За шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, выручка компании составила 318,2 млн фунтов (около $434 млн) — выросла на 18% по сравнению с 2019 годом. Показатель EBITDA вырос на 30%, до 86,3 млн фунтов ($117,8 млн).