Торговля
Вадим Скворцов

Тайский бренд обвинили в использовании труда обезьян для сбора кокосов — продажу товаров остановили 28 тысяч магазинов Статьи редакции

Из-за негуманного использования труда животных на фермах от производителя Chaokoh стали отказываться ритейлеры и спонсоры.

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В чём обвиняют Chaokoh

27 января американская сеть розничных магазинов Target отказалась продавать товары Chaokoh из-за того, что производитель использует труд обезьян на фермах в Таиланде. Также прекратили партнёрство магазины Costco, Walgreens, Food Lion, Giant Food и Stop & Shop. А футбольный клуб «Ливерпуль» разорвал контракт со своим спонсором Chaokoh в августе 2020 года.

Об эксплуатации труда обезьян на фермах узнала организация по защите животных PETA Asia. В 2019 году исследователи посетили восемь ферм в Таиланде, на которых молодых обезьян приковывают цепями к деревьям и дрессируют их собирать с верхушки кокосы. Если животное сопротивляется, ему вырывают клыки, рассказала PETA Asia.

Макак похищают младенцами, надевают на них металлические ошейники и держат в тесных клетках, выяснили исследователи. Собранные животными плоды использует один из крупнейших брендов кокосовых продуктов Chaokoh для производства молока, муки, масла и других товаров. Об этом организации рассказал сотрудник фермы.

«Эти умные животные, лишённые свободы передвигаться и общаться с другими, постепенно теряют рассудок», — сообщила PETA Asia.

Также авторы расследования узнали, что на животных дополнительно зарабатывают с помощью цирковых представлений. Обезьян заставляют кататься на велосипедах, играть в баскетбол и выполнять другие трюки. Владельцы ферм устраивают платные представления для посетителей.

По мнению PETA Asia, такие негуманные методы производства экономически невыгодны, потому что при сборе кокосов обезьяна не может однозначно отличить спелые плоды от незрелых. В других странах вроде Бразилии и Колумбии для сбора кокосов используют системы лифтов, верёвок и лестниц.

Магазины отказываются от продукции Chaokoh, а компания отрицает использование труда обезьян

Активисты опубликовали расследование об этих фермах в 2020 году, собрали более 100 тысяч подписей против использования труда животных и обратились к крупным ритейлерам.

После этого расследования ритейлеры по всему миру стали отказываться от продажи продукции Chaokoh — среди них Target, Costco, Wegmans, Super King Markets, Cost Plus World Market, а также Ahold Delhaize. Всего более 28 тысяч магазинов остановили продажи тайских кокосовых продуктов, сообщили в PETA Asia.

При этом представители Chaokoh отрицают эксплуатацию труда обезьян. Они прислали изданию USA Today 14-страничный отчёт о проверке случайных 64 ферм из 817, которые ей доставляют кокосы. Компания не нашла обезьян ни на одной из них.

После недавних новостей об использовании «обезьяньего труда» в кокосовой промышленности Таиланда Chaokoh, один из мировых лидеров по производству кокосового молока, заверяет, что мы не используем обезьян на наших плантациях.

Chaokoh

Также компания рассказала, что подписала со своими поставщиками соглашение о том, что животных не будут использовать на фермах. Однако представители PETA считают, что фермы скрывают обезьян, когда приезжает проверка, а компания и власти Таиланда вводят людей в заблуждение. В 2021 году организация вновь проверила фермы и снова обнаружила там эксплуатацию труда обезьян.

Тайская промышленность, включая Chaokoh, Тайскую ассоциацию производителей пищевых продуктов и посла Таиланда в США, активно вводит в заблуждение мировые бренды и потребителей по поводу использования труда обезьян.

PETA Asia

#животные #chaokoh

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