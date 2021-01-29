Торговля
Рая Хачатрян

Dr. Martens вышел на Лондонскую биржу: акции выросли на 26%, компания привлекла $1,8 млрд Статьи редакции

Производителя обуви оценили в $4,2 млрд.

  • Dr. Martens провёл IPO на Лондонской бирже: акции компании выросли сразу на 26% после начала торгов, первоначальная цена акций составила 370 пенни ($0,51), на максимуме они стоили 465 пенни ($0,64), следует из данных биржи.
  • В результате IPO Dr. Martens привлекла 1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,8 млрд), пишет Bloomberg. Компанию оценили в 3,7 млрд фунтов стерлингов ($4,2 млрд) — это в 10 раз больше суммы, за которую в 2014 году инвесткомпания Permira Holding купила Dr. Martens (300 млн фунтов стерлингов или $411 млн).
  • Компания выставила на продажу около 35% акций, остальные принадлежат Permira Holding, а также бывшему владельцу, семье Григгс, сотрудникам и руководству компании, отмечает Bloomberg.
  • Dr. Martens может продать еще 53 млн акций — тогда компания получит до 1,49 млрд фунтов стерлингов ($2,04 млрд), добавляет издание.
  • Согласно данным Bloomberg, это крупнейшее IPO на Лондонской бирже с сентября 2020 года — тогда мультитоварный онлайн-магазин THG Plc привлек 1,88 млрд фунтов ($2,4 млрд).
  • Ежегодно Dr. Martens продаёт более 11 млн пар обуви в более чем 60 странах, писало Financial Times. Всего у компании 130 магазинов, но более половины выручки приходится на продажу обуви другим ритейлерам. На интернет-магазин в 2020 году пришлась пятая часть продаж.

  • За шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, выручка компании составила 318,2 млн фунтов (около $434 млн) — выросла на 18% по сравнению с 2019 годом. Показатель EBITDA вырос на 30%, до 86,3 млн фунтов ($117,8 млн).

Сломанная нога и кусок украденной кожи…
Ботинки, которые полюбили рабочие, полицейские, почтальоны, панки, скинхеды и рок-звёзды.
vc.ru

#новость #ipo

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5 комментариев
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Igor Kachura

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Like - если были в детстве Марты
Dislike - если не было

Чую не к добру я все это затеял.

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Денис Семенов

Igor
1

Уточните возраст детства. 

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Igor Kachura

Денис
0

Учитывая что возраст тинейджеров недавно подняли до 35 лет.  Можно рамку окончания детства в этом опросе сдвинуть к 20 годам)

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Евгений Новиков

Igor
1

И сейчас есть)

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Shlomo Goldenberg

Igor
0

Держи. Говнодавы для панков

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