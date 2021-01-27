Это позволит ускорить доставку заказов, считают в компании.

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Walmart переоборудует часть магазинов в небольшие автоматизированные центры по сборке онлайн-заказов. Компания не раскрывает, сколько денег потратит на переоборудование и как много времени оно займёт.

Вместо сотрудника, который ходит по складу и собирает заказ, товары будут доставлять сборщику роботы. Они будут передвигаться между шкафов с помощью колёсиков и привозить продукты, которые работник склада соберёт в заказ.

По словам вице-президента компании по цифровым операциям Тома Уорда, центрами сборки станут десятки магазинов — их либо полностью переоборудуют, либо достроят помещение склада. Точное количество магазинов, в которых оборудуют склады, компания не называет.

Walmart снабдит такие центры часто приобретаемыми товарами, начиная от продуктов и заканчивая электроникой. По мнению компании, это сделает доставку заказов и самовывоз гораздо быстрее.

Для создания центров Walmart объединится с со стартапом Alert Innovation, который работал над созданием системы Alphabot, поставщиком складских решений Dematic и стартапом Fabric, который позволяет строить автоматизированные центры на основе своих технологий.

Ритейлер начал тестировать первый центр в Салеме в 2019 году, используя для доставки товаров с полок робота Alphabot. В компании сразу заметили эффективность системы — по собственным данным, увеличилось количество заказов, а скорость позволяла доставлять их в течение часа.

Кроме того, в некоторых магазинах ритейлер откроет автоматические пункты выдачи заказов — клиенты и курьеры смогут подъехать к нему, отсканировать код и забрать заказ.

Это не первый проект роботизации для Walmart: в 2019 году ритейлер открыл «умный» магазин, который отслеживает наличие товаров на полках для оптимизации работы продавцов.

А в 2020 году Walmart отказалась от роботов для инвентаризации товаров — из-за пандемии сборкой заказов занимались люди, и компания решила привлечь их к работе вместо роботов.