Торговля
Рая Хачатрян

«Сбер» выкупит контроль в маркетплейсе goods.ru у «М.Видео» и вложит 30 млрд рублей в его развитие Статьи редакции

Стороны подпишут соглашение в первой половине 2021 года.

48 48 комментариев
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«Сбер» получит 85% в маркетплейсе goods.ru и инвестирует в проект около 30 млрд рублей, сообщили vc.ru в компании. Банк приобретёт часть долей у группы «М.Видео-Эльдорадо».

В результате сделки у «М.Видео» останется 10% goods.ru, остальные 5% принадлежат основателю маркетплейса Александру Тынковану. Планируется, что все стороны войдут в совет директоров маркетплейса.

Стороны подпишут соглашение в первой половине 2021 года после проверки ФАС. «Сбер» интегрирует goods.ru со «СберЛогистикой», «СберМаркетом», «Сбер Еаптекой», «Самокатом» и планирует создать на его основе «одного из ключевых игроков на рынке ecommerce в России», добавили в компании.

На goods.ru сейчас 18 основных категорий с 2,5 млн товаров, в будущем их количество будет увеличиваться, отметили в «Сбере»․ «М.Видео», оставаясь партнёром в совместном предприятии, сфокусируется на развитии своего основного бизнеса.

Обновлено в 11:30. В «Сбере» уточнили, что для сделки goods.ru оценили примерно в 10 млрд рублей. По условиям соглашения компания вложит в развитие маркетплейса около 30 млрд рублей, а также выкупит часть долей, принадлежащих «М.Видео — Эльдорадо» за 4 млрд рублей.
  • О переговорах с владельцем «М.Видео» в ноябре сообщили источники The Bell. По их словам, банк обсуждал покупку goods.ru, а также, возможно, и самого «М.Видео».
  • «М.Видео» запустила goods.ru в 2017 году. По данным «Контур.Фокуса», ООО «Маркетплейс» в 2019 году получило 294,1 млн рублей выручки и 2,4 млрд рублей убытка.
  • В ноябре 2020 года «Сбер» объявил о запуске собственного мультикатегорийного маркетплейса в 2021 году. У «Сбера» уже были три попытки построить бизнес в электронной коммерции, все они не увенчались успехом, заявил первый зампред правления банка Лев Хасис.
  • Банк пытался развивать маркетплейс «Беру» совместно с «Яндексом», но летом 2020 года компании объявили о разделении совместных активов: интернет-компания выкупила маркетплейс «Маркет» (куда вошел «Беру»), а банку достались «Деньги».

#новость #сбер

48 48 комментариев
15
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48 комментариев
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Oleg March

44

У меня такое ощущение, что если я когда-нибудь куплю своё жилье, то придется делить половину квартиры со СберКотом.

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Almas Zhaxybayev

Oleg
15

Ага, будет следить, чтобы ипотеку оплачивал вовремя

Ответить

Evgeny Boyko

Almas
10

Жрать будет только премиальный сберкорм — чтобы досрочно не погасил

Ответить

Ильяна Левина

Oleg
1

Говорят, что в новую квартиру первым должен зайти кот.

Кого запустите первым - живого кота или СберКота?)

Ответить

Oleg March

Ильяна
1

Мне кажется что при покупке квартиры запуск СберКота в кваритру будет отдельной платной добровольно-принудительной услугой) 

Ответить

Valentin G

Oleg
0

Услугу надо будет застраховать.

Ответить

Михаил Похеров

Oleg
0

Опять госденьгами заливают e-commerce  

Ответить

Роман Александров

17
Ответить

alex twit

Роман
11

Звезда сберти

Ответить

Директор Интернетов

alex
3

Закапайте нос

Ответить

alex twit

Директор
1

Сначала не понял, а потом как понял

Ответить

Ольга Еремцова

6

Теперь Сбер - максимально раздражительный бренд.

Ответить

Антон Гранд

Ольга
9

Когда клиенты пишут: «а можно на сбер», я отвечаю: «не выражайтесь, пожалуста».

Ответить

Artem Kravchenko

Ольга
0

Раздражающий. Вряд ли сам Сбер раздражается, ему некогда, столько денег потратить надо.

