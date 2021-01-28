Стороны подпишут соглашение в первой половине 2021 года.

«Сбер» получит 85% в маркетплейсе goods.ru и инвестирует в проект около 35 млрд рублей, сообщили vc.ru в компании. Банк приобретёт часть долей у группы «М.Видео-Эльдорадо».

В результате сделки у «М.Видео» останется 10% goods.ru, остальные 5% принадлежат основателю маркетплейса Александру Тынковану. Планируется, что все стороны войдут в совет директоров маркетплейса.

Стороны подпишут соглашение в первой половине 2021 года после проверки ФАС. «Сбер» интегрирует goods.ru со «СберЛогистикой», «СберМаркетом», «Сбер Еаптекой», «Самокатом» и планирует создать на его основе «одного из ключевых игроков на рынке ecommerce в России», добавили в компании.

На goods.ru сейчас 18 основных категорий с 2,5 млн товаров, в будущем их количество будет увеличиваться, отметили в «Сбере»․ «М.Видео», оставаясь партнёром в совместном предприятии, сфокусируется на развитии своего основного бизнеса.

О переговорах с владельцем «М.Видео» в ноябре сообщили источники The Bell. По их словам, банк обсуждал покупку goods.ru, а также, возможно, и самого «М.Видео».

«М.Видео» запустила goods.ru в 2017 году. По данным «Контур.Фокуса», ООО «Маркетплейс» в 2019 году получило 294,1 млн рублей выручки и 2,4 млрд рублей убытка.



В ноябре 2020 года «Сбер» объявил о запуске собственного мультикатегорийного маркетплейса в 2021 году. У «Сбера» уже были три попытки построить бизнес в электронной коммерции, все они не увенчались успехом, заявил первый зампред правления банка Лев Хасис.

Банк пытался развивать маркетплейс «Беру» совместно с «Яндексом», но летом 2020 года компании объявили о разделении совместных активов: интернет-компания выкупила маркетплейс «Маркет» (куда вошел «Беру»), а банку достались «Деньги».