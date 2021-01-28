Стороны подпишут соглашение в первой половине 2021 года.

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«Сбер» получит 85% в маркетплейсе goods.ru и инвестирует в проект около 30 млрд рублей, сообщили vc.ru в компании. Банк приобретёт часть долей у группы «М.Видео-Эльдорадо».

В результате сделки у «М.Видео» останется 10% goods.ru, остальные 5% принадлежат основателю маркетплейса Александру Тынковану. Планируется, что все стороны войдут в совет директоров маркетплейса.

Стороны подпишут соглашение в первой половине 2021 года после проверки ФАС. «Сбер» интегрирует goods.ru со «СберЛогистикой», «СберМаркетом», «Сбер Еаптекой», «Самокатом» и планирует создать на его основе «одного из ключевых игроков на рынке ecommerce в России», добавили в компании.

На goods.ru сейчас 18 основных категорий с 2,5 млн товаров, в будущем их количество будет увеличиваться, отметили в «Сбере»․ «М.Видео», оставаясь партнёром в совместном предприятии, сфокусируется на развитии своего основного бизнеса.

Обновлено в 11:30. В «Сбере» В «Сбере» уточнили , что для сделки goods.ru оценили примерно в 10 млрд рублей. По условиям соглашения компания вложит в развитие маркетплейса около 30 млрд рублей, а также выкупит часть долей, принадлежащих «М.Видео — Эльдорадо» за 4 млрд рублей.