Ответить

Alek

7

И будет не Россия, а Сберия 🤦🏼‍♂️🥺

Ответить

Михаил Арнаутов

Alek
3

Сберовская Федерация 

Ответить

Alex K

Михаил
0

Сбер-Эф

Ответить

Andrey Kulakov

6

Это что, мне придётся искать новый любимый интернет-магазин? 😸

Ответить

Антон Василик

Andrey
0

😂

Ответить

Никита Спере

4

Купить витрину за 35 лярдов, такое может только сбер. Складов нет только говно обработка. Продавцы сплошь ИП и кидалы ))

Ответить

Denis Averyanov

Никита
1

Сумма сделки не указана. Планируют 35 вложить в развитие, по логике после покупки

Ответить

Никита Спере

Denis
1

Развитие... Что там можно развить я честно говоря не знаю, если останется такая же схема работы, то вообще непонятно, разве что деньги сливать на промоакции.

Ответить

Андрей Захаров

Никита
0

Там есть узнаваемый бренд и какой-никакой трафик)

Ответить

Sayyar Tatar

2

Сколько там до выкупа lamoda осталось? Думаю, 2 года максимум. Сбермода?)

Ответить

Михаил Похеров

Sayyar
4

Это будет ужасное будущее 

Ответить

Sayyar Tatar

Михаил
5

Сбербудущее...

Ответить

Дмитрий Панфилов

3

То ли М.Видео такие умные (что сомнительно), то ли это был изначально план  уважаемых джентельменов. Goods привлекли покупателей бесплатной и быстрой доставкой и внутренними бонусами, показали бурный рост под сделку. Сейчас все фишки отменены. Парам-парам-пам, всё!

Ответить

Anton B.

–1

Сбер забрал Беру, теперь Гудс, а потом будет маркетплейс для маркетплейсов

Ответить

Ilya Vlasov

Anton
6

Беру забрал Яндекс.

Ответить

alex twit

Anton
0

Ну есть фонд фондов, будет и маркетплейс маркетплейсов

Ответить

Коммунальный лолипоп

1

202x год: Сбер купит *компанию,в которой ты работаешь* и вложит туда *дофигилион денег*.

Ответить

Rafa Ramazanov

0

К 2025г будет хоть что-нибудь, что не купил сбер? 👾

Ответить

Игорь Протасов

Rafa
1

Дворец в Геленджике

Ответить

Всвиторе

–9

Впервый раз слышу про goods.ru. Случаем не подставной какой-то магазин?)

Ответить

Wroter Damn

Всвиторе
0

подставной

Ответить

Alexey QuQu

Всвиторе
0

Мелкая шаражкина контора, уровня магазинчика на горбушке

Ответить

Капитал Калыч

Всвиторе
0

Один из маркетплейсов в даркнете, ничего интересного

Ответить

Всвиторе

Капитал
0

Мобилы в обход кассы?

Ответить

Капитал Калыч

Всвиторе
0

эээ, зачем мобилы, всякие товар выбирай брат жи есть

Ответить

L A

0

появился офф пресс-релиз https://www.mvideoeldorado.ru/ru/akcioneram-i-investoram/novosti/detail/2148
 
+- офф данные за 2019 год из сервиса налоговой  https://bo.nalog.ru/organizations-card/9891067  (должны же всё-таки быть пруфы а не по воде вилами "по данным контур-фокус")

Сбер и М.Видео-Эльдорадо договорились о…
Сбер и М.Видео-Эльдорадо договорились о совместном развитии goods.ru
www.mvideoeldorado.ru
Ресурс БФО
Ресурс БФО
bo.nalog.ru
Ответить

Мехман Саламов

0

>ООО «Маркетплейс» в 2019 году получило 294,1 млн рублей выручки и 2,4 млрд рублей убытка.<<

И, Сбер купил это предприятие. Гении инвестирования 88-го уровня!
____
Интересно, а что есть в goods такого, чего нет в предыдущих трех маркетплейсах, с которыми у Сбера был облом.

Ответить

L A

Мехман
0

ну может в 2020-ом попёрло. публичных данных за 2020-ый то нет
 

Ответить

alex twit

Мехман
0

Ща расскажут про плановые убытки и что так модно

Ответить

Игорь Протасов

Мехман
0

Ну так до этого они рамблер купили

Ответить

Anderson Silva

0

То чувство, когда хотел работать в Сбере когда-то, но не прошел собес и тут выясняется, что сбер выкупит контроль в компании, которой я работаю. Надеюсь зп вырастет.

Ответить

Cereprepus

0

Скоро Центральный Банк будет называться СберЦБ... СберНефть, СберГаз и тд и тп.

Ответить

Сергей Леопольдович

0

Напишите кто список из какой отрасли Сбер купил чего, а куда еще не дотянулся
Типа
Яндекс.Деньги
Goods
—--—--- вы здесь
Данон Россия

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xxx xxx

0

Дураки и деньги должны расстаться, но когда денег слишком много, не успевают расставаться, хотя пытаются.

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