Миллион клиентов, 26 место в рейтинге онлайн-магазинов: что достиг goods.ru перед продажей «Сберу» и зачем он банку Статьи редакции
Сейчас маркетплейс с продажами на уровне 8,6 млрд рублей в год отстаёт от крупнейших конкурентов.
«Сбер» нашёл нового партнёра для выхода на российский рынок онлайн-ритейла. 28 января банк объявил, что в экосистему войдёт маркетплейс goods.ru, принадлежащий группе «М.Видео-Эльдорадо».
Условия сделки:
- «Сбер» станет основным владельцем goods.ru с долей 85%. «М.Видео — Эльдорадо» сохранит 10%, ещё 5% останется у основателя и совладельца Goods.ru Александра Тынкована. Сейчас «М.Видео — Эльдорадо» принадлежит 80% компании, Тынковану — 20%.
- «Сбер» вложит в развитие goods.ru 30 млрд рублей и выкупит часть долей «М.Видео — Эльдорадо» за 4 млрд рублей.
- Для сделки goods.ru оценили приблизительно в 10 млрд рублей.
Вкратце: путь goods.ru
goods.ru работает с весны 2017 года, «М.Видео» запустила его как площадку, на которой другие магазины могут продавать свои товары. Маркетплейс берёт на себя общение с покупателями, доставку заказов и маркетинг, а в обмен продавцы платят комиссию с каждого выполненного заказа.
Сначала goods.ru работал только в Москве и Московской области, доставку в регионах маркетплейс запустил в октябре 2018 года. По собственным данным, на конец 2019 года доставка работала в 149 городах. Покупатели могут получать заказы через курьерские службы, пункты выдачи и постаматы.
Основные показатели бизнеса:
- По итогам 2019 года товарооборот goods.ru вырос втрое и достиг 6 млрд рублей, а число партнёров — вдвое, до 3000.
- На маркетплейсе представлено 2,5 млн товаров, отметил «Сбер» в пресс-релизе.
- Месячная активная аудитория приложения на конец года составляла 200 тысяч пользователей, на него приходилось до 40% оборота.
- Общая клиентская база — 1 млн человек.
- Пока убыток goods.ru почти в десять раз превышает выручку: по данным системы «Контур.Фокус», в 2019 году чистый убыток ООО «Маркетплейс» составил 2,39 млрд при выручке 249 млн рублей. Выйти на безубыточный уровень по EBITDA компания планирует в 2023 году, говорил гендиректор goods.ru Соломон Кунин.
«М.Видео—Эльдорадо» никогда не раскрывала, сколько инвестировала в развитие goods.ru. В ноябре 2020 года The Bell со ссылкой на отчётность «Маркетплейса» писало, что владельцы компании вложили в неё 6 млрд рублей за четыре года.
Что изменится после сделки
О последствиях пока говорить рано. «Сбер» и «М.Видео—Эльдорадо» в совместном пресс-релизе мало рассказали о конкретных планах. Сейчас понятно только:
- Что компании пока не брали на себя обязательств заключить сделку. Сперва «Сбер» проведёт инвестиционную проверку, а потом получить разрешение ФАС России. Стороны рассчитывают, что подпишут обязывающее соглашение до июля 2021 года.
- goods.ru войдёт в экосистему «Сбера» и будет работать в первую очередь со «СберЛогистикой» (доставляет посылки от физлиц и интернет-магазинов), «Сбер Еаптекой» (продаёт лекарства с доставкой на дом или в аптеку) «СберМаркетом» и «Самокатом» (доставляют продукты).
- «М.Видео—Эльдорадо» сосредоточится на развитии маркетплейса, который запустила на базе своих интернет-магазинов в июле 2020 года. При помощи товаров других ритейлеров группа хочет увеличить собственный ассортимент, добавить электроинструменты, товары для ухода за детьми, электронные игрушки и другие категории.
Неизвестно, что ждёт партнёрства goods.ru с «Почтой России» и «Тинькофф», через приложения которых маркетплейс продаёт свои товары. «Тинькофф» — один из конкурентов «Сбера» по созданию в России экосистемы, которые повышают лояльность клиентов и увеличивают возможность удержать их.
На момент написания заметки в goods.ru не ответили на вопрос о судьбе партнёрских проектов.
Источники The Bell на рынке в ноябре утверждали, что переговоры могут идти о покупке как маркетплейса, так и всей «М.Видео — Эльдорадо», которой владеет группа «Сафмар» Михаила Гуцериева. В «Сафмаре» отрицали возможную продажу ритейлера.
Что значит сделка
Для «Сбера»
«Сбер» уже несколько лет пытается выйти на рынок онлайн-торговли. У банка были три попытки построить бизнес в электронной коммерции, но все «закончились неудачно», заявил первый зампред правления Лев Хасис в ноябре 2020 года.
Тогда он объявил о планах банка запустить «мультикатегорийный маркетплейс», в пресс-релизе «Сбер» назвал таким маркетплейсом goods.ru. «Сбер» рассчитывает, что на базе goods.ru удастся создать «одного из ключевых игроков» электронной коммерции в России.
goods.ru — небольшой игрок, но у него есть ИТ, приложение, база продавцов, а главное — инфраструктура «М.Видео», которая может обслуживать большие объёмы, объяснял интерес «Сбера» один из источников The Bell на рынке онлайн-ритейла.
Прошлые попытки «Сбера» в онлайн-торговле:
- В 2016 году ходили слухи о переговорах «Сбербанка» с китайской Alibaba Group, но до запуска каких-либо совместных проектов в онлайн-торговле не дошло.
- Вместе с «Яндексом» банк пытался развивать маркетплейс на базе «Яндекс.Маркета», но в 2020 году партнёры объявили о разделении активов: интернет-компания выкупила «Маркет», а «Сберу» достались «Яндекс.Деньги».
- Источники Reuters говорили, что «Сбербанк» обсуждает покупку доли в Ozon. Речь шла о 30% акций. Но публичных объявлений о переговоров компании не делали. Ozon провёл IPO, перед которым предупредил инвесторов, что разорвал некое соглашение о намерении со «Сбером». Банк требовал неустойку в размере 1 млрд рублей. Позднее стороны объявили, что уладили конфликт и отказались от взаимных претензий.
После неудавшихся партнёрств «Сбер» интересует либо покупка бизнеса целиком, либо получение в нём контроля, рассказывал The Bell один из источников, знакомый с деталями переговоров с «М.Видео — Эльдорадо».
«"Сбербанк" уже наигрался в партнёрства, когда сначала у него берут деньги, а потом поливают грязью и в итоге всё получается плохо. Теперь он хочет делать бизнес, в котором будет рулить сам», — объяснял собеседник издания.
Для goods.ru
Партнёрство со «Сбером» поможет goods.ru получить новые ресурсы для роста, а также позволят предложить лучшие на российском рынке сервисе для покупателей и условия для партнёров, заявил основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован.
По итогам 2019 года goods.ru занял 26 место в рейтинге крупнейших интернет-ритейлеров в России по версии агентства Data Insight, которое оценило онлайн-продажи маркетплейса за год в 8,6 млрд рублей. Для сравнения, онлайн-продажи маркетплейса «Беру» (часть «Яндекс.Маркета») Data Insight оценивает в 23,1 млрд рублей.
Блоги компаний
Показать еще