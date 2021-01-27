Продавцы по этой схеме платят площадке комиссию с каждого проданного товара.

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«Яндекс.Маркет» в поиске будет отдавать приоритет товарам, которые продаются непосредственно через его маркетплейс, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. Их предложения в выдаче будут выше, чем у остальных партнеров онлайн-ритейлера.

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Компания сохранит рекламную модель, по которой магазины закупали трафик на «Яндекс.Маркете» и перенаправляли пользователей на собственные сайт. Такие партнеры по-прежнему могут продвигать себя в карточках и результатах поиска: их предложения будут выше относительно товаров других продавцов, закупающих трафик, пояснили в компании.

Сейчас по рекламной модели с «Яндекс.Маркетом» сотрудничают 25 тысяч магазинов, а непосредственно через магазин продают товары 7,3 тысяч, заявили в компании. Второй тип продавцов платит площадке комиссию с каждого проданного товара, отмечает «Коммерсантъ».

«Яндекс.Маркет» изначально был площадкой для сравнения цен и выбора товаров. Из-за закрытия «Беру» с сентября 2020 года «Маркет» начал работать как маркетплейс: обеспечить хранение товаров на складе, обработку и доставку заказов, оплату, возврат, контроль качества и общение с покупателями.

Для привлечения новых покупателей с 15 января «Яндекс.Маркет» снизил тарифы для партнёров маркетплейса до 2% — раньше в зависимости от категории комиссия составляла от 3% до 20%. «Маркет» также отменил минимальную комиссию для партнёров, которые используют фулфилмент «Яндекса» и привозят товары на склад.