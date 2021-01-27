Walmart переоборудует часть магазинов в США в склады с роботами-сборщиками заказов Статьи редакции
Это позволит ускорить доставку заказов, считают в компании.
Walmart переоборудует часть магазинов в небольшие автоматизированные центры по сборке онлайн-заказов. Компания не раскрывает, сколько денег потратит на переоборудование и как много времени оно займёт.
Вместо сотрудника, который ходит по складу и собирает заказ, товары будут доставлять сборщику роботы. Они будут передвигаться между шкафов с помощью колёсиков и привозить продукты, которые работник склада соберёт в заказ.
По словам вице-президента компании по цифровым операциям Тома Уорда, центрами сборки станут десятки магазинов — их либо полностью переоборудуют, либо достроят помещение склада. Точное количество магазинов, в которых оборудуют склады, компания не называет.
Walmart снабдит такие центры часто приобретаемыми товарами, начиная от продуктов и заканчивая электроникой. По мнению компании, это сделает доставку заказов и самовывоз гораздо быстрее.
Для создания центров Walmart объединится с со стартапом Alert Innovation, который работал над созданием системы Alphabot, поставщиком складских решений Dematic и стартапом Fabric, который позволяет строить автоматизированные центры на основе своих технологий.
Ритейлер начал тестировать первый центр в Салеме в 2019 году, используя для доставки товаров с полок робота Alphabot. В компании сразу заметили эффективность системы — по собственным данным, увеличилось количество заказов, а скорость позволяла доставлять их в течение часа.
Кроме того, в некоторых магазинах ритейлер откроет автоматические пункты выдачи заказов — клиенты и курьеры смогут подъехать к нему, отсканировать код и забрать заказ.
Это не первый проект роботизации для Walmart: в 2019 году ритейлер открыл «умный» магазин, который отслеживает наличие товаров на полках для оптимизации работы продавцов.
А в 2020 году Walmart отказалась от роботов для инвентаризации товаров — из-за пандемии сборкой заказов занимались люди, и компания решила привлечь их к работе вместо роботов.
Блоги компаний
Показать еще