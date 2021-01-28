РБК: Минпромторг предложил конкурентам Wildberries субсидии за экспорт российских товаров Статьи редакции
Изначально предполагалось, что на них смогут рассчитывать только российские маркетплейсы.
Минпромторг готов субсидировать затраты при экспорте российских товаров за рубеж маркетплейсам с российскими бенефициарами, а также тем, до 50% в которых принадлежит компаниям, зарегистрированным в офшорах из списка Минфина. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект постанавления правительства.
Подлинность документа изданию подтвердили два участника рынка, которые участвовали в его обсуждении. В Минпромторге отказались от комментариев.
Согласно проекту, Минпромторг будет распределять субсидии по заявкам раз в год. В случае получения субсидии меркетплейс не должен будет брать комиссию за транспортировку и хранение продукции за рубеж с её продавца, пишет издание.
О разработке такого проекта постановления «Коммерсантъ» писал в ноябре 2020 года. По данным издания, на субсидии маркетплейсам в 2021–2023 годах может быть направлено 1,5 млрд рублей — по 500 млн рублей в год.
Однако изначально предполагалсь, что на субсидии смогут претендовать только маркетплейсы без иностранных владельцев. То есть Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия» не смогли бы на них претендовать, говорили опрошенные «Ъ» эксперты.
Кто попадает под субсидии
Под формулировки проекта, с которым ознакомился РБК, попадает Wildberries (маркетплейсом управляет ООО «Вайлдберриз» с российскими владельцами). eBay как иностранная компания точно не попадёт под действие проекта в текущей редакции, рассказали в компании.
В Ozon, «Яндекс.Маркете» и «AliExpress Россия» не ответили на соответствующий вопрос издания. По данным СПАРК, конечный владелец российского юрдица Ozon (ООО «Интернет решения») — кипрская Ozon Holdings PLC. «Яндекс.Маркет» принадлежит нидерландской Yandex.Market B.V., а AliExpress Russia PTE — это сингапурская компания, созданная при участии РФПИ, «Мегафона», Mail.ru Group и Alibaba.
Один из участников рынка сказал РБК, что перечисленные компании попадут под проект, «но с рядом нюансов», но детали не уточнил. При этом несколько участников рынка рассказали, что крупные маркетплейсы выступают за выделение субсидий через «Почту России» и непосредственно продавцам товаров.
Такой вариант поддерживает «AliExpress Россия», уточнили в компании. В Ozon считают, что субсидии должны поступать напрямую производителю, который должен иметь свободу выбора канала экспорта. В «Почте России», «Яндекс.Маркете» и Wildberries отказались от комментариев.
- По данным исследования аналитиков Data Insight и eBay, которые приводит РБК, в 2020 году объём рынка розничного онлайн-экспорта из России мог составить $1,16 млрд (+42% год к году). Количество отправлений выросло почти на 75%, до 27,4 млн.
Идеально - поставщику выделять .
А Маркет Плейсу не совсем верно .
Потом раз в год отчёт - вот поставщику выплатили субсидию , вот Вам акты .
Все нормально- субсидия по актам обнулилась .
Экспорт носков?
Блоги компаний
Показать еще