса сравнения цен - очень плохой маркетплейс, где запросы пользователя (сортировка выборки по нужным параметрам) идут в последнем приоритете, а не первом месте - предложение самого маркетплейса (который ни за что никогда не отвечает перед покупателем)?

Спросите у Яндекса – у него есть развернутый и подробный ответ и на этот все.
"Яндекс - пр...ем всё!"

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