«Сбер» выкупит контроль в маркетплейсе goods.ru у «М.Видео» и вложит 30 млрд рублей в его развитие Статьи редакции
Стороны подпишут соглашение в первой половине 2021 года.
«Сбер» получит 85% в маркетплейсе goods.ru и инвестирует в проект около 30 млрд рублей, сообщили vc.ru в компании. Банк приобретёт часть долей у группы «М.Видео-Эльдорадо».
В результате сделки у «М.Видео» останется 10% goods.ru, остальные 5% принадлежат основателю маркетплейса Александру Тынковану. Планируется, что все стороны войдут в совет директоров маркетплейса.
Стороны подпишут соглашение в первой половине 2021 года после проверки ФАС. «Сбер» интегрирует goods.ru со «СберЛогистикой», «СберМаркетом», «Сбер Еаптекой», «Самокатом» и планирует создать на его основе «одного из ключевых игроков на рынке ecommerce в России», добавили в компании.
На goods.ru сейчас 18 основных категорий с 2,5 млн товаров, в будущем их количество будет увеличиваться, отметили в «Сбере»․ «М.Видео», оставаясь партнёром в совместном предприятии, сфокусируется на развитии своего основного бизнеса.
- О переговорах с владельцем «М.Видео» в ноябре сообщили источники The Bell. По их словам, банк обсуждал покупку goods.ru, а также, возможно, и самого «М.Видео».
- «М.Видео» запустила goods.ru в 2017 году. По данным «Контур.Фокуса», ООО «Маркетплейс» в 2019 году получило 294,1 млн рублей выручки и 2,4 млрд рублей убытка.
- В ноябре 2020 года «Сбер» объявил о запуске собственного мультикатегорийного маркетплейса в 2021 году. У «Сбера» уже были три попытки построить бизнес в электронной коммерции, все они не увенчались успехом, заявил первый зампред правления банка Лев Хасис.
- Банк пытался развивать маркетплейс «Беру» совместно с «Яндексом», но летом 2020 года компании объявили о разделении совместных активов: интернет-компания выкупила маркетплейс «Маркет» (куда вошел «Беру»), а банку достались «Деньги».
У меня такое ощущение, что если я когда-нибудь куплю своё жилье, то придется делить половину квартиры со СберКотом.
Ага, будет следить, чтобы ипотеку оплачивал вовремя
Говорят, что в новую квартиру первым должен зайти кот.
Кого запустите первым - живого кота или СберКота?)
Мне кажется что при покупке квартиры запуск СберКота в кваритру будет отдельной платной добровольно-принудительной услугой)
Теперь Сбер - максимально раздражительный бренд.
Когда клиенты пишут: «а можно на сбер», я отвечаю: «не выражайтесь, пожалуста».
Раздражающий. Вряд ли сам Сбер раздражается, ему некогда, столько денег потратить надо.
И будет не Россия, а Сберия 🤦🏼♂️🥺
Это что, мне придётся искать новый любимый интернет-магазин? 😸
Купить витрину за 35 лярдов, такое может только сбер. Складов нет только говно обработка. Продавцы сплошь ИП и кидалы ))
Сумма сделки не указана. Планируют 35 вложить в развитие, по логике после покупки
Развитие... Что там можно развить я честно говоря не знаю, если останется такая же схема работы, то вообще непонятно, разве что деньги сливать на промоакции.
Сколько там до выкупа lamoda осталось? Думаю, 2 года максимум. Сбермода?)
Это будет ужасное будущее
То ли М.Видео такие умные (что сомнительно), то ли это был изначально план уважаемых джентельменов. Goods привлекли покупателей бесплатной и быстрой доставкой и внутренними бонусами, показали бурный рост под сделку. Сейчас все фишки отменены. Парам-парам-пам, всё!
Сбер забрал Беру, теперь Гудс, а потом будет маркетплейс для маркетплейсов
К 2025г будет хоть что-нибудь, что не купил сбер? 👾
Впервый раз слышу про goods.ru. Случаем не подставной какой-то магазин?)
Один из маркетплейсов в даркнете, ничего интересного
появился офф пресс-релиз https://www.mvideoeldorado.ru/ru/akcioneram-i-investoram/novosti/detail/2148
+- офф данные за 2019 год из сервиса налоговой https://bo.nalog.ru/organizations-card/9891067 (должны же всё-таки быть пруфы а не по воде вилами "по данным контур-фокус")
>ООО «Маркетплейс» в 2019 году получило 294,1 млн рублей выручки и 2,4 млрд рублей убытка.<<
И, Сбер купил это предприятие. Гении инвестирования 88-го уровня!
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Интересно, а что есть в goods такого, чего нет в предыдущих трех маркетплейсах, с которыми у Сбера был облом.
То чувство, когда хотел работать в Сбере когда-то, но не прошел собес и тут выясняется, что сбер выкупит контроль в компании, которой я работаю. Надеюсь зп вырастет.
Скоро Центральный Банк будет называться СберЦБ... СберНефть, СберГаз и тд и тп.
Напишите кто список из какой отрасли Сбер купил чего, а куда еще не дотянулся
Типа
Яндекс.Деньги
Goods
—--—--- вы здесь
Данон Россия
Дураки и деньги должны расстаться, но когда денег слишком много, не успевают расставаться, хотя пытаются.
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