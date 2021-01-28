Торговля
Рая Хачатрян

«Сбер» выкупит контроль в маркетплейсе goods.ru у «М.Видео» и вложит 35 млрд рублей в его развитие Статьи редакции

Стороны подпишут соглашение в первой половине 2021 года.

«Сбер» получит 85% в маркетплейсе goods.ru и инвестирует в проект около 35 млрд рублей, сообщили vc.ru в компании. Банк приобретёт часть долей у группы «М.Видео-Эльдорадо».

В результате сделки у «М.Видео» останется 10% goods.ru, остальные 5% принадлежат основателю маркетплейса Александру Тынковану. Планируется, что все стороны войдут в совет директоров маркетплейса.

Стороны подпишут соглашение в первой половине 2021 года после проверки ФАС. «Сбер» интегрирует goods.ru со «СберЛогистикой», «СберМаркетом», «Сбер Еаптекой», «Самокатом» и планирует создать на его основе «одного из ключевых игроков на рынке ecommerce в России», добавили в компании.

На goods.ru сейчас 18 основных категорий с 2,5 млн товаров, в будущем их количество будет увеличиваться, отметили в «Сбере»․ «М.Видео», оставаясь партнёром в совместном предприятии, сфокусируется на развитии своего основного бизнеса.

  • О переговорах с владельцем «М.Видео» в ноябре сообщили источники The Bell. По их словам, банк обсуждал покупку goods.ru, а также, возможно, и самого «М.Видео».
  • «М.Видео» запустила goods.ru в 2017 году. По данным «Контур.Фокуса», ООО «Маркетплейс» в 2019 году получило 294,1 млн рублей выручки и 2,4 млрд рублей убытка.
  • В ноябре 2020 года «Сбер» объявил о запуске собственного мультикатегорийного маркетплейса в 2021 году. У «Сбера» уже были три попытки построить бизнес в электронной коммерции, все они не увенчались успехом, заявил первый зампред правления банка Лев Хасис.
  • Банк пытался развивать маркетплейс «Беру» совместно с «Яндексом», но летом 2020 года компании объявили о разделении совместных активов: интернет-компания выкупила маркетплейс «Маркет» (куда вошел «Беру»), а банку достались «Деньги».

#новость #сбер

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Oleg March

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У меня такое ощущение, что если я когда-нибудь куплю своё жилье, то придется делить половину квартиры со СберКотом.

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Almas Zhaxybayev

Oleg
9

Ага, будет следить, чтобы ипотеку оплачивал вовремя

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Evgeny Boyko

Almas
3

Жрать будет только премиальный сберкорм — чтобы досрочно не погасил

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Роман Александров

4
Ответить

Andrey Kulakov

4

Это что, мне придётся искать новый любимый интернет-магазин? 😸

Ответить

Антон Василик

Andrey
0

😂

Ответить

Ольга Еремцова

0

Теперь Сбер - максимально раздражительный бренд.

Ответить

Антон Гранд

Ольга
0

Когда клиенты пишут: «а можно на сбер», я отвечаю: «не выражайтесь, пожалуста».

Ответить

Alek

1

И будет не Россия, а Сберия 🤦🏼‍♂️🥺

Ответить

Anton B.

–1

Сбер забрал Беру, теперь Гудс, а потом будет маркетплейс для маркетплейсов

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Ilya Vlasov

Anton
2

Беру забрал Яндекс.

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Rafa Ramazanov

0

К 2025г будет хоть что-нибудь, что не купил сбер? 👾

Ответить

Никита Спере

0

Купить витрину за 35 лярдов, такое может только сбер. Складов нет только говно обработка. Продавцы сплошь ИП и кидалы ))

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Дмитрий Панфилов

0

То ли М.Видео такие умные (что сомнительно), то ли это был изначально план  уважаемых джентельменов. Goods привлекли покупателей бесплатной и быстрой доставкой и внутренними бонусами, показали бурный рост под сделку. Сейчас все фишки отменены. Парам-парам-пам, всё!

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Всвиторе

–5

Впервый раз слышу про goods.ru. Случаем не подставной какой-то магазин?)

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Wroter Damn

Всвиторе
0

подставной

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Alexey QuQu

Всвиторе
0

Мелкая шаражкина контора, уровня магазинчика на горбушке

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Капитал Калыч

Всвиторе
0

Один из маркетплейсов в даркнете, ничего интересного

Ответить

Всвиторе

Капитал
0

Мобилы в обход кассы?

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Капитал Калыч

Всвиторе
0

эээ, зачем мобилы, всякие товар выбирай брат жи есть

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