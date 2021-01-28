Сейчас маркетплейс с продажами на уровне 8,6 млрд рублей в год отстаёт от крупнейших конкурентов.

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«Сбер» нашёл нового партнёра для выхода на российский рынок онлайн-ритейла. 28 января банк объявил, что в экосистему войдёт маркетплейс goods.ru, принадлежащий группе «М.Видео-Эльдорадо».

Условия сделки:

«Сбер» станет основным владельцем goods.ru с долей 85%. «М.Видео — Эльдорадо» сохранит 10%, ещё 5% останется у основателя и совладельца Goods.ru Александра Тынкована. Сейчас «М.Видео — Эльдорадо» принадлежит 80% компании, Тынковану — 20%.

«Сбер» вложит в развитие goods.ru 30 млрд рублей и выкупит часть долей «М.Видео — Эльдорадо» за 4 млрд рублей.

Для сделки goods.ru оценили приблизительно в 10 млрд рублей.



Вкратце: путь goods.ru

goods.ru работает с весны 2017 года, «М.Видео» запустила его как площадку, на которой другие магазины могут продавать свои товары. Маркетплейс берёт на себя общение с покупателями, доставку заказов и маркетинг, а в обмен продавцы платят комиссию с каждого выполненного заказа.

Маркетплейс — один из самых успешных форматов. В США, Европе, Китае доля маркетплейсов в общем объёме интернет-коммерции достигает 60%, в России этот показатель намного ниже. Мы видим перспективы развития этого направления на российском рынке. Александр Тынкован

президент «М.Видео», февраль 2017 года



Сначала goods.ru работал только в Москве и Московской области, доставку в регионах маркетплейс запустил в октябре 2018 года. По собственным данным, на конец 2019 года доставка работала в 149 городах. Покупатели могут получать заказы через курьерские службы, пункты выдачи и постаматы.

Мы строим маркетплейс маркетплейсов. На нашей платформе каждый сможет продавать всё, что захочет. В нашем представлении в перспективе нескольких лет, зайдя на сайт любого из топ-100 ритейлеров, вы сможете купить товары как минимум остальных 99 ритейлеров из этого списка и тысяч других игроков рынка. Соломон Кунин

гендиректор goods.ru, октябрь 2019 года

Основные показатели бизнеса:

По итогам 2019 года товарооборот goods.ru вырос втрое и достиг 6 млрд рублей, а число партнёров — вдвое, до 3000.



На маркетплейсе представлено 2,5 млн товаров, отметил «Сбер» в пресс-релизе.



Месячная активная аудитория приложения на конец года составляла 200 тысяч пользователей, на него приходилось до 40% оборота.



Общая клиентская база — 1 млн человек.

Пока убыток goods.ru почти в десять раз превышает выручку: по данным системы «Контур.Фокус», в 2019 году чистый убыток ООО «Маркетплейс» составил 2,39 млрд при выручке 249 млн рублей. Выйти на безубыточный уровень по EBITDA компания планирует в 2023 году, говорил гендиректор goods.ru Соломон Кунин.



«М.Видео—Эльдорадо» никогда не раскрывала, сколько инвестировала в развитие goods.ru. В ноябре 2020 года The Bell со ссылкой на отчётность «Маркетплейса» писало, что владельцы компании вложили в неё 6 млрд рублей за четыре года.

Что изменится после сделки

О последствиях пока говорить рано. «Сбер» и «М.Видео—Эльдорадо» в совместном пресс-релизе мало рассказали о конкретных планах. Сейчас понятно только:

Что компании пока не брали на себя обязательств заключить сделку. Сперва «Сбер» проведёт инвестиционную проверку, а потом получить разрешение ФАС России. Стороны рассчитывают, что подпишут обязывающее соглашение до июля 2021 года.

goods.ru войдёт в экосистему «Сбера» и будет работать в первую очередь со «СберЛогистикой» (доставляет посылки от физлиц и интернет-магазинов), «Сбер Еаптекой» (продаёт лекарства с доставкой на дом или в аптеку) «СберМаркетом» и «Самокатом» (доставляют продукты).

