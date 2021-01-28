Торговля
Таня Боброва

РБК: Минпромторг предложил конкурентам Wildberries субсидии за экспорт российских товаров Статьи редакции

Изначально предполагалось, что на них смогут рассчитывать только российские маркетплейсы.

4 4 комментария
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Минпромторг готов субсидировать затраты при экспорте российских товаров за рубеж маркетплейсам с российскими бенефициарами, а также тем, до 50% в которых принадлежит компаниям, зарегистрированным в офшорах из списка Минфина. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект постанавления правительства.

Подлинность документа изданию подтвердили два участника рынка, которые участвовали в его обсуждении. В Минпромторге отказались от комментариев.

Согласно проекту, Минпромторг будет распределять субсидии по заявкам раз в год. В случае получения субсидии меркетплейс не должен будет брать комиссию за транспортировку и хранение продукции за рубеж с её продавца, пишет издание.

О разработке такого проекта постановления «Коммерсантъ» писал в ноябре 2020 года. По данным издания, на субсидии маркетплейсам в 2021–2023 годах может быть направлено 1,5 млрд рублей — по 500 млн рублей в год.

Однако изначально предполагалсь, что на субсидии смогут претендовать только маркетплейсы без иностранных владельцев. То есть Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия» не смогли бы на них претендовать, говорили опрошенные «Ъ» эксперты.

Кто попадает под субсидии

Под формулировки проекта, с которым ознакомился РБК, попадает Wildberries (маркетплейсом управляет ООО «Вайлдберриз» с российскими владельцами). eBay как иностранная компания точно не попадёт под действие проекта в текущей редакции, рассказали в компании.

В Ozon, «Яндекс.Маркете» и «AliExpress Россия» не ответили на соответствующий вопрос издания. По данным СПАРК, конечный владелец российского юрдица Ozon (ООО «Интернет решения») — кипрская Ozon Holdings PLC. «Яндекс.Маркет» принадлежит нидерландской Yandex.Market B.V., а AliExpress Russia PTE — это сингапурская компания, созданная при участии РФПИ, «Мегафона», Mail.ru Group и Alibaba.

Один из участников рынка сказал РБК, что перечисленные компании попадут под проект, «но с рядом нюансов», но детали не уточнил. При этом несколько участников рынка рассказали, что крупные маркетплейсы выступают за выделение субсидий через «Почту России» и непосредственно продавцам товаров.

Такой вариант поддерживает «AliExpress Россия», уточнили в компании. В Ozon считают, что субсидии должны поступать напрямую производителю, который должен иметь свободу выбора канала экспорта. В «Почте России», «Яндекс.Маркете» и Wildberries отказались от комментариев.

  • По данным исследования аналитиков Data Insight и eBay, которые приводит РБК, в 2020 году объём рынка розничного онлайн-экспорта из России мог составить $1,16 млрд (+42% год к году). Количество отправлений выросло почти на 75%, до 27,4 млн.

#новость #минпромторг #ozon #wildberries #яндексмаркет

4 4 комментария
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4 комментария
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Сергей Александрович

1

Идеально - поставщику выделять .
А Маркет Плейсу не совсем верно .
Потом раз в год отчёт - вот поставщику выплатили субсидию , вот Вам акты .
Все нормально- субсидия по актам обнулилась .

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alex twit

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Экспорт носков?

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Ivan Kolyhalov

alex
2

Фейкопровод

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Карен Арсенович

0

Очень правильное решение!

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