«М.Видео—Эльдорадо» сосредоточится на развитии маркетплейса, который запустила на базе своих интернет-магазинов в июле 2020 года. При помощи товаров других ритейлеров группа хочет увеличить собственный ассортимент, добавить электроинструменты, товары для ухода за детьми, электронные игрушки и другие категории.



Неизвестно, что ждёт партнёрства goods.ru с «Почтой России» и «Тинькофф», через приложения которых маркетплейс продаёт свои товары. «Тинькофф» — один из конкурентов «Сбера» по созданию в России экосистемы, которые повышают лояльность клиентов и увеличивают возможность удержать их.

На момент написания заметки в goods.ru не ответили на вопрос о судьбе партнёрских проектов.

Источники The Bell на рынке в ноябре утверждали, что переговоры могут идти о покупке как маркетплейса, так и всей «М.Видео — Эльдорадо», которой владеет группа «Сафмар» Михаила Гуцериева. В «Сафмаре» отрицали возможную продажу ритейлера.

Мы собираемся развивать «М.Видео — Эльдорадо» самостоятельно в рамках группы «Сафмар» и считаем, что её капитализация в среднесрочной перспективе может достичь 200 млрд рублей. пресс-служба «Сафмар»

в ответ на запрос «Коммерсанта»



Что значит сделка

Для «Сбера»

«Сбер» уже несколько лет пытается выйти на рынок онлайн-торговли. У банка были три попытки построить бизнес в электронной коммерции, но все «закончились неудачно», заявил первый зампред правления Лев Хасис в ноябре 2020 года.

Тогда он объявил о планах банка запустить «мультикатегорийный маркетплейс», в пресс-релизе «Сбер» назвал таким маркетплейсом goods.ru. «Сбер» рассчитывает, что на базе goods.ru удастся создать «одного из ключевых игроков» электронной коммерции в России.

goods.ru — небольшой игрок, но у него есть ИТ, приложение, база продавцов, а главное — инфраструктура «М.Видео», которая может обслуживать большие объёмы, объяснял интерес «Сбера» один из источников The Bell на рынке онлайн-ритейла.

Прошлые попытки «Сбера» в онлайн-торговле:

В 2016 году ходили слухи о переговорах «Сбербанка» с китайской Alibaba Group, но до запуска каких-либо совместных проектов в онлайн-торговле не дошло.

Вместе с «Яндексом» банк пытался развивать маркетплейс на базе «Яндекс.Маркета», но в 2020 году партнёры объявили о разделении активов: интернет-компания выкупила «Маркет», а «Сберу» достались «Яндекс.Деньги».

Источники Reuters говорили, что «Сбербанк» обсуждает покупку доли в Ozon. Речь шла о 30% акций. Но публичных объявлений о переговоров компании не делали. Ozon провёл IPO, перед которым предупредил инвесторов, что разорвал некое соглашение о намерении со «Сбером». Банк требовал неустойку в размере 1 млрд рублей. Позднее стороны объявили, что уладили конфликт и отказались от взаимных претензий.

После неудавшихся партнёрств «Сбер» интересует либо покупка бизнеса целиком, либо получение в нём контроля, рассказывал The Bell один из источников, знакомый с деталями переговоров с «М.Видео — Эльдорадо».

«"Сбербанк" уже наигрался в партнёрства, когда сначала у него берут деньги, а потом поливают грязью и в итоге всё получается плохо. Теперь он хочет делать бизнес, в котором будет рулить сам», — объяснял собеседник издания.

Для goods.ru

Партнёрство со «Сбером» поможет goods.ru получить новые ресурсы для роста, а также позволят предложить лучшие на российском рынке сервисе для покупателей и условия для партнёров, заявил основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован.

Команде удалось воплотить в жизнь наши представления о настоящем маркетплейсе — открытая платформа без стока, которая соединяет владельцев товаров с покупателями.

Сильная сторона проекта заключается в легко масштабируемой модели и комплементарности любым платформам.

Александр Тынкован

основатель goods.ru

